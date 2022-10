Lunes de "veroño" en Guadalajara donde el mercurio llegará a los...¡31ºC!

Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 12°C y 25°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección suroeste

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 15ºC de mínima y 31ºC de máxima y el cielo estará cubierto de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección suroeste

martes 18 de octubre de 2022 , 07:07h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso, con nubes bajas y alguna bruma o niebla dispersa en el sur de Cuenca y en el norte y sureste de Albacete al principio, aumentando las nubes altas y medias de oeste a este y las nubes de evolución desde el mediodía cuando no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional que no se esperan en el extremo nordeste.



Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas irán en aumento.



El viento soplará flojo de componente sur, con intervalos más intensos a partir del mediodía cuando pueden ser ocasionalmente fuertes en el oeste y nordeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 30ºC en Albacete, 13 y 32 en Ciudad Real, 15 y 29ºC en Cuenca, 15 y 31ºC en Guadalajara y entre 17 y 33ºC en Toledo.



Las temperaturas seguirán muy altas, de hasta 33ºC, pero el jueves cambia el tiempo: llega la lluvia y baja el mercurio.-



Los próximos días estarán marcados por una borrasca situada en el Atlántico y que seguirá enviando a la Península vientos del sur cálidos y cargados de polvo en suspensión, por lo que seguirá un ambiente “muy cálido” para la época al menos hasta el miércoles, aunque el jueves se producirá un cambio de tiempo, pues llegarán lluvias generalizadas en la mitad oeste peninsular y las temperaturas se acercarán más a las habituales para la época aunque aún serán algo cálidas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que desde el miércoles la borrasca se acercará más y sus frentes asociados y cargados de humedad regarán la mitad occidental y zona central de la Península. “Es una buena noticia dada la sequía que padece esa zona”, ha comentado.



Sin embargo, señala que las temperaturas nocturnas seguirán siendo muy elevadas para la época durante la mayor parte de la semana, aunque a partir del jueves las diurnas serán acordes para la época del año en la mitad oeste, pero seguirán elevadas en el este de la Península y en Baleares.



El episodio cálido acumula a mediados de octubre temperaturas de hasta 33 grados centígrados (ºC), como los registrados el domingo 16 de octubre en Almonte (Huelva) y Jerez de la Frontera, o los 32ºC en Sevilla, aunque el calor no se quedó en el sur, sino que también alcanzó al norte de la Península, como en San Sebastián, que alcanzó este domingo 31ºC o en Cantabria, Navarra, Aragón, que llegaron a 30ºC, igual que en las regiones mediterráneas y Baleares.



El portavoz subraya que se trata de temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados superiores a las normales en casi toda España.



En concreto, ha precisado que el martes se producirá una “clara” subida de las temperaturas con vientos del sur y sureste, que seguirán transportando polvo en suspensión que volverá a dar lugar a calima y, por tanto, los cielos estarán turbios ese día. Las lluvias afectarán a Galicia y serán fuertes en su extremo occidental, aunque no descarta algún chaparrón aislado a lo largo del día en otras zonas de la Península, como la costa catalana. Por la noche también prevé algunos chubascos aislados en puntos de la mitad sur y en la zona centro.



En todo caso, Del Campo asegura que el calor será “anómalo” para esta fecha, con termómetros entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para esta época del año en prácticamente toda la Península y Baleares e incluso entre 10 y 15ºC por encima de lo normal.



Mientras, en puntos del interior, sobre todo en la mitad sur y del norte de Castilla y León, se rondarán los 30ºC de máxima e incluso se superarán los 32ºC en Almería, Ciudad, Real, Jaén, Granada, Córdoba, Toledo o Sevilla el martes. Mientras, en Zaragoza, Teruel, Palma, Málaga, Madrid, Logroño, Pamplona, Lérida, Guadalajara, Cuenca, Burgos o Bilbao se moverán entre los 28 o incluso a 32ºC.



Del Campo confirma que estas temperaturas son un calor “anómalo” para la segunda quincena de octubre.



CAMBIA EL TIEMPO



En cuanto al miércoles, prevé que la borrasca atlántica se acerque a la Península y se producirá un cambio de tiempo. Así, precisa que el miércoles aumentará la nubosidad y lloverá en el tercio oeste de la Península, sobre todo en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. En concreto, la lluvia puede ser localmente fuerte y persistente y se puede extender de forma más débil hacia la zona centro y puntos del interior oriental.



Aunque estas lluvias el miércoles no llegarán ni a la costa cantábrica ni a las regiones mediterráneas, tampoco la mitad sur. Ese día las temperaturas bajarán hasta 6 u 8 grados centígrados, sobre todo en la mitad oeste y en la zona centro hasta que el mercurio se sitúe en valores más propios para estas fechas en esas zonas.



En el este y en Baleares las temperaturas no variarán demasiado y seguirá el episodio anómalo de altas temperaturas algunas zonas de la mitad occidental y el centro, así como en el este y Baleares, donde las temperaturas no variarán demasiado.



Sin embargo, continuará el anómalo episodio cálido de nuevo con valores incluso hasta llegar a dos por encima de lo normal en puntos del interior de la mitad sur y extremo norte. Por ejemplo, en Bilbao rondará los 32ºC; alcanzarán 30ºC en San Sebastián, Pamplona o Santander mientras que puede llegar a 33ºC en Zaragoza, Granada o Murcia.



La suma de las altas temperaturas y los vientos del sur provocará un riesgo de incendios muy alto o extremo en zonas del tercio norte.



CAMBIO DE TIEMPO EL JUEVES



De cara a la segunda mitad de la semana habrá un “claro cambio de tiempo” sobre todo en el oeste de la Península, ya que llegarán frentes asociados a la borrasca atlántica que regarán todo el oeste y el centro de la Península.



Se trata de frentes “bastante activos” gracias a la aportación de humedad desde el centro del Atlántico que dejarán en el oeste y sur de Galicia, en el sur de Castilla y León y norte de Extremadura incluso cien o hasta doscientos litros por metro cuadrado desde el jueves hasta el domingo.



En el resto de Galicia, oeste de Castilla y León, amplias zonas de Extremadura también amplias zonas de Andalucía Occidental, en la cara sur del Pirineo aragonés, zonas donde se podrán superar las acumulaciones de 50 litros por metro cuadrado y 30 litros por metro cuadrado en la zona centro. En el tercio oriental de la Península las cantidades “como mucho” serán de 10 litros por metro cuadrado mientras existe poca probabilidad e precipitación en Baleares.



Las temperaturas a partir del jueves serán las propias de la época o ligeramente más bajas de lo habitual, a consecuencia de las lluvias y la abundante nubosidad en el noroeste de la Península.



En todo caso, los termómetros seguirán “muy anómalamente altas” para esta época del año en la mitad oriental a consecuencia de los viento del oeste y del suroeste, con valores hasta 10 grados centígrados más altas de lo habitual.



Las temperaturas nocturnas, también debido a la nubosidad y a los vientos, sean claramente más elevadas de lo habitual en casi todo el país durante toda la semana. “En general seguirá el ambiente templado”, ha comentado.



En cuanto a Canarias, apunta que durante los próximos días predominarán los cielos poco nubosos en general pero con polvo en suspensión que dará lugar a calima y ascenso térmico. Las temperaturas en el archipiélago también serán más altas de lo normal para la época.