Peralejos de las Truchas vuelve a presentar la candidatura de Bruce Springsteen al Premio Princesa de Asturias

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 25 de noviembre de 2023 , 20:02h

El Ayuntamiento del pequeño municipio de Peralejos de los Truchas (Guadalajara), situado en el Alto Tajo, y el Festival 'Greeting from Peralejos' han vuelto a presentar la candidatura del cantante estadounidense Bruce Springsteen, conocido como 'The Boss' (el jefe), al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.



Será la cuarta que vez que Peralejos presente candidatura, tal y como ha confirmado a Europa Press Txema Fernández, director del Festival Greetings from Peralejos, el único festival dedicado a Bruce Springsteen que se celebra en España y uno de los cuatro que se celebran en toda Europa, quien ha asegurado que desde Peralejos siguen manteniendo su ilusión por conseguir que se le otorgue "tan distinguido premio a Bruce y ya estamos trabajando para aumentar el listado de personalidades y entidades que se unan a la amplia lista de apoyos a su candidatura".



Además, para el próximo 1 de diciembre está prevista la presentación oficial del vídeo creado por las Burbutrizes de Guadalajara en pro de la campaña '¿Bruce, qué haces en Octubre? Ven a Peralejos', en la Plaza de Europa número 3 de la capital alcarreña, a partir de las siete y medio de la tarde.



La afición por la música del 'The Boss' en este pueblo de Guadalajara se remonta a los inicios de la carrera del cantante y ello llevó a que en el concierto que ofreció Springsteen en Madrid en 2012 un grupo de vecinos de este municipio acudiera con una pancarta que fue proyectada en varias ocasiones en las pantallas del evento, lo que llevó al artista a preguntar, en plena actuación, "qué quería decir Peralejos".



Esa mención tuvo mucha repercusión, nacional e internacional, y en agradecimiento, en 2014, se le nombró Hijo Predilecto de Peralejos de las Truchas --la placa le fue entregada en mano en otro concierto que el rockero ofreció en Madrid en 2016-- y desde 2015, cada año se celebra en la localidad el festival tributo a Bruce Springsteen denominado 'Greetings from Peralejos', que en 2020 fue cancelado por la pandemia.