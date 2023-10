La temperatura mínima será este miércoles en Atienza de 11°C y la máxima podría alcanzar los 26°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo de unos 17 km/h y dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Cielos despejados y ambiente soleado este miércoles de octubre en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 30ºC

Hoy amanecerá a las 8:10 y anochecerá a las 19:54 horas. Las temperaturas estarán este miércoles entre 14°C y 30°C. El cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección nordeste

miércoles 04 de octubre de 2023 , 07:07h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales en forma de brumas y nieblas dispersas en puntos del este de Cuenca y Albacete, y con intervalos de nubes altas en la mitad sur de la comunidad.



Las temperaturas mínimas irán en descenso en Guadalajara, Montes de Toledo y puntos de mayor altitud de Albacete; y en ascenso en el resto.



Las temperaturas máximas irán en descenso en el tercio oriental, más notable cuanto más al este, y sin cambios en el resto. Soplará viento flojo y variable, con predominio de la componente sureste en general y de carácter moderado hasta el mediodía en puntos del centro de la comunidad.



Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30ºC en Albacete, entre 15 y 33ºC en Ciudad Real, entre 15 y 31ºC en Cuenca, entre 14 y 30ºC en Guadalajara y entre 15 y 32ºC en Toledo.



El Veranillo de San Miguel está siendo el octubre más cálido desde que hay registros.-



El periodo de altas temperaturas que atraviesa actualmente España es "extraordinariamente cálido" y no tiene precedentes en un mes de octubre, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, que explica que esta situación se debe a que la masa de aire situada sobre la Península, a 1.500 metros de altura, es "la más cálida de la época desde que hay registros" y sigue batiendo récords por cuarto día consecutivo.



El portavoz ha destacado los 38,2 ºC alcanzados en Sevilla este lunes, al igual que ocurrió en Montoro (Córdoba) el domingo, ambas han batido el récord de temperatura máxima peninsular en octubre, ya que superan a los 37,5 ºC de Marbella alcanzados en 2014. Además, este lunes el Valle del Guadalquivir superó de nuevo los 36 ºC, con localidades como Carmona (Sevilla) donde se registraron 38 ºC.



Asimismo, varias ciudades batieron el récord de valores máximos en octubre por segundo día consecutivo este lunes, como Cáceres, con 34,6 ºC, que superaron los 34,4 ºC del domingo; Córdoba aeropuerto con 37 y 36,8 ºC el día anterior; Jaén, 33,7 y 33,6ºC; Teruel, 33,2 y 33,0ºC; y Valladolid, con 33,3 y 32,7 ºC alcanzados durante la jornada previa. Lo mismo ha ocurrido con las mínimas, entre las que destacan los 15,5 ºC de este lunes en el Puerto de Navacerrada, récord tras superar los 14,7 ºC anteriores.



Igualmente, según ha precisado el portavoz, hubo otra docena de estaciones de la Aemet cuyas temperaturas batieron el récord previo al 1 de octubre, pero no alcanzaron los valores máximos del 2 de octubre.



Por otra parte, este lunes rondaron los 37 ºC en puntos del interior de Cantabria y del País Vasco y se batieron récords en algunas estaciones de la red de Aemet como en Bilbao-aeropuerto que, con 36,2 ºC, ha superado el récord anterior por más de tres grados de diferencia que era de 33,4 ºC en 1985, en una serie que comenzó en 1947.



Todo ello después de que el pasado domingo, una de cada tres estaciones de la agencia estatal alcanzase su temperatura más alta para octubre, por lo que, según el portavoz, el 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre han sido los días más cálidos para esas fechas concretas desde 1950.



De forma más detallada, este episodio de calor persistirá durante toda esta semana hasta comienzos de la próxima, ya que el portavoz ha indicado que no es posible precisar cuando se producirá un descenso de temperaturas.



Así, los valores diurnos se mantendrán entre 5 y 10 ºC por encima de lo habitual en la Península, y alrededor de 10 y 15 ºC más en zonas del noroeste para el fin de semana. Sin embargo, los termómetros alcanzarán valores más acordes a la época en zonas costeras del Mediterráneo, aunque según del Campo estas serán temperaturas suaves. Los valores nocturnos también se mantienen elevados, entre 3 y 5 ºC por encima de lo habitual para la época.