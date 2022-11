Guarinos subraya el trabajo de Núñez y asegura que las acusaciones del PSOE pretenden “crear una cortina de humo” para tapar “la incompetencia” de Page y su apoyo a Sánchez y a la rebaja del delito de sedición

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 11:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha reprochado al presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, las acusaciones vertidas hacia la persona del presidente del PP-CLM Paco Núñez, afirmado que “está desaparecido y evitando debates”.



Guarinos ha aseverado que el señor Mora “vive muy lejos de la realidad que existe en Castilla-La Mancha” y le ha acusado “de querer desviar la atención” con este tipo de declaraciones, “porque la única realidad es que es el PSOE de Page el que está completamente desaparecido y no quiere dar la cara sobre cuestiones que afectan a la integridad de España y de Castilla-La Mancha”.



Guarinos ha recordado que precisamente, el presidente del PP-CLM hace “una labor ingente” día a día para conocer de primera mano las necesidades de los castellano manchegos y todos los sectores económicos y no para de hacer propuestas en el parlamento regional dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. Y son, precisamente, Page y los socialistas “los que rechazan, todas y cada una de las propuestas del PP, como la bajada de impuestos, ayudas al sector agrícola y ganadero, a la hostelería o a los autónomos”.



Es más, la coordinadora general ha recordado que el PP-CLM lleva dos años reclamando, desde la reunión de presidentes que tuvo lugar en Aragón, “que se incluya a la provincia de Guadalajara entre las zonas más despobladas de España, junto a Cuenca, Teruel y Soria. Guarinos ha recordado que Page ha tenido dos años para lograr su incorporación y no lo ha conseguido, ha vuelto a fracasar y a defraudar una vez más a la provincia de Guadalajara. Es más, hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba incentivos fiscales para esas tres provincias y se olvidó de Guadalajara. Guarinos también ha recordado a los socialistas que la provincia de Guadalajara lleva siete años esperando unos planes especiales prometidos por Page en el año 2016 para la Comarca de Molina y la Sierra Norte de Guadalajara, planes que “todavía estamos esperando”.



Sobre este asunto ha recordado que desde las filas socialistas tienen un serio problema de “desmemoria”, ya que en el mes de julio Paco Núñez y el Partido Popular presentaron en las Cortes regionales una propuesta para extender las ayudas europeas a las zonas rurales de Guadalajara con baja densidad de población, y que Page y todos los socialistas votaron en contra.



Para Guarinos, esta reacción de Mora pretende crear una cortina de humo y desviar “la traición” que Page y los socialistas de Castilla-La Mancha pretenden hacer a España y a Castilla-La Mancha. Y es que, no debemos olvidar que Page, “el que dice una cosa y hace otra”, sigue y cumple todas y cada una de las órdenes e instrucciones que da su jefe de filas sobre la reforma del Código Penal que pretende rebajar las penas por el delito de sedición, o sobre cualquier otro tema. “No podemos entender que los PGE sirvan a Sánchez como moneda de cambio para mantenerse en el poder y para rebajar el delito de sedición a aquellos que son enemigos de nuestro país, y Page y los parlamentarios nacionales del PSOE por nuestra región apoyen esta causa”.



Igualmente ha indicado que “si tan clara tiene Page su postura y su distanciamiento con Sánchez”, no tendrá ningún inconveniente en debatir sobre esta cuestión en las Cortes Regionales, debates que, reunión tras reunión, vienen rechazando, vetando en sede parlamentaria que se pueda debatir sobre este asunto.



Guarinos ha criticado que Page siga instalado en la soberbia personal y el seguidismo a Sánchez y le ha reprochado que apoye “las políticas Sanchistas que tienen como socios a los enemigos de España”.