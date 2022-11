Animación y fantásticos disfraces en un Halloween que se sobrepuso al mal tiempo en Cabanillas

martes 01 de noviembre de 2022 , 11:38h

Cientos de vecinos y vecinas se acercaron en la tarde de este lunes 31 de octubre a disfrutar de la tarde-noche de «Halloween» en Cabanillas del Campo. Los actos no pudieron desarrollarse como estaba previsto, con un desfile callejero y la actividad en la Plaza del Pueblo, debido a la lluvia que hizo su aparición durante casi toda la tarde. Sin embargo eso no fue óbice para que se viviera una tarde animadísima, con muchísima animación en los bajos del Centro Joven, una zona a cubierto que permitió el desarrollo de la mayoría de las propuestas previstas.



En lugar del desfile, la «BatuCaba» de la Escuela Municipal de Música ofreció una completísima actuación a resguardo. Y a continuación, un nutrido grupo de niñas y niños del Grupo de Baile Urbano de la Escuela Municipal de Danza ofreció un simpático «flashmob terrorífico». Finalmente, las mujeres de la Asociación La Campiña repartieron centenares de raciones de chocolate caliente y hasta 800 churros para acompañarlo. No pudieron por contra desarrollarse las «Escenas del Pánico», que decenas de voluntarios habían preparado como «cuadros de terror», que quedaron para otra ocasión.



Cabe reseñar que muchos de los vecinos y vecinas se animaron a acudir llamativamente disfrazados a este evento, con vestimentas cada vez más elaboradas dentro de esta temática del terror, que cada año gana más adeptos. Brujas, demonios, monstruos, licántropos, personajes de películas aterradoras, fantasmas, muertos vivientes, payasos diabólicos, dráculas, esqueletos… la variedad fue inmensa, y demostró gran creatividad.