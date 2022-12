Guarinos critica “la desfachatez” de Page ofreciéndose a gestionar fondos europeos que no aprovechen otras regiones cuando CLM ha tenido que devolver el 60% de estas ayudas “por su incompetencia”

lunes 19 de diciembre de 2022

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha mostrado su asombro tras conocer las declaraciones que ha realizado hoy el presidente del Gobierno regional, el socialista Emiliano García-Page, en las que se ofrecía “para gestionar los fondos europeos que no aprovechen otras regiones”.



Ante estas declaraciones, Guarinos ha aseverado que “la desfachatez de Page no tiene límites. Es incomprensible que uno de los peores gestores de fondos europeos se ofrezca a gestionar los que no aprovechen otras regiones, cuando no es capaz de ejecutar ni aprovechar los que llegan a Castilla-La Mancha”.



La coordinadora regional ha recordado que el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha llegado incluso a sacar los colores al Gobierno socialista que preside Page por devolver el 60% de los fondos europeos que recibió la comunidad para ayudar a autónomos a raíz de la Covid-19. Según el propio informe del Tribunal de Cuentas, Castilla-La Mancha, de la mano del gobierno socialista, “es la que peor ha gestionado estas ayudas de toda Europa”.



Guarinos ha reprochado al Gobierno regional que “haya sido incapaz” de gestionar con diligencia estos fondos europeos dirigidos a la recuperación de la crisis sanitaria de la covid19 para que llegaran a autónomos y empresas. “Está siendo incapaz de que estos recursos lleguen a quienes los necesitan para la recuperación, familias y autónomos. Por lo que no puede presumir ni de eficacia ni de buena gestión”.



A su juicio, “de lo único que puede dar cuenta Page es de su fracaso, uno más de tantos, en la gestión de unos fondos europeos que son más necesarios que nunca, más aún en nuestra tierra, la región que más se ha visto afectada por la covid19, y la que más tiempo ha liderado las peores tasas de mortalidad y letalidad”.



Finalmente, Guarinos ha exigido a Page “menos bravuconadas y menos presumir de lo que no puede” y ha insistido en que “lo que necesitamos es más trabajo y más eficacia de un gobierno que, ni siquiera en los momentos más difíciles, es capaz de estar a la altura de lo que necesita esta gran región”.