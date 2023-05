UNIDAS PODEMOS de Guadalajara pide el voto para hacer políticas valientes a favor de la mayoría

Desde Unidas podemos Izquierda Unida Alianza Verde, hacen un llamamiento para que este próximo domingo, se vote para que se aplique su programa autonómico y municipal, para frenar a la derecha, pero también a las políticas de derechas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de mayo de 2023 , 19:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Unidas Podemos -Izquierda Unida-Alianza Verde ha realizado una valoración de la campaña electoral que finaliza hoy. Su candidato a la Alcaldía de Guadalajara, Alfredo Vicente Ruano resumía estás dos “intensas semanas” destacando su presencia en la calle, “hemos mantenido múltiples encuentros con organizaciones sindicales, asociaciones vecinales, ecologistas y LGTBI, además de mesas informativas y reparto en mano de nuestro programa electoral”.



De este contacto a pie de calle, Vicente Ruano ha resaltado las coincidencias tanto en el análisis de las preocupaciones de la gente como en las soluciones, “buenas condiciones laborales, mejorar el acceso a la sanidad pública y especialmente a la atención primaria, el precio de la vivienda o un adecuado mantenimiento de los barrios son algunas de las cuestiones que nos han trasladado”, señalando también la buena acogida que entre el movimiento asociativo con el que han mantenido contactos ha tenido su propuesta de poner en marcha las Juntas de Distrito, como herramienta para acercar el Ayuntamiento a los barrios y ayudar a reactivar y canalizar la participación ciudadana.



José Morales, candidato a las Cortes Regionales, destacaba las dos realidades que conviven en nuestra provincia, la rural y la urbana, “en el mundo rural hay una verdadera ausencia de servicios, especialmente de transporte, mientras que los entornos urbanos los problemas tiene que ver con la siniestralidad en los ambientes laborales más precarios y con la ausencia de políticas de vivienda”.



Morales ha vuelto a lamentar su exclusión del debate organizado por Nueva Alcarria “a pesar de que UP es una fuerza política con amplio apoyo social, no se nos ha permitido debatir y confrontar con el resto de candidatos”, y ha sido muy crítico con el Gobierno Regional “Ocho años y todavía no ha sido capaz de revertir los recortes de Cospedal, por ejemplo en educación”. “Page ha persistido en el modelo neoliberal porque también es el suyo -señala- por eso desde UP hablamos de Valentía para transformar, porque a nosotras no nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que la mayoría social necesita” afirma y por ello, ha continuado “pedimos el voto a Unidas Podemos, porque no solo hay que parar a la derecha sino también a las políticas de derechas”