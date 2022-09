Resultado de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara del 5 de septiembre de 2022

lunes 05 de septiembre de 2022

1 Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 29 de julio de 2022.



ASENTIMIENTO



2 Expediente 13150/2022. Dación de cuenta al Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al segundo trimestre de 2022.



DACIÓN CUENTA



3 Expediente 5367/2022. Obligaciones trimestrales de suministro de información 2022.



DACIÓN CUENTA



4 Expediente 15009/2022. Modificación de Créditos 4/2022 (2/CE/04).



SI: 15(PSOE,CS, UP, AIKE) NO: 10(PP, VOX)



5 Expediente 13439/2022. Modificación de créditos num.3/2022 – 3/CE/03.



SI: 13(PSOE, CS) NO: 12(UP, PP, AIKE, VOX)



6 Expediente 1079/2022. Relaciones de Decretos y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.



DACIÓN CUENTA



7 Expediente 14846/2022. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida sobre la creación de la figura de Delegada/o de Medio Ambiente.



SI: 2(UP, AIKE) NO: 13(PSOE, CS) ABS: 9(PP(-1), VOX)



8 Expediente 14101/2022. Moción del Grupo Vox relativa a un Plan de choque contra el suicidio.



SI: 13(VOX, PP, CS) NO: 10(PSOE) ABS: 1(UP)



9 Expediente 15044/2022. Moción del Grupo Popular para la implementación de acciones de prevención del suicidio.



SI: 13(PP, CS, VOX) NO: 10(PSOE) ABS: 1(UP)



10 Expediente 15008/2022. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida sobre la prevención de incendios forestales.



SI: 21(UP, PSOE, CS, PP(-1)) ABS: 2(VOX)



11 Expediente 15045/2022. Moción del Grupo Popular sobre aplicación de la estrategia local contra el cambio climático en el Ayuntamiento de Guadalajara.



SI: 7(PP-1) NO: 14(PSOE, CS, UP) ABS: 3(VOX, AIKE)



12 Expediente 15061/2022. Moción del Grupo AIKE sobre la finca Castillejos.



SI: 4(AIKE, UP, VOX) ABS: 8(PP) NO: 13(PSOE, CS)



13 Expediente 15062/2022. Moción del Grupo AIKE sobre acondicionamiento túneles bajo la A-2.



SI: 12(AIKE, UP, PP, VOX) NO: 13(PSOE, CS)