Denuncian que “la situación a la que se ven abocadas las Residencias de Mayores es insostenible, por el aumento de todos los costes, sumado al incremento de las ratios legales de los trabajadores”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 17 de octubre de 2022 , 13:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El vicesecretario de Política Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha asegurado hoy que el anuncio de la actualización de los precios de las plazas públicas en las Residencias de la región que, según el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, se incrementarán “en un 12%”, es “un nuevo ejemplo de publicidad engañosa a la que nos tiene acostumbrados Page”.



Martín-Buro ha advertido que “en una Residencia que en julio de 2021 pagó 8.000€ en electricidad y este año ha pagado 26.240€, su supervivencia no podrá sustentarse en una subida que, en los Grados III, supone un incremento de poco más de un euro y medio al día”. “La subida anunciada se produce, casi en exclusiva, para las personas Sin Grado, de las que apenas podemos encontrar en Residencias Públicas, al tener prioridad las que presentan mayor grado de dependencia”, ha aclarado.



En este sentido, ha recordado las lamentables manifestaciones de Page asegurando, en plena pandemia, que “el problema no está en las residencias. No nos engañemos. En las residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche. En las residencias está la gente que está muy malita”. “Pues bien, el Gobierno regional que aun preside, el supuesto esfuerzo económico que hace en los precios de plaza pública lo centra en los que, según sus propias palabras, no las están ocupando”, ha criticado.



El vicesecretario popular ha denunciado que “la situación a la que se ven abocadas las Residencias de Mayores es insostenible, por el aumento de todos los costes, sumado al incremento de las ratios legales de los trabajadores que supone que, en una residencia con cien plazas, tenga que incrementar su personal en unos cinco trabajadores más, lo que viene a ahondar aún más la preocupación de un sector absolutamente esencial”.



“El presidente regional del PP, Paco Núñez, de forma incansable y tal y como volvió a exigir en el pasado Debate del Estado de la Región, está reivindicando la justa demanda del sector, proponiendo una revisión al alza real de los precios por cada plaza pública”, ha remarcado Martín-Buro, alertando de que “la realidad en CLM, en materia residencial, es que los precios no habían sido revisados desde 2015 y, en unos meses, se han modificado dos veces, de forma pírrica e insuficiente”.



Para el vicesecretario del PP, “es inviable que, liderando Castilla-La Mancha una inflación absolutamente desbocada, con las subidas de carburantes y especialmente de la energía eléctrica o con las revisiones de los salarios de los profesionales, o el incremento de las ratios de los trabajadores, entre otros motivos, se puedan cubrir gastos y ofrecer una atención residencial de verdadera calidad”.



Por todo ello, ha instado a Page a que escuche, de forma real y sincera, a todos los colectivos, como hace Paco Núñez recorriéndose toda la región para ser la voz de una sociedad que necesita respuestas reales y no anuncios vacíos y publicidad absolutamente tramposa”. “El Gobierno regional debe dedicarse a ejecutar lo que ha presupuestado, ya que en 2020 dejaron por gastarse en esta materia 31 millones de euros y, a noviembre de 2021, la diferencia pendiente era de unos vergonzosos 55 millones”, ha concluido.