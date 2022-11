El PP denuncia que la Diputación de Guadalajara aprueba los presupuestos “del fin de la era Vega” con la menor inversión en los pueblos de los últimos años

lunes 28 de noviembre de 2022

El equipo de Gobierno de la Diputación de Guadalajara, formado por PSOE y Ciudadanos, ha aprobado esta mañana “los presupuestos del fin de la era de José Luis Vega”. El portavoz del Grupo Popular de la Institución Provincial, Alfonso Esteban, ha aseverado que estas cuentas “olvidan a nuestros pueblos y abandonan las necesidades de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Guadalajara”.



Así se ha pronunciado durante su intervención en el pleno celebrado esta mañana en la Diputación, donde ha asegurado que “estamos ante un gobierno agotado, con un presidente sin ideas que ha defraudado a los alcaldes y alcaldesas”.



Esteban ha reprochado a los socialistas que apuestan “por el gasto improductivo frente a las inversiones en municipios” y ha criticado que Vega prefiera “dar subvenciones a dedo, un total de 150, a costa del abandono a los municipios de la provincia”.



El portavoz provincial ha lamentado que el presupuesto más grande de los últimos años, que asciende a 77.313.270 euros, con un incremento de 2,9 millones de euros, que supone un 3,89% con respecto al 2022 “no tenga su reflejo en inversiones que beneficien a los municipios” y ha recordado a los socialistas que la misión de esta administración es, precisamente, “dar apoyo y asistencia a los ayuntamientos, cometido que parece haber olvidado Vega y su equipo de Gobierno”.



Igualmente, ha apuntado que el equipo de Gobierno habla de una ejecución del presupuesto 2022 del 79,5% sobre el gasto comprometido, pero analizando la comparativa entre los créditos que tenía con el gasto real que se ha realizado y reconocido como obligación, la ejecución real es del 44%, “unos datos que dicen mucho de la incompetencia del Gobierno que lo gestiona”.



En esta misma línea, ha asegurado que el equipo de Gobierno de la Diputación “es más lento que una tortuga” porque a día de hoy seguimos con un montón de planes sin ejecutar como; el Plan de Asfaltado, el arreglo de Consultorios Locales, plan para acceso a núcleos de población, Plan de Obras Hidráulicas 2022 o de arreglo de carreteras queda sin ejecutar más del 86%. Igualmente, más de 160.000 euros para instalación placas solares, 300.000 para la implantación de sistemas de eficiencia, “y así un sinfín de partidas y proyectos de inversión”.



Esteban ha apuntado que el Grupo Popular había presentado una enmienda a la totalidad basada en el descenso gravísimo de las inversiones, en 2,4 millones de euros, mientras que crecen las subvenciones para gasto improductivo en 2.800.000 euros. Una iniciativa que pone en evidencia “la falta de alternativa sólida e innovadora a la ausencia de Planes Provinciales y la apuesta por vaciar el capítulo 6 de inversiones reales, sumadas a la vocación de repartir sumas millonarias de forma directa en apartados de gasto no productivo hacen de este Presupuesto “un verdadero ejercicio de deslealtad con los pueblos de la provincia que quedarán en segundo plano”.



Asimismo, Esteban ha señalado que han defendido una enmienda parcial al presupuesto que solicitaba una modificación presupuestaria de diez millones de para este años destinados a la ampliación de la dotación de crédito de la convocatoria de subvenciones para la realización de obras municipales 2022 destinadas a ayuntamientos de la provincia de Guadalajara de población inferior a 20.000 habitantes y la inclusión en el presupuesto de 2023 de la cantidad de 2,5 millones de euros, que sería la parte correspondiente al 20% propia del próximo ejercicio de aprobarse lo anterior. Pero una vez más, los socialistas han desestimado la propuesta del Grupo Popular que buscaba “dar las mismas oportunidades a todos los ayuntamientos de nuestra provincia”.



En definitiva, Esteban ha advertido que el documento más importante que aprueba este Pleno es el del presupuesto porque marca la voluntad política de un Gobierno “y estas cuentas no muestran interés por aumentar las inversiones” y ha reprochado a Vega que “no tengan alternativa de inversión”.



Por ello, ha asegurado, que “cuando los alcaldes y alcaldesas conozcan los presupuestos de la Diputación verán frustradas sus esperanzas, en cuanto a necesidades de inversión en sus municipios, no se van a cumplir porque el equipo de Gobierno de la Diputación ha preferido incrementar el número de 150 subvenciones nominativas en vez de apostar por inversión en los pueblos”.