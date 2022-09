Carnicero: “El gobierno de Rojo está dejando el Ayuntamiento sin "colchón económico para afrontar la actual crisis económica”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 01 de septiembre de 2022 , 13:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto el “caos en la gestión económica” del gobierno socialista de Alberto Rojo que está perjudicando los intereses de la ciudad y de los vecinos de Guadalajara. Por ello, en el próximo pleno que tendrá lugar el 5 de septiembre, el Grupo Popular no va a votar a favor de la “enésima modificación de crédito” que, por otro lado, “ni siquiera ha sido capaz de explicar el señor Rojo ni nadie de sus concejales, una vez más va a de tapadillo y es incapaz de dar la cara por el verdadero problema de opinión pública que tiene”. Se trata de una modificación de 548.000 euros que “no vamos a apoyar por responsabilidad y porque no estamos de acuerdo con que el señor Rojo despilfarre los ahorros del ayuntamiento de Guadalajara”.



En este sentido, Carnicero ha dicho que “Rojo está dejando sin colchón económico al Ayuntamiento de Guadalajara para poder acometer los próximos retos que se vienen encima con todos los indicadores de otra crisis; y esto jamás había ocurrido con ningún alcalde”. “Y no es una opinión del Partido Popular”, ha añadido, sino que “los datos vienen acreditados por los máximos responsables funcionarios cuya obligación es velar por la estabilidad e integridad del Ayuntamiento de Guadalajara”.



Y es que “si los ahorros de los últimos años o el denominado remanente positivo de tesorería sumaba 18,8 millones de euros, el señor Rojo se ha gastado 18,5 millones solo y exclusivamente en tres años”. Es decir, “se ha gastado prácticamente el 100% de los ahorros que los vecinos destinamos al ayuntamiento; eso sí que es un hito histórico”, ha apuntado Carnicero.



Según los informes de los servicios técnicos municipales, “con las modificaciones de crédito que se han llevado a cabo por el Señor Rojo, solo en el año 2022 hay un déficit acumulado de casi 6,5 millones; pero sí lo contabilizamos a lo largo del gobierno de Rojo, la inestabilidad presupuestaria que está generando, incluyendo esta modificación, supera los 32 millones y casi llega a los 33; eso sí que es un dato histórico que tiene el carnét del Partido Socialista y de Alberto Rojo”, ha señalado el portavoz del Grupo Popular calificando esta situación de una “tremenda gravedad”.



“El señor Rojo prefiere gastar en pan y circo llevando a cabo una utilización torticera de la suspensión de la regla de gasto para ayudar a las administraciones y poder destinar dinero a los afectados por la crisis del Covid o la derivada de la inflación”, ha denunciado Jaime Carnicero detallando que “se gasta más dinero en autobombo, que en ayudas a las pymes; en intentar potenciar su imagen personal que en ayudar a los comerciantes, y se gasta más en circo que en generar actividad económica y generar o mantener la inversión económica”.



Unido a todo esto, hay que recordar que “por primera vez en la historia, este ayuntamiento se ha endeudado por más de 8 millones de euros para este ejercicio, aunque ni tan siquiera se ha ejecutado un tercio”.



Toda esta forma de actuar, a la que se suma la gestión en la época de la crisis del Covid -cuando el gobierno de Rojo utilizó el dinero para pagarse publirreportajes del Día de Castila-La Mancha, conciertos o programas de autobombo en vez de destinarlo a los efectos de la crisis- “creemos que es porque Rojo sabe que no va a tener que afrontar estos próximos retos; da muestra de un gobierno que no tiene una previsión de medio o largo plazo demostrando siempre precipitación”. Sobre esto, Carnicero ha puesto como ejemplo la dotación de una partida de 50.000 euros para la zona de bajas emisiones “cuando en el pleno del mes pasado minoraron esa partida, y ya dijimos que lo quitaban pero que tendrían que volverla a dotar, y eso es lo que va a ocurrir en el pleno de este lunes”.



El portavoz del Grupo Municipal Popular ha finalizado señalando que “hay dos formas de gobernar: la de Alberto Rojo y Pedro Sánchez cuya nota común es la precipitación y el despilfarro; y otra la del PP, la del rigor, responsabilidad, proyecto e ideas para obtener los mejores servicios con los mejores réditos económicos”.