Unidas Podemos de Guadalajara propone a la Junta de Page que disponga de los servicios de la Sareb para aumentar su propio parque de viviendas en lugar de acordar construir nuevos inmuebles con empresas constructoras

sábado 11 de marzo de 2023 , 12:48h

Unidas Podemos propone a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que disponga de los servicios de la Sareb para aumentar su propio parque de viviendas en lugar de acordar construir nuevos inmuebles con el sector de la construcción.



Después de que el Gobierno regional de Emiliano García-Page presentara el ‘Plan de las 10.000 viviendas’, José Morales, candidato autonómico de Unidas Podemos por la provincia de Guadalajara, ha querido fijar la posición de su formación política esta mañana en su intervención frente a la Delegación de Vivienda de capital: “Creemos que es de tener bastante cuajo que la administración pública competente en materia de vivienda, que es la Junta de Comunidades, haga un anuncio en el que reconoce que la propia institución no va a poner nada más allá de los gastos de gestión y que la financiación va a ser, en una pequeña parte, de fondos europeos y, en una gran parte, de promotores privados”.



Por su parte, Morales ha esclarecido que el modelo privatizador y especulativo de Page no resuelve el problema del precio de la vivienda en Castilla-La Mancha: “Entendemos que la política de vivienda no puede ir de la mano de los grupos económicos que nos empobrecen con precios abusivos en la vivienda, sino que tenemos que incrementar los parques públicos de vivienda, por ejemplo, adquiriendo inmuebles de la Sareb”. Es más, a día de hoy, en la provincia de Guadalajara existen 400 unidades de vivienda disponibles, por lo que “no hace falta construir otras nuevas, ni consumir nuevos recursos, sino apenas rehabilitarlas para que tengan impacto en la reducción de los precios de la vivienda lo antes posible”, ha aseverado José Morales en lo referente a lo que es este bien de primera necesidad.