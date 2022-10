Unidas PODEMOS-IU sobre el debate del Estado de la ciudad de Guadalajara : "Ha habido una sucesión de anuncios, poca autocrítica y poco afán de mejora para los meses que quedan"

En palabras del portavoz de Unidas PODEMOS-IU, José Morales, “el debate no ha sido tal, ha habido una sucesión de anuncios, poca autocrítica y poco afán de mejora para los meses que quedan, porque la gente nos eligió por 4 años, no por 10 o 20.”



En el día del trabajo decente, en el que hay movilizaciones por los salarios convocada por CCOO y UGT han “reclamado que el Ayuntamiento no de subvenciones a federaciones de la patronal que no tengan convenio colectivo firmado esta década” y han afeado que “el Ayuntamiento no tiene ninguna política de vivienda, lo que tiene pocos beneficiarios y muchos perjudicados”.



Por su parte Alfredo Vicente Ruano del grupo municipal de Unidas PODEMOS IU, comentaba al respecto “Quedan muchas cosas por hacer, y otras tantas por rematar, hay que aspirar y queda margen para una ciudad todavía más participativa, ecologista, feminista, que avance con la municipalización de servicios y con políticas con una clara perspectiva de izquierdas.”