Asun Mateos pide cumplir la ley de igualdad con personal específico para las Unidades de la Junta de Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 01 de noviembre de 2022 , 11:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Asun Mateos Gámez, candidata de ‘Crecer, Cuidar, Transformar’ en las primarias de Podemos para liderar la lista provincial de Guadalajara a las Cortes de Castilla-La Mancha, además de actual secretaria autonómica de Políticas de Igualdad y Mundo Rural de Podemos CLM, ha explicado el incumplimiento de varios puntos de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. Entre otros aspectos, Mateos Gámez ha denunciado la falta de personal específico para las Unidades de Igualdad en la administración regional. Para la candidata en las primarias de Podemos CLM, “estas Unidades de Igualdad podrían hacer estudios de Planes de Igualdad y desde la Consejería Economía se podría inspeccionar el cumplimiento y su aplicación en las empresas”. Asimismo, ha incidido en la necesidad de “trasladar las políticas de igualdad a la educación regional, lo que podría hacerse efectivo con personal capacitado en las Unidades de Igualdad para impartir charlas y talleres en los colegios e institutos de Castilla-La Mancha”.



Asun Mateos considera que “la ley de igualdad regional de 2010 tiene el déficit de no contar con un régimen sancionador” y lamenta que el ejecutivo de Emiliano García-Page “carece de la voluntad política de velar por su cumplimiento integral”. En este sentido, ha abundado, “las leyes que se hacen para no cumplirse se quedan en papel mojado y no vamos a permitir que las políticas de igualdad y el avance de derechos feministas tengan por objeto para algunos ser la foto de un día o el cumplimiento de una cuota electoral que después se queda en un cajón”. Por otra parte, también ha sugerido que se imparta “una formación obligatoria a todos los empleados públicos sobre la ley de igualdad regional, para garantizar, entre otros aspectos, que se destierre el lenguaje no sexista de la administración autonómica”.



“Page tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley del aborto”



Asun Mateos Gámez le ha recordado al presidente del ejecutivo regional que “tiene la obligación de asegurar y garantizar de una vez el cumplimiento de la ley del aborto en la sanidad pública de la región” y le ha instado a que reaccione “a favor de los derechos de las mujeres”. Mateos Gámez ha recordado que en la actualidad solo existen 2 clínicas privadas en la región donde se realizan IVES, una en Albacete y otra en Ciudad Real, motivo por el que “las mujeres que deciden libremente abortar del resto de provincias se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades autónomas”. Además, añade, “se ven sometidas al acoso y la estigmatización de los grupos antielección en las puertas de las clínicas y el gobierno debe garantizar que estas prácticas denigrantes se erradiquen”.



Por todo ello, Asun Mateos ha solicitado que desde el gobierno de Castilla-La Mancha se elabore un registro que impida al mismo personal objetor de la sanidad pública practicar IVES en la privada y que “dote al SESCAM de los recursos humanos necesarios que permitan que estas intervenciones se realicen en los centros públicos” de la región. A juicio de la candidata de Podemos CLM, “el resumen es que Page solo tiene la opción de hacer que se cumpla la ley en nuestra región, ya que en caso contrario los responsables de su gobierno podrían incurrir en un presunto delito prevaricación”.



“El Plan Corresponsables tiene el sello de Podemos”



Asun Mateos se ha felicitado por “la amplia aceptación del Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha” y “a pesar de la apropiación que ha hecho el gobierno regional del plan” ha recordado que “su impulso se debe al trabajo de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y mal que le pese a Page tiene el sello de Podemos”. Mateos Gámez ha avanzado que el Plan Corresponsables “es un ejemplo de las políticas que queremos y que vamos a impulsar para ayudar a las mujeres y a las familias en Castilla-La Mancha desde nuestra profunda vocación de gobierno y nuestra voluntad de desarrollar políticas que impacten en la mejora del día a día de la gente en nuestra región”.



Mateos Gámez ha propuesto otras medidas para el fomento de la igualdad regional como el aumento de recursos y servicios para el cuidado de menores, mayores y personas en situación de dependencia, “atendiendo a las necesidades específicas de los diferentes modelos de familia”. Asimismo, ha defendido “el desarrollo de actuaciones con perspectiva de género para mejorar la empleabilidad de las mujeres y el acceso a empleos de calidad”, lo que se concretaría a través de la orientación para el empleo, así como la formación profesional para el empleo y el aumento de la cualificación. Además, ha añadido que “hay que implementar acciones positivas en los planes de empleo promovidos por la Junta”.



Por otra parte, ha proseguido Asun Mateos, “queremos que el gobierno regional impulse la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género mediante itinerarios de incorporación personalizados, participación prioritaria en acciones formativas con posibilidades de contratación, programas de autoempleo o trabajo asociado y actuaciones concretas con el tejido empresarial para su contratación”. Por último, también ha propuesto “el desarrollo de estrategias de sensibilización social, prevención educativa y la intervención de reparación del daño relacionadas con la violencia sexual, en el marco de un amplio pacto social y político contra la violencia hacia las mujeres, de cara a evitar que el compromiso no dependa de posibles coyunturas políticas”.