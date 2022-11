Agenda cultural de la semana del 5 de septiembre del Centro IberCaja Guadalajara

lunes 07 de noviembre de 2022 , 13:44h

Conferencia ‘El poder de las matemáticas’.

Continúan las actividades del Mes de la Ciencia en el Centro Ibercaja Guadalajara en colaboración con la asociación alcarreña Origamigu, una iniciativa que regresa tras la pandemia con talleres para escolares de 8 a 14 años, además de otro para adultos, y charlas didácticas gratuitas con ponentes especializados.

Este miércoles, la profesora Sonia Pérez Díaz (en la imagen) imparte la conferencia ‘El poder de las matemáticas’, a las 19 horas.

Las matemáticas dotan a las personas de un conocimiento que les acompañará durante toda su vida en las tareas más comunes: administrar sus ahorros, gestión de su tiempo, resolución de juegos… y, sobre todo, una capacidad de abstracción que permite ser ciudadanos libres con un pensamiento crítico.

Así como el razonamiento matemático puede resultar muy útil en la vida cotidiana, también puede ayudar a descubrir la belleza de las cosas y a poner en duda aquellas verdades que parecen irrefutables. Pero, ¿y por qué no gustan las matemáticas si aportan todo eso?

Y el papel de la mujer en las matemáticas... ¿por qué no hay mujeres que estudian esta ciencia tan fascinante?, ¿cuáles son las salidas y futuros profesionales?, ¿existe un techo de cristal también en esta ciencia?

Sonia Pérez Díaz es Profesora Catedrática de Universidad del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá, en el área de Matemática Aplicada.

Ha publicado numerosos artículos en revistas y congresos, tanto nacionales como internacionales, así como varios libros, tanto de carácter docente como investigador. Entre sus logros, destaca la obtención en 2021 del premio internacional lnternational Partnership Award for Scientists of Chinese Academy of Sciencies (Beijing, China), siendo la primera mujer matemática en conseguirlo.

Las inscripciones para asistir a la conferencia pueden realizarse a través de la web del Centro Ibercaja Guadalajara: Mes de la Ciencia 2022. El poder de las matemáticas | Fundación Ibercaja (fundacionibercaja.es)

Conferencia ‘La inteligencia militar del siglo XXI’

Este jueves 10 de noviembre a las 20 horas, se impartirá la conferencia ‘La inteligencia militar del siglo XXI’, a cargo del general de División, Antonio Romero Losada (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1963), director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. El acto, organizado conjuntamente por la Fundación Siglo Futuro y la Subdelegación de Defensa de Guadalajara.

En la conferencia se abordará la importancia y trascendencia del papel que juega la inteligencia militar en la Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas.