Fotomontaje realizado por STAS-CLM INTERSINDICAL

Lejos de hacer ningún ERTE, Castilla La Mancha es la ÚNICA comunidad autónoma de España que emplea el 50,1% de su presupuesto en abonar nóminas (4.900 millones de euros)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de abril de 2022 , 20:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lo publica este Domingo de Resurrección el periodista Francisco Núñez en el diario digital de Jesús Cacho, VOZPÓPULI, el coste de las nóminas de las comunidades autónomas sigue acumulando récords.



En 2021 se ha vuelto a desbocar, sin que ningún gobierno regional haya tomado medida alguna para evitarlo mediante un proceso de adecuación de las plantillas o de reasignación de efectivos.



Según los datos de la Contabilidad Nacional, estas Administraciones Públicas cerraron el año con un gasto en remuneraciones salariales (sueldos y cotizaciones a cargo del empleador) de 91.738 millones (un 5,6% más) frente a los 86.905 millones del año anterior y los 82.083 millones en 2019 antes de la pandemia.



La Intervención General del Estado señala en su informe anual que la remuneración de asalariados de las unidades que componen la sanidad ha subido un 6,9% (hasta los 36.824 millones) mientras que ha aumentado casi un 5% en el resto de subsectores (hasta 54.914 millones).



Por tanto, la contratación de personal sanitario NO HA SIDO LA CAUSA fundamental de este repunte, ya que ese 5,6% más en 2021 respecto al 2020 es incluso dos décimas inferior al que se produjo en 2019 respecto al 2018 cuando no había indicios de pandemia alguna (llegó al 5,8%). Lo que evidencia que las Administraciones Públicas, sobre todo las autonomías, se convierten en un REFUGIO LABORAL (en muchos casos de CONTRATACIONES A DEDO) durante los procesos de crisis económicas y que permanecen AJENAS a cualquier tipo de ajuste, que queda... para el sector privado.



Esta 'hipoteca' en el gasto presupuestario es especialmente llamativa en cinco comunidades, ya que dedican la mitad de su gasto total a pagar nóminas. Por ejemplo, Castilla La Mancha emplea el 50,1% de su presupuesto en abonar salarios (4.900 millones); a casi el 49% llega en Extremadura (2.551 millones) y en Murcia (1.690 millones). Mientras, en Andalucía (16.176 millones) y Aragón (2.919 millones) el pago de las nóminas alcanza el 48% de ese gasto total.



Les siguen: País Vasco, que destina el 47% de su presupuesto a pagar a su plantilla (5.759 millones) mientras que Asturias llega al 46% (2.212 millones); y Cataluña (15.023 millones) y Cantabria (1.293 millones) superan el 44%. Las regiones que menos porcentaje de su gasto total dedican a personal son Baleares (31%), Madrid (33%) y Navarra (36%).



Y que las autonomías, según publica el digital VOZPÓPULI, NO han reducido su gasto de personal en los distintos subsectores, para atender la mayor demanda de contrataciones de la sanidad, lo demuestra el dato de que el coste en las nóminas de los servicios públicos generales (administración burocrática que incluye las NÓMINAS DE LOS CARGOS PÚBLICOS Y DE ASESORES) HA SUBIDO un 5,2% (hasta casi 3.800 millones) pese al aumento de los procesos telemáticos y de teletrabajo. Destaca el alza del 8,8% en Asturias; del 7,6% en Cantabria y del 7,5% en el País Vasco. La Rioja es la única región que ha reducido el gasto (-8%) en nóminas en estos servicios para hacer frente al incremento de gasto en nóminas sanitarias.



En el mejor año de los ingresos desde la gran depresión, las Administraciones Públicas han registrado un NUEVO RÉCORD DE GASTO DE PERSONAL. Según los datos de la Contabilidad Nacional, el pago de las nóminas de los empleados públicos y de los políticos alcanzó los 147.363 millones de euros en 2021 frente a los 140.454 millones del año anterior y los 134.729 millones de 2019.



NO SE HA HECHO UN SOLO ERE o ERTE en las Administraciones Públicas. La nueva reforma laboral del PSOE LOS IMPIDE DIRECTAMENTE, ni siquiera una reforma, adecuación o reestructuración de las plantillas para atender la demanda de nuevos servicios que exigen los tiempos actuales.