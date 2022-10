Se presenta la candidatura oficial de Podemos para las Cortes de Castilla-La Mancha, con las 33 personas de las cinco provincias que forman parte del equipo de José Luis García Gascón

domingo 09 de octubre de 2022 , 11:43h

Este sábado se ha presentado en Albacete la candidatura oficial de Podemos para las Cortes de Castilla-La Mancha, con las 33 personas de las cinco provincias que forman parte del equipo de José Luis García Gascón, actual coordinador autonómico de Podemos CLM y aspirante en las primarias del partido a la presidencia regional por Toledo. Desde esta capital, la candidatura de Gascón ha reclamado una “indispensable movilización de la izquierda y de toda la gente progresista de Castilla-La Mancha, para que nuestra región cuente con un gobierno que haga políticas para la mayoría social a partir de 2023”. En este sentido, Gascón ha añadido que “vamos a seguir luchando contra los recortes, las privatizaciones, el enchufismo o contra la destrucción del medioambiente, de las derechas de Castilla-La Mancha y de la derecha de Emiliano García-Page”. Para ello, insiste, “Podemos tiene que entrar con fuerza en las Cortes y en el resto de las instituciones, así como en los ayuntamientos”.



Por su parte, Carmen Fajardo, que es concejala de Unidas Podemos en Albacete y aspirante a encabezar la lista de la formación morada en esta provincia, se ha centrado en reclamar “el mantenimiento, la mejora y el fin de los recortes y privatizaciones en los servicios públicos de Castilla-La Mancha”. Fajardo ha asegurado que “dirigiendo los esfuerzos a garantizar la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, vamos a proteger a la gente y a las familias de nuestra región frente a la actual crisis inflacionaria”. También ha rechazado “la rebaja de impuestos a la minoría privilegiada, como propone el PP, porque no se puede pedir que las clases populares asuman el esfuerzo principal, mientras los ricos no aportan lo que les corresponde”. Solo así, ha alegado, “crearemos una región con futuro y con una sanidad o una educación de calidad para una región de primera”. Fajardo ha concluido que “nos hemos cansado de las mentiras de siempre de la derecha y de que Page haya asumido ese discurso como propio y lo esté llevando a término con su gestión”.



“No somos ni queremos ser una región basurero”



“Queremos ir un paso más allá, seguir haciendo propuestas para mejorar el día a día de la gente en nuestra región, con una visión progresista, junto a los movimientos sociales”, ha sostenido Asunción Mateos Gámez, secretaria de Igualdad de Podemos CLM y aspirante a encabezar la lista de la formación en la provincia de Guadalajara. Gámez, que este viernes participó en un acto en Guadalajara junto a Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado contra la violencia de género y secretaria de Feminismo y LGTBI de Podemos, y Raffaella Corrales, concejala de Unidas Podemos en Tórtola de Henares y activista trans, ha asegurado que “tenemos que asegurar que en esta región todo el mundo sea quien quiera ser y como quiera ser”. Mateos ha recordado “el éxito de la implantación del Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha”, un plan impulsado por el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. “Estas son las políticas sociales y feministas que queremos extender y fijar en nuestra región”, ha agregado.



Teresa Navarro Zamora, coordinadora adjunta de Podemos CLM y aspirante a encabezar la lista de la formación en la provincia de Cuenca, ha defendido que “no somos ni queremos ser una región basurero”. Y es que, según ha explicado, “es urgente abordar políticas medioambientales serias para frenar la implantación de macrogranjas que consumen recursos que no nos sobran, que contaminan el agua y el suelo y que, además, no fijan población”. La gestión de residuos, la contaminación de los acuíferos o los trasvases también centran la crítica de Podemos CLM en materia ambiental, en relación con el gobierno de Page. Asimismo, Navarro ha insistido en el “rechazo de las organizaciones ecologistas, de Podemos y de la sociedad en general de la región al ATC o cementerio nuclear de Villar de Cañas.



Esperanza Gómez-Calcerrada, secretaria de Círculos, Extensión y Participación de Podemos CLM y aspirante a encabezar la lista de la formación en la provincia de Ciudad Real, ha considerado que en Castilla-La Mancha “tenemos un importante déficit en memoria y derechos democráticos”. En esta línea, ha alegado que “los recortes democráticos del PP de Cospedal, muy criticados en su día por Page, al final han sido asumidos con naturalidad y como propios por su gobierno, por lo que seguimos insistiendo en la urgente reforma del Estatuto de Autonomía, como llevamos reclamando toda la legislatura”.



“Las encuestas independientes nos sitúan dentro de las Cortes”



José Luis García Gascón se ha referido a las encuestas difundidas por el PP y por el PSOE de Castilla-La Mancha, sobre las que ha dicho que “no reflejan la realidad de la tendencia real del voto, ya que sus resultados están cocinados y prefabricados de antemano”. En este sentido, Gascón ha aludido a que desde la formación morada manejan “encuestas independientes que nos sitúan dentro de las Cortes en las provincias de Albacete y Toledo y muy próximos a conseguir también representación por Guadalajara”. Gascón ha valorado que “los derechos feministas, la memoria democrática, el animalismo, la cooperación al desarrollo y el compromiso con los pueblos saharaui y palestino importan a la ciudadanía y contarán con la defensa de Podemos CLM dentro de las instituciones regionales, provinciales y locales”.