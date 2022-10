El PP mantiene 46 diputados de ventaja sobre Sánchez y consolida su mayoría con Vox con 193 escaños, el PSOE se queda en 91, Podemos en 21 y Ciudadanos...desaparece

Sólo el 63,1% de quienes votaron a Pedro Sánchez hace tres años volvería a hacerlo ahora.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 02 de octubre de 2022 , 09:05h

El Partido Popular conserva intactas sus opciones electorales en el arranque del nuevo curso político y se consolida, a distancia, como la fuerza más votada. Con 135 escaños (137 con Navarra+, la marca con la que el PP concurre en esta comunidad autónoma), Alberto Núñez Feijóo mantiene a los populares en una situación inmejorable, primero, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del año que viene, y, claro está, con la vista puesta ya en las generales. Su propuesta alternativa a Pedro Sánchez posiciona al partido en el mejor dato desde los comicios de 2019 y le permite sumar una rotunda mayoría absoluta de 193 escaños con Vox (56).



Los datos de la encuesta de Data10 para OKDIARIO reflejan la fortaleza del efecto Feijóo y sólo recogen ligeras novedades con respecto al mes anterior. Así, se constata la debilidad del PSOE que, aunque gana cuatro escaños (91) por los ajustes con Podemos (21) y Más País (2), acusa una profunda crisis de credibilidad y confianza.



La insólita campaña de insultos y descalificaciones orquestada en verano desde Moncloa para tratar de erosionar al líder del PP no sólo no da ningún resultado, sino que se estrella contra la realidad demoscópica: sólo el 63,1% de quienes votaron a Pedro Sánchez hace tres años volvería a hacerlo ahora.



Sánchez pierde 29 escaños en el Congreso (del 28% de voto en 2019 al 23,3%) y arrastra a su partido a una situación delicadísima. A día de hoy, el PSOE sólo ganaría en tres provincias -Huelva, Sevilla y Barcelona- siendo superado en el resto por el PP, Vox o, en el caso de Cataluña y el País Vasco, los partidos separatistas. En Madrid, por ejemplo, el PP prácticamente le duplica (15 diputados frente a 8).



El PP seduce al 56,7% de votantes de Ciudadanos (935.730) -que se queda sin representación- y limita el trasvase hacia Vox, su principal competidor electoral.



No son buenos tiempos para los de Santiago Abascal, que en un mes pierden tres diputados (56). Lastrado aún por el fiasco de las elecciones andaluzas, el partido ha acaparado titulares estas semanas a raíz de la abrupta salida de Macarena Olona y, en lo demoscópico, ve confirmada su crisis.



Los dos socios del Gobierno, que en distintas ocasiones han exhibido sin tapujos sus desavenencias, han bajado de 155 diputados a 112 en sólo tres años de gestión.