A.U.P.A. denuncia que miles de autónomos españoles están al borde de la quiebra y a punto de echar el cierre en sus negocios.

martes 01 de noviembre de 2022 , 11:30h

.Precio de los carburantes: Los autónomos españoles se quejan de que en las últimas facturas de la luz la compensación a las gasistas por la conocida como 'excepción ibérica' (Real Decreto 10/2022), otro timo de este gobierno, ha supuesto que muchos de sus asociados estén pagando más por ese concepto que por el propio consumo de energía.

.Afiliaciones a la Seguridad Social: en los ocho primeros meses del año se han perdido un total de 13.510 autónomos en España.

.Paro: la tasa de paro ha crecido hasta situarse en el 12,67%, una de las más elevadas de la U.E.

.Tipos de interés: Por si lo anterior no fuese suficiente hay que añadir el efecto que la subida de los tipos de interés, que está llevando a cabo el BCE para atajar la inflación, va a tener sobre los costes financieros, cuando además el consumo empieza a frenarse en determinados sectores. Sin ir más lejos hoy el BCE ha anunciado una nueva subida de tipos de interés de otros 0,75 puntos que sitúa el tipo actual en un 2% y amenaza con nuevos incrementos.

A.U.P.A. (Autónomos Unidos Para Actuar), la única organización de autónomos independiente, libre de cargas y ataduras políticas, denuncia la situación de extrema gravedad que están sufriendo miles de autónomos como consecuencia del incremento desmedido de los precios de los carburantes.El "dato mata al relato" comenta Javier coordinador de AUPA Cádiz contra los mensajes triunfalistas de nuestros gobernantes y de algunas asociaciones afines al poder, estos son los datos en España:En este contexto económico el único beneficiado es el Estado: En España existen hasta tres impuestos que gravan los carburantes (IVA, IEH y un impuesto sobre GPL). Así se explica que, por ejemplo, de cada litro de gasolina, el 52 % de su precio sean impuestos, un dato que supone el 48 % del total del precio de un litro de gasóleo: Se recaudan unos 20.000 millones de € en por estos impuestos.Dejando a un lado el año de la pandemia, hay que remontarse hasta 2012 -un ejercicio en el que el PIB retrocedió un 2,9%- para observar una pérdida neta de trabajadores por cuenta propia en los ocho primeros meses del año.El incremento desmedido de los precios energéticos y de la inflación, agravados por la guerra en Ucrania, que ha puesto de manifiesto las nefastas políticas que, en materia energética, han llevado a cabo nuestros gobernantes a nivel nacional y europeo, están haciendo mella en el colectivo que cuenta con menos músculo financiero para sortear una coyuntura tan incierta. Más aún cuando este contexto se ha solapado prácticamente con la crisis de la Covid.La consecuencia directa es que la banca está recortando al máximo las líneas de crédito que se concedían al pequeño comercio para pagar a sus proveedores y adquirir las mercancías. Y en el caso de las que permanecen 'vivas' las entidades las están reconvirtiendo en préstamos (que se devuelven cada mes y no de forma anual).Según Javier Álvarez, la situación anteriormente descrita (aumento desmedido del precio de los carburantes y de los costes de la energía, incremento del número de parados, alza de los tipos de interés) unida al incremento de las cuotas actuales y futuras está generando la tormenta perfecta que va a terminar de llevarse por delante a miles de autónomos en este país. A este respecto debemos recordar que en España hay más de 3 millones de autónomos y que los autónomos y micropymes constituyen el 80% de nuestro tejido empresarial.Desde A.U.P.A. no nos cansaremos de alzar la voz para denunciar esta situación en la que el único beneficiado es el Estado o, dicho en román paladino, el gobierno de turno, que dilapida este aumento ingente de recaudación en la compra de voluntades y votos que le garanticen la permanencia en el poder y reivindicaremos una disminución de la presión fiscal que ayude a rebajar la factura de los carburantes de manera sensible, consiguiendo que muchos autónomos puedan sobrevivir y poniendo más dinero en el bolsillo de los ciudadanos para, de esta manera, empoderar a los ciudadanos y fomentar un consumo que se ralentiza y es el motor de la economía.