Alfonso Esteban: “Page debe bajar los impuestos porque es la manera más justa de ayudar a las familias como están haciendo los gobiernos del PP”

viernes 23 de septiembre de 2022 , 07:28h

El secretario general del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha incidido hoy en la necesidad de bajar impuestos en Castilla-La Mancha, tal y como volvió a pedir ayer el presidente del PP regional, Paco Núñez, al presidente de la Junta Emiliano García-Page. “Cuando a nivel nacional, a fecha de hoy, ya se han recaudado 22.000 millones de euros más por IRPF que en el mismo tramo del año anterior, y en Castilla-La Mancha 118 millones de euros, los gobiernos deben devolver una parte de esa mayor recaudación a sus ciudadanos, deben aliviar las cargas de las subidas de precios”, ha dicho Esteban detallando algunas de las subidas más significativas como la del 60% de la energía; el 34,1% de la vivienda; el 15,1% de los alimentos y bebidas no alcohólicas, o el 11,5% de los carburantes, entre otros.



“La manera más fácil y justa de ayudar a las familias y a los ciudadanos, es bajar impuestos como se está haciendo en otras comunidades autónomas donde gobierna el PP como Madrid, Andalucía o Murcia”, ha dicho el secretario general del PP provincial hoy en rueda de prensa poniendo de manifiesto que “donde gobierna el PP se están poniendo en marcha bajadas continuadas de impuestos,

mientras que los socialistas salen en tromba contra estas políticas como hemos visto en Andalucía cuando Juanma Moreno ha anunciado bajadas de impuestos”.



Esteban: “No hay 25 PSOE´s, únicamente hay uno y es el mismo de Page y de Sánchez”



Mientras la situación económica del país y de la región es asfixiante, “Page está a otras cosas”, ha dicho Alfonso Esteban, “tratando de limpiar su imagen en una especie de teatrillo donde intenta distanciarse de Pedro Sánchez; un presidente absolutamente desgastado, cuyas políticas no gustan a los españoles y que, dado el ambiente de la calle y la situación económica y social que estamos viviendo, todo hace prever que dejará de ser presidente de España”.



Por ello, en el PSOE están a un “sálvese quien pueda” y Page está llevando a cabo una operación de maquillaje que internamente no es tal porque “hace unos días, Page y Sánchez han estado juntos en Toledo -donde por cierto fueron abucheados- y Page le ha mostrado su más firme apoyo, como también hizo en el Comité Federal del PSOE donde nada le ha dicho, además en esta hipocresía de Page que fue el primer gobierno en abrir sus puertas al partido de Podemos”, ha apuntado Esteban.



“Page dice una cosa en público para intentar mostrarse como un hombre de centro y distanciarse de las políticas de Sánchez, pero es el sanchista más irredento que existe en España; y cuando sus parlamentarios nacionales -diputados y senadores- tienen que votar leyes de Pedro Sánchez como Page les indica, estos hacen lo propio”, ha recordado el secretario general del PP de Guadalajara. Al hilo de esto, Esteban ha hecho hincapié también en que “no hay 25 PSOE´s, sino únicamente uno que es mismo de Sánchez y el de Page; pésimos gestores como demuestra el dato de inflación del mes de agosto que para Castilla-La Mancha vuelve a ser demoledor con más de dos puntos (12,6%) por encima de la media nacional”. “El presidente Paco Núñez lo ha dicho alto y claro: estos datos de inflación demuestran que Page es el peor gestor autonómico de toda España”, ha finalizado.