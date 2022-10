Rotundo éxito en la vigésima edición del FESCIGU

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 09 de octubre de 2022 , 19:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con una divertida Gala de Clausura retransmitida en streaming y guiada por Montse de la Cal y Poli Calle, el XX FESCIGU ponía anoche su broche de oro a una edición marcada por la celebración del vigésimo aniversario del evento, y con una visión muy crítica sobre el desarrollo sostenible, tema central de este año. Han sido cinco días del mejor cine en formato cortometraje en los que la gran asistencia de público y de directores concursantes han sido la tónica general.



En la tarde del sábado, a las 19:00 horas, tuvo lugar, dentro de la sección Sosteniendo lo Insostenible, el estreno del documental producido por Cinefilia “Guadalajara SOStenible”, que hace un recorrido por diferentes iniciativas de la provincia que tienen como base de su actividad el respeto al medio ambiente. Al estreno asistieron todos los protagonistas que aparecen en la historia y diversas autoridades políticas, entre ellas Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, y Eusebio Robles, Delegado de Castilla-La Mancha en Guadalajara, quienes se quedaron hasta el final del evento.



La programación continuó con la Sección Requetecortos, con 14 títulos de un máximo de seis minutos de duración, uno de los momentos más esperados del FESCIGU, en los que el público decide con su voto los ganadores del primer y segundo premio. Prácticamente todos los directores de la sección subieron al escenario para presentar sus trabajos, siguiendo la tendencia una gran participación por parte de los creadores de este año.



GALA DE CLAUSURA



Tras un breve descanso que el público aprovechó para salir a votar por sus requetecortos favoritos, y con un lleno casi absoluto del patio de butacas, dio comienzo la Gala de Clausura con la actuación del Turina Symphony Chorus, que emocionó a los espectadores con sus versiones corales de bandas sonoras de conocidas películas.



La gala contó también con la actuación de Susana Lozano, la modelo del cartel de este año, quien, acompañada del guitarrista flamenco Óscar Lajarín, sorprendió a los asistentes con su interpretación del tema “El progreso”, de Roberto Carlos, que 40 años después de ser compuesta sigue siendo igual de actual.



Las coreografías de Carpe Diem y de la Escuela de Patinaje de Guadalajara, junto con las interpretaciones al piano de Angélica de la Fuente, pusieron el toque de elegancia, reivindicación y ritmo a la gala, en la que se desvelaron los seis premios de la noche, y que contó con la intervención del alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, quien dejó patente en sus palabras su apoyo al FESCIGU y a la cultura en Guadalajara.



PALMARÉS



Los premios que se dieron a conocer a lo largo de la Gala de Clausura comenzaron a desvelarse con el Premio Picazo a la Conciencia Social, que recayó en “La pell en la terra”, de Guille Porcar y Raúl Lorite. El Segundo Premio Picazo al Mejor Requetecorto fue para “Contemplativo”, de Carlos Peris, y el Primer Premio Picazo al Mejor Requetecorto lo obtuvo “Magia negra”, de Almudena Vázquez. Dentro de la Sección Oficial, el primer premio en desvelarse fue el Premio Picazo del Público: “Tula”, de Bea de Silva, fue la historia que mejor conquistó el corazón de los espectadores. Por fin, se dieron a conocer los dos premios ganadores del jurado. El Segundo Premio Picazo al Mejor Cortometraje fue para “Sauerdogs”, de Guillermo de Oliveira, y el Primer Premio Picazo al Mejor Cortometraje cayó en las manos de Nuria Muñoz Ortín y Eva Libertad, por su cortometraje “Sorda”.



BALANCE



Los organizadores del FESCIGU no han hecho más que recibir felicitaciones y mensajes de gratitud. Los directores que han presentado sus cortometrajes no han parado de enviar whatsapps expresando su emoción, sorpresa y agradecimiento por lo que consideran una extraordinaria organización.

“Gracias por dos de los días más divertidos de mi vida. Qué maravilla de festival y qué bien lo habéis gestionado en todos los aspectos. Solo os puedo dar las gracias.”



“Ha sido un placer, me ha encantado conoceros. Que nos veamos en mil festivales más. Gracias!!”



“Quiero agradecer a toda la organización el trato y lo profesional que ha salido todo. Ha sido una gala estupenda y para sentiros muy orgullosos. Gracias por vuestro trabajo.“



La dirección del festival está muy satisfecha por los resultados de esta edición y espera poder contar en el futuro con los apoyos necesarios para poder seguir haciendo del FESCIGU el gran festival que Guadalajara merece tener.