Peralejos de las Truchas celebra una década de su tributo a Bruce Springsteen

martes 16 de julio de 2024 , 18:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La localidad de Peralejos de las Truchas (Guadalajara) ya tiene cerrado el programa de la que será la décima edición ‘Festival Greeting from Peralejos’, un tributo a Bruce Springsteen, hijo adoptivo del municipio y que este año se celebrará del viernes 9 al domingo 11 de agosto con afán de crecer e internacionalizarse en sus próximas ediciones.



Así lo ha señalado a EFE Txema Fernández, organizador de este evento que se celebra cada año a principios de agosto en este pequeño municipio del Alto Tajo de apenas 150 vecinos censados, y donde la música del ‘Boss’ inundará sus calles.



“Esperamos un gran ambiente, ya están todos los alojamientos llenos en la comarca para ese fin de semana y queremos que sea una edición importante por aquello de nuestro décimo aniversario”, ha apuntado Fernández, quien ha indicado que la organización se ha puesto en contacto con “grandes marcas para buscar apoyos que esta edición no ha salido, pero la intención es que el festival crezca y pueda internacionalizarse, es decir, traer a bandas de fuera”.



De este modo, Fernández ha subrayado que, si bien este tributo ya alcanza su décima edición, siguen con la “misma ilusión de la primera y ganas de seguir trabajando y creciendo”.



Exposición retrospectiva y conciertos en acústico

La organización ya ha cerrado el programa de esta edición que arrancará el viernes 9 de agosto y que incluye varias novedades con motivo de este décima aniversario, como es la presentación ese mismo viernes del libro ‘Bruce Springsteen my way. Toda su obra a guitarra’, de José Manuel Conde Sánchez, bajista de ‘The Promised Band’.



Este año, además, el viernes a las 22:00 horas, tendrá lugar un concierto acústico ‘A la luz de las velas’ a cargo de ‘The Promised Band’, ha añadido Fernández, quien destacado que, puesto este año se cumplen 40 años del lanzamiento de ‘Born in the USA’, esas canciones estarán muy presentes en todos los conciertos.



Es mismo día a las 18:30 horas, se inaugurará una exposición fotográfica retrospectiva de estos 10 años de festival, donde se han recopilado imágenes de la organización y asistentes.



No faltarán bandas fijas en este cita como ‘Used Cars’ de Málaga, el grupo madrileño ‘Born to run’, el ‘Pacto de Euskadi’ y se incorpora el dúo ‘Darkness de Valencia’.



También se mantendrá la Jam Session del sábado por la mañana con miembros de las diferentes bandas que actúan en esta cita y “además se ha invitado a todo aquel que quiera cantar o sepa tocar un instrumento y se han superado las expectativas con más de una decena de personas”.



Habrá comidas populares el sábado y domingo. Y las actuaciones, todas ellas gratuitas, tienen lugar en la plaza del pueblo en un evento fruto del esfuerzo de sus vecinos con el apoyo del Consistorio.