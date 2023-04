Núñez apuesta por insertar una parte del plan de empleo en la actividad privada, para ayudar a autónomos y pymes y dar continuidad a ese empleo

Asegura que no “podemos estar satisfechos con estos datos del paro” y lamenta que “lo más triste es que en CLM no hay una estrategia para afianzar la creación de empleo, porque el gobierno de Page simplemente se deja llevar”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 04 de abril de 2023 , 18:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a apostar hoy por “insertar una parte del plan de empleo en la actividad privada”, una medida que lleva mucho tiempo defendiendo y que implicaría “garantizar el mismo número de contratos a los desempleados de la región”, pero también que tengan “la oportunidad de dar continuidad a ese empleo y quedarse en la empresa en la que han estado”, algo que no es posible en el caso de los ayuntamientos.



Así lo ha resaltado en declaraciones a los medios de comunicación en Ciudad Real, donde ha destacado la importancia que tiene la Semana Santa no sólo desde el punto de vista de la fe y la tradición, sino además desde el punto de vista cultural y también económico. “La Semana Santa tiene un componente económico muy valioso y que no hay que perder de vista, porque genera actividad económica y, por tanto, impulso económico”, ha remarcado.



Núñez ha incidido en la necesidad de replantear la estrategia del Plan de Empleo. “Desde el PP proponemos que el 50% de ese plan sea para la iniciativa privada”, lo que genera, “por un lado, la oportunidad para los autónomos y pymes de contar con una ayuda a la contratación de hasta seis meses, y por otro, la posibilidad de esa continuidad en el empleo para el trabajador”, ha remarcado.



Asimismo, ha recordado que “hemos hecho esta propuesta durante toda la legislatura y, desde luego, lo vamos a implementar nada más llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha, a partir del próximo mes de mayo, porque este tipo de estrategias de empleo son fundamentales para asentar el crecimiento económico en Castilla-La Mancha”.



Datos del paro en Castilla-La Mancha



Por último, preguntado por los datos del paro, Núñez ha criticado la actitud del Gobierno de Emiliano García-Page, porque “Castilla-La Mancha merece mucho más que la inercia y el dejarse llevar de este Gobierno”, ya que “el paro ha bajado en lo que va de año un 4,9% en nuestra región, mientras en España ha bajado un 7,9, la tasa de paro en CLM es dos puntos más alta que la media nacional y tenemos el porcentaje de mujeres desempleadas más alto del país”.



El presidente del PP de CLM ha advertido que “no podemos estar satisfechos con estos datos” y ha lamentado que “lo más triste es que en CLM no hay una estrategia para afianzar la creación de empleo, porque el gobierno de Page simplemente se deja llevar” y “en el Gobierno no se está para ir viendo que sucede cada mes con el desempleo, y el mes que es bueno tratamos de sacar pecho, mientras que en el que es malo tratamos de escondernos”.



“Los castellanomanchegos merecemos mucho más, yo tengo clara cuál es la estrategia para generar impulso económico, desarrollo y oportunidades en Castilla-La Mancha”, una región que “necesita un proyecto político serio, tranquilo, moderado y dialogado con el conjunto de los colectivos de la región, pero que camine firme hacia un futuro mejor y que lo haga de manera imparable, y ese es el trabajo que vamos a hacer a partir del 28 de mayo”, ha concluido.