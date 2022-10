Halloween 2022 en Cabanillas: Excursión a la Warner, desfile de mascotas disfrazadas, escenas del terror y disco móvil, del 29 al 31 de octubre

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de octubre de 2022 , 13:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha preparado un buen conjunto de actividades para celebrar «Halloween» en el próximo puente de Todos los Santos, con actividades programadas entre el 29 y el 31 de octubre, especialmente dedicadas a la población joven.



Excursión a Parque Warner



La primera actividad prevista es una excursión al Parque Warner de Madrid el sábado 29 de octubre, jornada en la que la Warner tendrá una ambientación temática de Halloween. Se organiza desde el Centro Joven, y la inscripción está ya abierta. El precio de esta excursión es de 40 euros, e incluye tanto la entrada como el transporte de ida y vuelta. Para apuntarse hay que hacerlo en el propio Centro Joven, en su horario de apertura, de miércoles a domingo de 14 a 21 horas.



I Masco-Halloween de Cabanillas



Una novedad de esta fiesta es la celebración del «I Masco-Halloween» de Cabanillas, una actividad que organiza la empresa local «PiensoADomicilio» en colaboración con el Ayuntamiento, y que tendrá un carácter benéfico, dado que todo lo recaudado en las inscripciones se destinará a la protectora de animales «La Camada», de Guadalajara. Se trata de un «desfile/concurso» de mascotas disfrazadas de personajes de terror, que se celebrará el domingo 30 de octubre desde las 11 de la mañana en la Plaza del Pueblo.



Puede participar en el concurso cualquier persona que quiera acudir con su mascota disfrazada o caracterizada para la celebración de Halloween. Un jurado conformado por un representante del Ayuntamiento, otro de La Camada y otro de «PiensoADomicilio» fallará el concurso, que está dotado con un primer premio de 100 euros, y un segundo y un tercero de 50 euros, a canjear por productos para los animales del citado comercio local. El jurado valorará la creatividad del disfraz de la mascota.



Las inscripciones tienen un precio de 2 euros (el importe íntegro será donado a «La Camada»), y pueden hacerse el mismo día del desfile, desde las 10 de la mañana, en la mesa de inscripciones que habrá dispuesta en la plaza del Pueblo, o bien a través de la web piensoadomicilio.es. Todos los inscritos tendrán un regalo de bienvenida por participar.



Además, en el evento se sortearán 16 sacos de pienso para animales.



Desfile con batucada, flashmob y «Espacios del pánico»



El grueso de la celebración tendrá lugar en la tarde del lunes 31 de octubre, víspera de festivo. La cita comenzará a las 17:30 h. con un desfile de disfraces de terror entre la Casa de la Cultura y la Plaza del Pueblo, que estará amenizado por una batucada.



Ya una vez en la plaza, la Escuela Municipal de Danza organiza un «FlashMob Terrorífico», que se representará a las 18:00 h. Además de los alumnos/as de la Escuela de Danza, que bailarán en la cita, puede apuntarse a participar en este baile cualquier persona que lo desee. El próximo lunes 17 de octubre se colgará en las redes municipales un vídeo con la coreografía que se va a desarrollar, y después, los días 24, 25, 26 y 27, los ensayos de la Escuela de Danza quedarán abiertos a la participación de personas participantes en este evento, de acuerdo al siguiente horario: Niños/as de 6-9 años, lunes 24 y miércoles 26 de 19:15 a 20:15 h. Niños/as de 10-14 años, martes 25 y jueves 27, de 19:15-20:15 h. Y adultos/as, lunes 24 y miércoles 26, de 20:15-21:15 h.



Para inscribirse en el flashmob hay que hacerlo a través del formulario de este enlace.



Tras el baile, a las 19 horas quedarán instalados unos «Espacios del Pánico». Se trata de escenas de terror que montarán en la plaza diferentes grupos de personas voluntarias, en una actividad que se ha coordinado desde el Centro Joven. Los visitantes podrán recorrer las distintas escenas durante unas horas, al tiempo que disfrutan de un chocolate con churros, que estarán repartiendo las voluntarias de la Asociación de Mujeres «La Campiña».







Discoteca móvil: Así será el reparto de pulseras



La fiesta de Halloween se cerrará con una nueva edición de Disco Móvil. Será en el Frontón Municipal, desde las 23:00 h. El aforo del frontón es limitado en función de los protocolos de seguridad de la instalación, por lo que el acceso se realizará a través del reparto de pulseras no reutilizables, que se van a entregar a las personas interesadas a partir a partir del lunes 24 de octubre en dos puntos de la localidad: la Casa de la Cultura y el Centro Joven, en su horario de apertura por las tardes.



Sólo podrán retirar estas pulseras las personas empadronadas en la localidad, y recibirán un máximo de dos por persona: Una para el propio vecino o vecina empadronado, y otra con la que podrá invitar a cualquier otra persona (que en este caso podrá ser no empadronada).



Para evitar abusos, intentos de acaparación o episodios de «reventa», hay que reseñar que las pulseras de acceso a la Disco Móvil no se entregarán en mano en ningún caso, sino que en el momento de recogerlas serán colocadas en la muñeca de la persona interesada por parte del personal del Ayuntamiento. Las personas invitadas también deben acudir a por ella a los puntos de recogida. En caso de que la persona empadronada y su invitado/a no la puedan recoger el mismo día, el vecino o vecina de Cabanillas podrá dejar en un listado el nombre de su invitado, para que este pueda recogerla en otro momento.



Es importante destacar que no se permitirá el acceso a la discoteca a personas que lleguen con la pulsera cortada.



En cuanto al día de la celebración, es importante recordar que no estará permitido el acceso a la fiesta con botellas o envases de cristal.