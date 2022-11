‘La Linterna de COPE’ se enciende este jueves desde Castilla-La Mancha para analizar el dilema del empleo

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 12:22h

Tres de cada diez parados de larga duración de la Unión Europea están en España, el 26,6% de los menores de 25 años no encuentra empleo y hay un millón de hogares con todos sus miembros en paro, según el Instituto Nacional de Estadística. Duplicamos la tasa de desempleo europea, pero, a la vez, hay dos millones de puestos de trabajo sin cubrir, y todo ello en un contexto de crisis e incertidumbre ¿Qué debe pasar para que cambie la situación del mercado laboral? ¿Por qué es tan elevado el paro juvenil? ¿Cuál es el motivo por el que no se cubren esas vacantes?





Para responder a esta y otras preguntas sobre la situación presente y futura del mercado laboral español, este jueves, 3 de noviembre, COPE emitirá en su antena más de 12 horas de programación especial. Los programas de COPE saldrán del estudio una vez más para conocer de primera mano la experiencia de empresas y trabajadores en el entorno laboral.





Ángel Expósito encenderá La Linterna desde Castilla-La Mancha a las 19h, donde hablará con una familia que hasta hace poco tenía a todos sus miembros en paro, profundizará en las dificultades que encuentran los empresarios en algunos puntos de la Comunidad a la hora de encontrar camareros, y expondrá las dificultades a las que se enfrenta un parado de larga duración.



Además de La Linterna de COPE, desde las 8h, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE recorrerán distintos puntos de la geografía española para poner a los oyentes en contexto: desde una empresa de Madrid, en la que está implantada la jornada semanal de cuatro días, hasta Valencia, para conocer la experiencia de trabajadores que buscan y no encuentran trabajo, pasando por Logroño, para hablar sobre la reinvención laboral, o Mallorca, con un empresario que no consigue cubrir los puestos de trabajo que ofrece. Pilar García Muñiz se trasladará en esta ocasión con Mediodía COPE desde las 13h a Andalucía, donde recorrerá las calles de Sevilla para acercar a los oyentes la historia de un emprendedor que supo ver y aprovechar un hueco en el mercado. Además, hablará con el sector turístico para ver cómo ha evolucionado la demanda de empleo tras la pandemia y abordará el problema del desempleo juvenil en Cádiz, una de las provincias con el porcentaje más alto de paro de España según la Encuesta de Población Activa (EPA).



A partir de las 16h, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, viaja a Murcia ;para hablar sobre teletrabajo y de cómo ha cambiado la vida para los empleados de ;una gran compañía. También con un empresario que está creando empleo en la

región.



Con esta programación especial, COPE vuelve a salir a la calle para buscar respuestas y ;abordar los temas que afectan a los ciudadanos de a pie en su día a día, como ya hizo ;hace un mes con “la subida de precios” o “la sequía”. Ahora hace lo propio con el dilema del empleo para analizar qué debe pasar para que cambie la situación del ;mercado laboral en España.





“La gran decisión de su vida”, un podcast original de COPE





Coincidiendo con esta programación especial, COPE estrena “La gran decisión de su ;vida”. Un podcast original de cinco episodios narrado por sus comunicadores de ;referencia: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y ;Fernando de Haro.



Cada episodio contará las historias humanas que hay detrás de diferentes perfiles que ;conforman el mercado laboral: el de un inmigrante que llegó ilegalmente a España en ;búsqueda de oportunidades, la experiencia de un trabajador que lo perdió todo y ha vuelto a salir adelante, la discriminación en el mundo laboral de personas mayores, los ;jóvenes y el empleo y el problema de la “fuga de cerebros”, profesionales que han ;tenido que salir del país buscando un futuro mejor.