Núñez en Guadalajara : “¿Qué está haciendo Page mientras un empresario duda si podrá aguantar el otoño porque el precio de la luz le supone tanto como el gasto en personal?”

viernes 26 de agosto de 2022 , 14:00h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Emiliano García-Page “qué está haciendo” mientras un empresario está dudando si podrá aguantar el próximo otoño con su negocio abierto porque el precio del recibo de la luz ya le supone tanto como el gasto en personal.



Así lo ha destacado Núñez en declaraciones a los medios en Guadalajara, donde ha recordado que él está en política para buscar soluciones para los castellanomanchegos, para plantear al conjunto de sus paisanos “medidas para mejorar sus condiciones de vida” y para que en un momento de complejidad “haya medidas realistas y sensatas”.



“Yo no estoy en política para lo que hacen Page y Sánchez, que es generar más problemas a los españoles y a los castellanomanchegos”, ha dicho, al tiempo que ha censurado que la agenda de Page durante este verano se haya limitado a recibir ayer a la consejera de Educación en su despacho, algo que “debería hacerse todos los días”.



Núñez ha incidido en que mientras un establecimiento de hostelería sufre porque todo el mundo le dice que viene un “otoño complicado” y ve como no puede pagar la luz o el gas o sus productos se encarecen un 13,2 por ciento por la alta inflación, se pregunta “qué hace Page por él”.



El líder de los ‘populares’ ha afirmado que Page “se ha negado” a abrir las Cortes de Castilla-La Mancha para ofrecer soluciones a los problemas que vive Castilla-La Mancha. “Ayer abría el Congreso de los Diputados, pero no abrían las Cortes porque el presidente Pablo Bellido ha decidido que en agosto no había que trabajar”, ha destacado.



Su excusa, según ha recordado, fue que “ningún Parlamento abría en agosto” pero ayer el Congreso abría para debatir sobre el Decreto de Ahorro Energético. “¿Qué excusa le queda a Page y a Bellido?”, ha cuestionado.



Núñez ha aseverado que hay dos maneras de afrontar los problemas. Una es esperar a que pasen y buscar “culpables”, diciendo “que no se podía hacer nada por evitarlo y que alguien tiene la culpa”, siendo esta la forma en la que actúa Page, ya que provocan el problema, suben los impuestos, devuelven las ayudas y cuando el problema “estalla, culpan a otro”.



Y hay otra forma, que es estudiar los informes de los expertos independientes, que adelantan un otoño complicado, especialmente en Castilla-La Mancha, donde la inflación ya es la más alta de todo el país, una de las dos regiones donde más renta se ha perdido en lo que va de año y la que cuenta con el peor salario medio de España.



“No estamos para bromas, estamos para soluciones”, ha añadido Núñez, al tiempo que ha apostado por una bajada inmediata del tramo autonómico del IRPF, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la bajada de impuestos como el de Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio y Transmisiones, además de mejorar las ayudas directas a autónomos y pymes poner en marcha una simplificación de la burocracia porque la región ha devuelto el 60 por ciento de las ayudas a autónomos por culpa de la burocracia.