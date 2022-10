Las temperaturas estarán este miércoles en Atienza entre 8°C y 26°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección nordeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Sigue el Veranillo de San Miguel en Guadalajara que disfrutará este miércoles de un ambiente soleado llegando el mercurio a los 29ºC

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 12ºC de mínima y 29ºC de máxima con un 3% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 4 km/h y de dirección suroeste

REDACCION

miércoles 05 de octubre de 2022 , 06:27h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad baja de madrugada en el cuadrante sureste, e intervalos de nubosidad de evolución a partir del mediodía.



Probabilidad baja de algún chubasco o tormenta en el extremo sureste. No se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal en Albacete y Cuenca.



Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 27ºC en Albacete, 14 y 30ºC en Ciudad Real, 10 y 28ºC en Cuenca, 12 y 29ºC en Guadalajara y entre 12 y 31ºC en Toledo.



Arranca el estado de alerta por sequía en Sevilla y las medidas de restricción de agua que afectarán a un millón de personas.-



La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de Sevilla (Emasesa) ha declarado este lunes 3 de octubre la alerta por sequía ante la carencia hídrica en la ciudad y la escasez de lluvias, tal y como lo había decidido el organismo en su Junta General del mes pasado.



La empresa abastece a doce municipios (Sevilla, El Ronquillo, El Garrobo, Alcalá del Río, La Rinconada, Camas, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Alcor, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río y La Puebla del Río) que suman algo más de un millón de habitantes y todas ellas han publicado sendos bandos municipales para instar a la población, los organismos y empresas a hacer un uso racional y responsable del agua.



Las actuales reservas garantizan un año y medio de suministro incluso en el peor de los escenarios. "La situación es preocupante, pero no alarmante", aseguró recientemente el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Por ello, aseguró el regidor hispalense, esta nueva fase no va a implicar ni cortes en el suministro de agua ni subida de tarifas. Sin embargo, sí se van a establecer una serie de prohibiciones respecto al agua potable para que su uso se limite al esencial, así como la definición de posibles sanciones en caso de incumplimiento. El agua de pozo queda excluida de estos vetos.



Las restricciones

De esta forma, a partir de hoy no se podrá utilizar agua potable para regar jardines, praderas, árboles, zonas verdes o deportivas, públicos o privados; tampoco regar ni baldear las calles y aceras; ni llenar piscinas, estanques o fuentes que no tengan un sistema de recuperación o circuito cerrado.



Queda prohibido también el uso de agua potable para las fuentes de consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre; el lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa una empresa dedicada a esta actividad; y la instalación de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.



Un trabajador de Lipasam limpia los soportales de Juan XIII con agua a presión.Un trabajador de Lipasam limpia los soportales de Juan XIII con agua a presión.AYTO. SEVILLA

También Aljarafesa, que abastece a 325.000 usuarios de 30 municipios, ha propuesto a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe la publicación en próximos días de un bando con nuevas medidas para ahorrar en el consumo. Entre esas "medidas concretas" se fija las mismas que en el caso de Emasesa



El peor año hidrológico de la última década

Las cifras hablan por sí solas de la gravedad de la situación. El presente año hidrológico ha sido el peor de la última década. Sumando el déficit hídrico de 115 hm³ del año 2020-2021 y los 175 del 2019-2020, el sistema ha recibido en el acumulado de los tres últimos años las mismas aportaciones que en la sequía del periodo 1991-1995, la última que se registró en la provincia, que entonces sí provocó cortes en el suministro, dejando a los sevillanos con solo ocho horas de agua al día.



Actualmente, los embalses de los que se abastece Emasesa se encuentran al 40,9% de su capacidad, lo que se traduce en un volumen embalsado de 262,4 hm³ (a fecha 3 de octubre), por los 641 del año 2018. Cabe recordar que el umbral de alerta se sitúa en los 268 hm³. El de Aracena es el más damnificado, con un 18,8% de capacidad, mientras que el de la Minilla se encuentra al 70,3%, si bien este último es los que menos capacidad de embalse tiene.



Desde Emasesa confían en que las precipitaciones propias del otoño y de la primavera mejoren las perspectivas y alarguen las reservas, si bien hasta el momento, la situación es muy diferente. "La lluvia no acaba de llegar, las temperaturas continúan siendo altas y las reservas siguen mermando", ha manifestado el alcalde de Sevilla.



Muñoz ha destacado que Emasesa "ha hecho los deberes en los últimos años", lo que ahora permite que no tengan que producirse cortes de agua. Desde 1995, el consumo doméstico unitario se ha reducido más de un 30%, a lo que se suma la puesta en servicio del embalse de Melonares, infraestructura clave para superar la escasez de precipitaciones.



La empresa metropolitana está además inmersa en un proceso de transformación digital que permitirá, por ejemplo, ajustar los consumos mediante contadores inteligentes, con una inversión de 14 millones de euros. Por último, en marzo pasado se puso en marcha la campaña de concienciación Objetivo 90, para conseguir reducir el consumo doméstico de 116 a 90 litros por habitante y día. Desde entonces, este consumo ha caído hasta los 112,5 litros.