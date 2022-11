Guarinos, contundente con Page: “Que diga claramente si está con los delincuentes y apoya indultos encubiertos o si está con CLM y los castellanomanchegos”

lunes 07 de noviembre de 2022 , 13:37h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha exigido hoy a Page que diga “claramente” si está con los delincuentes y apoya “indultos encubiertos” o si está a favor de nuestra tierra y de los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Guarinos, -en rueda de prensa-, donde ha insistido en que Page debe aclarar si apoya la reforma del delito de sedición para rebajar las penas, si apoya los indultos “encubiertos” a quienes atentaron contra España y dieron un golpe de estado, si está con los delincuentes o si está con Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos.



En este sentido, ha denunciado que, esta misma mañana, en la Mesa de las Cortes Regionales, el PSOE de Page ha vuelto a rechazar que se pueda debatir, en sede parlamentaria, sobre la reforma del delito de sedición con la que se pretende rebajar las penas a los delincuentes que fueron condenados por saltarse la ley.



De esta manera, el PP-CLM quiere saber qué opina el Gobierno regional y qué opina Page sobre este asunto. Sin embargo, el PSOE con “su rodillo parlamentario” y su mayoría absoluta sigue impidiendo que, Mesa tras Mesa, las Cortes Regionales no puedan alcanzar una posición común en relación con la reforma del Código Penal.



Así mismo, ha recalcado que, “atentar contra España” es lo mismo que “atentar” contra Castilla-La Mancha como región, y que, por tanto, rebajar la pena del delito de sedición para quienes han atentado contra nuestro país, también es atentar contra nuestra tierra.



Guarinos ha recordado que, el PP-CLM lleva tiempo pidiendo a Page una declaración conjunta y una posición conjunta y única de todos los castellanomanchegos en relación con el delito de sedición para que, tanto PSOE como PP y Ciudadanos firmen un acuerdo unánime diciendo NO a la rebaja de las penas por sedición.



Además de esto, ha calificado como una auténtica falta de respeto hacia Castilla-La Mancha y una traición de Page a los castellanomanchegos el hecho de que los nueve diputados de Castilla-La Mancha hayan votado en contra de las enmiendas a la totalidad que ha presentado el Partido Popular, por lo que las primeras tramitaciones de los presupuestos han salido adelante con el apoyo de los diputados de esta tierra.



“Han votado a favor los presupuestos que están pactados con Bildu, los independentistas y Podemos a cambio de rebajar el delito de sedición”, ha indicado.



Guarinos ha advertido que el PSOE está poniendo a España y a Castilla-La Mancha “como moneda de cambio” para que unos delincuentes, que atentaron contra nuestro país, lo vuelvan a hacer con el fin de que los socialistas sigan en el poder.



Por ello, ha denunciado que Page ha cruzado una “línea roja”, al intentar aparentar una cosa y luego hacer siempre lo contrario.



Así, le ha pedido a Page que “abandone la propaganda mediática” y que venga a las Cortes Regionales a cerrar una posición conjunta para decir NO a las políticas de pactos con Podemos, con Bildu y con los independentistas.



También ha recalcado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, fue quien instó a Page a firmar un comunicado de declaración conjunta. Sin embargo, esta firma no se ha producido porque Page no ha querido.



“Si Page vota a favor de los Presupuestos Generales, estará votando también a favor de rebajar el delito de sedición. Por lo tanto, le volvemos a pedir que dé órdenes a sus diputados en el Congreso para que digan NO a esta rebaja y que voten en contra de los PGE”.



Así mismo, ha recordado a Page que no se puede ir a Bruselas a hacer una cosa y luego en España hacer todo lo contrario. “No se puede pedir responsabilidad y luego aquí apoyar lo que tanto critica”. “Es cómplice de todo lo que sucede en nuestro país”.



Por último, ha pedido a Page valentía y sinceridad y que abandone la hipocresía. “Que venga a las Cortes y sea capaz de firmar una posición conjunta única con todos los grupos parlamentarios en contra de la rebaja de sedición”.