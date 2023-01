Podemos pide al gobierno de Page que “colabore con los derechos feministas y deje de echar balones fuera mientras hace recortes presupuestarios”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 10 de enero de 2023 , 18:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico del partido, José Luis García Gascón, ha valorado que el ejecutivo regional de Emiliano García-Page “debe abandonar la ambigüedad calculada y los mensajes contradictorios” y le ha pedido que “colabore con los derechos feministas impulsados desde el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España y deje de echar balones fuera mientras hace recortes presupuestarios en Castilla-La Mancha”. Lo ha hecho a cuenta de las últimas declaraciones de Blanca Fernández y del propio Page en las que ponen en tela de juicio la ley del ‘solo sí es sí’ y, en este sentido, ha considerado que “sembrando continuamente las dudas sobre la ley ‘solo sí es sí’ y sobre una inseguridad jurídica que el fiscal de la región dejó claro que no existe, el ejecutivo de Page hace un flaco favor a las mujeres de Castilla-La Mancha”.



Por su parte, la secretaria de Políticas de Igualdad y Mundo Rural, Asun Mateos Gámez, ha instado al gobierno regional a que “no desvíe la atención de sus propias responsabilidades incumplidas y trabaje para ofrecer soluciones urgentes”, en referencia al cumplimiento de la ley del aborto en la región. Así pues, Mateos Gámez ha solicitado que Page “garantice el aborto libre, gratuito y seguro en la sanidad pública de la región”. Asimismo, se ha referido a que “los preocupantes datos de violencias y crímenes machistas que deja 2022 como el de los peores datos en Castilla-La Mancha desde que hay registros, con siete mujeres y un bebé asesinados, nos debería hacer reflexionar que necesitamos más recursos y más prevención”.



“Observamos una tendencia muy negativa que no se previene con recortes”



Ante este problema, dice Mateos Gámez, “y siendo una de las primeras regiones de 2023 con un nuevo caso de asesinato machistas, observamos una tendencia muy negativa que no se previene con recortes presupuestarios en materia de derechos feministas, que es lo que ha hecho el gobierno de Page”. La formación califica de “error” que en lugar de “ampliar y complementar la dotación presupuestaria con los fondos procedentes del Estado, los han utilizado para ahorrarse la inversión que la región destinaba previamente en unos casos y en otros simplemente se ha mantenido, cuando teníamos la oportunidad de ampliar los recursos para tratar de cambiar las tornas en esta comunidad”.



Podemos CLM ha recordado que en la actualidad únicamente hay 2 clínicas privadas en la región donde se realizan IVES, una en Albacete y otra en Ciudad Real, razón por la cual “las mujeres que deciden libremente abortar de las otras provincias se tienen que desplazar incluso a otras comunidades”. Además, “se enfrentan al acoso y a la estigmatización de los grupos antielección en las puertas de las clínicas y esto es inaceptable y un ataque a su libertad”.



Gascón, por otra parte, ha pedido “la unidad de todas las personas demócratas” para “decir basta a la lacra de las violencias y crímenes machistas, como el sucedido en Piedrabuena (Ciudad Real)”. El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta cree que “mientras las violencias machistas se extienden, es necesario ofrecer una respuesta feminista, unitaria, firme y sin ambages”. Por todo ello, Gascón ha insistido en que “esta es la colaboración que defendemos y que le pedimos al gobierno de Page”. El candidato de Podemos ha concluido que “enfrentar a la Junta contra el Ministerio de Igualdad en lugar de hacer frente común a las violencias machistas es lo contrario de la unidad feminista que requiere la gravedad de la situación”.