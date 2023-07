Las Burbutrizes apoyan a Peralejos de las Truchas a conseguir su sueño de que Bruce Springsteen visite el pueblo del Alto Tajo

El grupo de amigas del colegio Adoratrices se acaba de embarcar en una nueva misión: la de atraer la atención de Bruce Springsteen y lograr que éste visite Peralejos de las Truchas el próximo octubre para cantar ‘The River’ junto al Tajo

lunes 03 de julio de 2023 , 13:22h

Las Burbutrizes se han embarcado en una nueva misión. Esta vez, más que embarcarse, descienden río abajo cual gancheras, en busca de Bruce Springsteen, cuya atención quieren atraer, aunque, sobre todo, les gustaría contar con su presencia en nuestra provincia.



El grupo de amigas de la infancia, que cada año, desde 2018, nos sorprende con nuevas y sorprendentes ideas para felicitar el año, en esta ocasión ha abrazado el bonito sueño del pueblo guadalajareño Peralejos de las Truchas y están empeñadas en que The Boss lo visite el próximo mes de octubre para, entre otras cosas, cantar The River junto al Tajo.



Para conseguirlo, Las Burbutrizes acaban de lanzar a través de sus redes sociales una campaña con la que pretenden convencer a los guadajareños, españoles, fans de El Jefe o cualquier otro simpatizante autóctono o internacional de su causa, a grabarse o fotografiarse invitando a Bruce Springsteen a visitar el Peralejos el próximo otoño, bajo los lemas Bruce, ¿qué haces en octubre?, y Bruce, ¡ven a Peralejos!



La capitana del equipo Burbutrizes, la creativa guadalajareña Laura Domínguez, explica cómo podrá participar el público en su nueva e ingeniosa campaña. “La idea es que cualquier persona interesada en que se haga realidad esta idea maravillosa, cualquier persona que tenga ganas de contribuir a nuestra intención de hacer venir a Bruce Springsteen a España el próximo octubre, que es cuando parece que hay un parón en su gira, se grabe un vídeo o se haga una foto con un cartel preguntando al Boss que qué tiene previsto hacer el próximo octubre, y lo comparta en sus redes sociales utilizando los hashtags de la campaña: #venaperalejos, #cometoperalejos, #quéhacesenoctubre y #thetajoriver, nombrando también, si es posible, la cuenta de Bruce Springsteen, @springsteen”, detalla Domínguez.



“Si conseguimos, simplemente, que los vídeos y fotos lleguen a Bruce, que le llegue nuestro cariño, que sepa de la verdad de esta historia y que al menos nos conteste, ya habremos logrado todo un hito”, comenta la burbutriz, quien, sin embargo, cree que no es del todo imposible que El Jefe se anime a venir a Peralejos. “Sabemos que le gusta mucho España y que viene a menudo, así que estamos llenas de ilusión y entusiasmadas con la idea de que nuestro mensaje le pueda llegar y consigamos atraer su atención”, termina Laura.



La bonita y verdadera historia entre The Boss y Peralejos de las Truchas

La localidad del Alto Tajo vive desde hace años una historia de amor y admiración con The Boss. Los peralejanos no cejan en su sueño de que Bruce Springsteen cante The River en su pueblo, el primero que cruza el Tajo en su trayectoria. Todo empezó cuando, en 1981, un joven llevó hasta Peralejos algunos de los primeros discos del cantante, consiguiendo que sonaran a todas horas en el bar del pueblo que sus padres regentaban.



Después vino la anécdota de Peralejos y aquella cartulina en el concierto de 2012 en el Bernabéu, el nombramiento de Bruce como hijo adoptivo de la localidad, el hermanamiento del pequeño pueblo guadalajareño con la localidad natal de Springsteen, Freehold, y el exitoso festival Greetings from Peralejos, que desde 2015 reúne en el Alto Tajo a cientos de fans del Boss cada mes de agosto -salvando la pandemia-. Por si fuera poco, en los últimos años, Peralejos de las Truchas ha intentado, ya en tres ocasiones, que Bruce se convierta en Premio Princesa de Asturias por su espectacular aportación a la música y a la cultura mundial, reuniendo cientos de miles de firmas, entre ellas, las de enormes personalidades del sector como Pedro Almodóvar, Ana Belén, Coque Malla o Leiva.



Esperanza y mucha ilusión en Peralejos



Recorrido todo este camino, sin embargo, las fuerzas no flaquean en el municipio bañado por el más joven Tajo. Desde Peralejos de las Truchas se muestran más ilusionados y fuertes que nunca en este verano de 2023 y en su nuevo intento de hacer venir a su pueblo al gran Jefe, más ahora si cabe, cuando saben que cuentan con el apoyo y la pasión de las Burbutrizes.



Isabel Moreno, concejala y teniente alcalde del Ayuntamiento de Peralejos, se muestra muy “orgullosa ante la propuesta que nos han hecho las Burbutrizes de hacer un homenaje a los gancheros y a Springsteen”. La edil peralejana asegura estar muy contenta y agradecida “con todo el trabajazo que se están tomando y todo lo que están haciendo”. “Que unas personas como ellas, que no tienen un vínculo especial ni particular con Peralejos, que no tienen raíces aquí, algunas ni siquiera conocen el pueblo, que decidan tomarse semejante trabajo y poner su esfuerzo y su interés en promocionar nuestro pueblo y nuestra zona, no puede ser menos que eso, un orgullo y hacernos sentir muy bien y muy contentos”.



Por su parte, Almudena Berzosa, también concejala del Ayuntamiento de Peralejos de las Truchas, reconoce estar en “shock” tras conocer el proyecto del grupo de amigas guadalajareñas. “Nos reunimos con ellas, y yo la verdad es que todavía estoy en shock, estoy en shock por diferentes razones, la primera de ellas, por todo el trabajo que estas mujeres han hecho, sin saber siquiera si el pueblo las iba a aceptar”. Lo que han preparado “es algo real, no son cuatro palabras que pones en un folio, no, es un trabajo muy bien hecho, que lleva muchas horas y dinero”, añade Berzosa.



Otra de las razones que han llevado a las responsables municipales a apoyar la propuesta de las Burbutrizes es la pasión con la que desarrollan todas sus ideas. “La pasión con la que nos expusieron el proyecto, todo medido, todo trabajado, ningún cabo suelto… se nota que son profesionales y que lo que hacen lo hacen bien, y eso también nos gustó muchísimo, y el compromiso real que tienen”.



“Han hecho cosas muy genuinas, únicas, con mucha fuerza de voluntad, y la verdad es que nos encantó que se fijaran en nuestro pueblo. Así que tienen todo mi apoyo, vamos a ir con ellas hasta el final, en lo que podamos, y ojalá un día podamos traer a Bruce a Peralejos, porque es lo que la gente del pueblo lleva queriendo mucho tiempo, desde que comenzó el festival, así que sí, estamos con ellas”, termina la concejala de Peralejos, esperanzada por que “ algún día, Bruce Springsteen pueda venir a Peralejos”.