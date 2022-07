Vuelve la música de Bruce Springsteen a Peralejos de las Truchas

miércoles 20 de julio de 2022 , 19:44h

La localidad de Peralejos de las Truchas (Guadalajara), enclavada en el Parque Natural del Alto Tajo, volverá este año a celebrar en agosto su festival tributo al músico norteamericano Bruce Springnsteen, hijo adoptivo del municipio, tras dos años sin poder hacerlo por la pandemia de covonarirus.



El festival 'Greeting from Parelejos', que llega a su sexta edición, se va a celebrar el fin de semana del 5 al 7 de agosto, en el que la música del 'Boss' inundará de nuevo este pequeño municipio de menos de 200 habitantes, situado en el Parque Natural del Alto Tajo, en la zona de contacto entre la Serranía de Cuenca y la Sierra de Albarracín.



El Ayuntamiento nombró a Springsteen 'Hijo Adoptivo' de la localidad, por el gran número de admiradores que tiene en Peralejos de las Truchas y porque el músico estadounidense se interesó por el nombre del pueblo en un concierto que ofreció en Madrid en 2012.



Dos años más tarde, en 2016 el alcalde de Peralejos de las Truchas, Timoteo Madrid, entregó al 'Boss' la placa con el reconocimiento, junto a un nutrido grupo de vecinos de la localidad, con motivo de otro concierto que ofreció en la capital de España.



La organización ya ha cerrado el programa de esta sexta edición de festival, que arrancará el 5 de agosto con un homenaje al 40 aniversario del álbum 'Nebraska', de la mano de dúo 'Darkness', de Valencia.



Después, el sábado a mediodía habrá un 'concierto vermú' de la mano de 'Simply Springsteen' con la colaboración de 'Vermut Bocamanga', y por la noche primero actuará el grupo sevillano 'The Promised Band' al que seguirá la actuación a medianoche de 'El Pacto Rock Band', del País Vasco, que tiene entre sus integrantes a Javier Alzola, saxo de Fito y Fitipaldis.



El festival concluirá el domingo, 7 de agosto, con un 'concierto vermú' de la banda madrileña 'Born to run' y el fin de fiesta que protagonizará 'Simply 80's'.