Las temperaturas estarán este viernes en Atienza entre 14°C y 24°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El otoño llega este viernes a Guadalajara con 15ºC de mínima y 28ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 15ºC de mínima y 28ºC de máxima con un 59% de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 19 km/h y de dirección suroeste

viernes 23 de septiembre de 2022

viernes 23 de septiembre de 2022 , 07:35h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en los sistemas Central e Ibérico, así como algún intervalo de nubosidad de evolución.



No se descarta algún chubasco, ocasionalmente acompañado de tormenta, en el tercio oriental.



Las temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto; máximas en ligero descenso en Guadalajara e Ibérica conquense y sin cambios en el resto. Viento flojo variable con predominio de la componente sur en Albacete y del suroeste en el resto en las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28ºC en Albacete, 15 y 30ºC en Ciudad Real, 15 y 26ºC en Cuenca, 15 y 28ºC en Guadalajara y entre 17 y 30ºC en Toledo.



Cuándo empieza el otoño 2022 en España: día y hora del equinoccio.-



El otoño de 2022 empieza este viernes 23 de septiembre. Concretamente, a las 3 horas y 4 minutos en horario peninsular (02.04 en Canarias).



Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, el otoño durará 89 días y 21 horas y concluirá el 21 de diciembre con el inicio del invierno.



Todo apunta a que, tras el verano más cálido desde que hay registros, en el otoño continuarán las altas temperaturas y la sequía, según las previsiones de Aemet.



El otoño es una estación que no tiene una fecha de inicio fija; es decir, varía dependiendo del año. Su inicio está marcado por el equinoccio de otoño, o lo que es lo mismo, cuando la Tierra se encuentra en una posición en la que sus dos polos están a la misma distancia del Sol. En ese día el Sol nace exactamente por el punto Este y se pone exactamente por el punto Oeste.



¿Y cuándo suele suceder esto? El equinoccio de otoño puede tener lugar entre el 21 y el 24 de septiembre.



Será el domingo 30 de octubre de 2022, en concreto, a las 03.00 horas de la madrugada del sábado al domingo, cuando tengamos que retrasar los relojes para que marquen las 02.00 horas. Así, el domingo tendrá una hora más.