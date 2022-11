Patricio subraya la necesidad de la puesta en marcha de las obras de captación de Morillejo para los municipios ribereños

Page es la persona que “más ha mentido y mantenido una actitud hipócrita” en relación con el agua traicionando a Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 12:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz provincial del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha subrayado “la urgente necesidad” de poner en marcha el proyecto de captación de Morillejo. Unas obras de abastecimiento de agua para 74 municipios del entorno de Entrepeñas y Buendía que fueron adjudicadas por el Gobierno Central en 2008 a la empresa Acciona Infraestructuras por un importe de casi 41 millones de euros con un plazo de ejecución de 30 meses y que todavía hoy no están sin terminar".



Así se ha pronunciado Patricio en rueda de prensa donde además ha recordado que el Gobierno de Rajoy dejó esta infraestructura prácticamente terminada, a falta de la instalación eléctrica y ha criticado que en tres años de gobierno de Pedro Sánchez “haya sido incapaz” de dar luz verde a una inversión que facilitaría y garantizaría el suministro de agua a los municipios ribereños.



Patricio ha apuntado que el agua es un elemento fundamental para el desarrollo de la provincia y el PP siempre ha apostado por el agua “como elemento de riqueza y no de conflicto y de enfrentamiento”.



La portavoz provincial ha recordado que hace casi dos años que se firmó este pacto gracias a la insistencia del presidente del PP-CLM, Paco Núñez. Documento que se aprobó por la práctica unanimidad de los miembros de la Mesa Regional del Agua, un total de 50 entidades, firmaron y blindaron la posición de Castilla-La Mancha. Un pacto, ha recordado, calificado de histórico por el gobierno socialista de Castilla-La Mancha pero cuyo presidente, Emiliano García Page, después de dos años “no ha sido capaz de cumplir ni uno solo de los acuerdos”. Este pacto contempla una serie de actuaciones e inversiones que, desde su firma, “Page ha ignorado, no siendo capaz ni siquiera de hacérselo llegar a Sánchez para no contrariarlo”.



Patricio ha apuntado que Page es la persona que “más ha mentido y mantenido una actitud hipócrita” en relación con el tema del agua traicionando a Castilla-La Mancha, ya que “jamás ha garantizado ni un solo hectómetro cúbico para nuestra tierra y no ha sido capaz de defender el agua para la región”.



La portavoz del PP de Guadalajara ha señalado que “nunca se ha trasvasado más agua en Castilla-La Mancha que con los gobiernos socialistas. Page es un grifo abierto sin control que se calló cuando Zapatero se cargó el Plan Hidrológico Nacional, al igual que ahora se ha callado cada vez que Sánchez ha hecho un nuevo trasvase”.



Igualmente ha aseverado que los socialistas tampoco han trabajado para garantizar las inversiones que Castilla-La Mancha necesita en materia de agua, como es el caso de los municipios ribereños, y muchas de las que se han realizado hasta la fecha o que están prácticamente concluidas las ha promovido un gobierno del PP, como el proyecto de captación de Morillejo.



Criticas al PSOE



La portavoz provincial ha mostrado su sorpresa cuando el pasado jueves, durante la visita del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a Guadalajara, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños y alcalde de Alcocer, Borja Castro acudiera a este acto con una pancarta y carteles pidiendo el fin del trasvase “y en cambio no lo haga cuando visitan Guadalajara el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transición, Teresa Ribera o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page”.



Patricio ha recordado a Castro que el PSOE gobierna en España y en Castilla-La Mancha y le ha exigido “que deje de utilizar de forma sectaria a los municipios ribereños, asociación que representa a ayuntamientos de diferente signo político, ya que es el PSOE el que gobierna en todas las instituciones con capacidad para decidir en materia de agua y con todo a favor, no son capaces de hacer nada de nada, sólo palabras banas y mucho cinismo.



Además, ha apuntado que el único partido que ha garantizado el agua para Castilla-La Mancha ha sido el PP; primero con el Gobierno de Aznar que garantizó 240 hectómetros cúbicos, y la segunda garantía fue el límite del trasvase hacia el Levante con 400 hectómetros cúbicos, en el año 2013, gobernando en España y en Castilla-La Mancha el Partido Popular.



Patricio también se ha referido a las declaraciones que hacía hace unos días del vicepresidente de Castilla-La Mancha y secretario de Coordinación Institucional del PSCM-PSOE, José Luis Martínez Guijarro, en las que decía que el PP se escudaba diciendo que el agua era un debate nacional. Sobre ellas, ha afirmado que en el PP-CLM ·”defendemos la prioridad de la cuenca cedente y que se garanticen las necesidades presentes y futuras de nuestra tierra”.



A su juicio, el agua no debe ser usada como arma arrojadiza y “es el propio PSOE el que utiliza y polemiza sobre agua para desviar la atención sobre otros temas, como la reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición, o cada vez que se aproxima un periodo electoral para sacar rédito político”.



El problema del agua, ha dicho, debe ser asumido desde “el pacto y no desde el enfrentamiento, cualquier debate sobre esta cuestión ha de ir enfocado a la necesidad de un Pacto Nacional que racionalice el uso del agua y organice las reservas de modo estratégico buscando el beneficio de todos”, ha concluido.