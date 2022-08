2.800 fans disfrutaron del "Greetings from Peralejos" y de Bruce Springsteen

jueves 11 de agosto de 2022 , 11:21h

Este pasado fin de semana cerca de 2800 fans venidos de toda España se dieron cita en Peralejos de las truchas, "The Promised Land" para todo seguidor de Bruce Springsteen, con motivo del "Greetings from Peralejos" el mas importante Festival dedicado a Bruce Springsteen en España que viene celebrándose en esta población situada dentro del Parque Natural del Alto Tajo desde 2015 y que tan solo en 2020 y 2021 no se pudo hacer de forma presencial por culpa de la pandemia, aunque se organizo de firma virtual a traves de transmisiones online en las redes sociales.



Desde el viernes noche hasta el domingo a mediodia los asistentes pudieron disfrutar de 6 conciertos, todos ellos gratuitos.



Darkness, de Valencia fueron los encargados el Viernes noche de abrir el Festival con un homenaje al álbum Nebraska en su 40 aniversario.



Darkness conto con la colaboración de los The Promised Band en algunos temas, las colaboraciones entre los diferentes grupos es algo tradicional de este Festival.



Simply Springsteen, de Valencia amenizaron la mañana del Sabado mientras se preparaba la paella popular.



El punto algido fue, como en años anteriores, el Sabado noche donde la Plaza Mayor se lleno de público para disfrutar primero de The Promised Band , trio acústico de Sevilla y luego de El Pacto banda de Bizcaia que para este concierto contaron con la colaboración al saxo de Javier Alzola ( saxo de Fito y Fitipaldis ) .



El Pacto, capitaneados por Mario, su frontman, hicieron vibrar al publico creando un ambiente propio de cualquier concierto del Boss.



Arrancaron con Cadillac Ranch y repasaron grandes himnos: Thunder Road, Ghost, No Surrender, Glory Days, The River o Jungleland donde Javier Alzola nos hizo recordar a Big Man con su solo.



La noche termino invitando a subir a Guillermo Lago de The Promised Band y a Giuseppe Caprara de Simply Springsteen para cantar juntos el I'm Going Down.



La matinal del Domingo estuvo a cargo de Born to run, de Madrid con Gus al frente.



Y un fin de fiesta con los Simply 80's que amenizaron la espera mientras se preparaba la Fideua popular con himnos de los 80.



Ambas formaciones hicieron que los asistentes se olvidasen del calor y bailasen un tema tras otro.