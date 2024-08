El viernes 9 arranca el décimo Festival tributo a Springsteen en Peralejos

El festival se celebra el primer fin de semana de agosto en este pequeño municipio del Alto Tajo de apenas 150 vecinos censados

martes 06 de agosto de 2024 , 12:48h

La localidad de Peralejos de las Truchas (Guadalajara) calienta motores para la décima edición Festival Greeting from Peralejos, un tributo a Bruce Springsteen, hijo adoptivo del municipio, que arrancará este viernes 9 de agosto y se prolongará hasta el domingo 11.



El organizador del evento, Txema Fernández, ha dicho a EFE que han incorporado alguna novedad de última hora, en concreto un karaoke con canciones del 'Boss' por las tardes a partir del jueves día 8.



Hace un mes los alojamientos de la comarca estaban llenos para esta edición especial por aquello del décimo aniversario: "seguimos con la misma ilusión de la primera y ganas de seguir trabajando y creciendo", ha indicado Fernández.



La organización ha cerrado un programa que incluye la presentación del libro 'Bruce Springsteen, my way. Su obra a guitarra', de José Manuel Conde Sánchez, bajista de ‘Promised Band’, el viernes como acto de inicio del Festival con una charla coloquio en el salón de actos del Ayuntamiento.



Este año, además, el viernes habrá "un concierto acústico A la luz de las velas a cargo de The Promised Band, diferente respecto a otras ediciones", según Fernández, quien ha subrayado que este año se cumplen 40 años del lanzamiento de ‘Born in the USA’, cuyas canciones estarán muy presentes en todos los conciertos.



El mismo viernes por la tarde se inaugurará una exposición fotográfica retrospectiva de los diez años de Festival.



Este año volverán a estar en Peralejos bandas que ya han estado como 'Used Cars' de Málaga, el grupo madrileño 'Born to run', el 'El Pacto" del País Vasco y se incorpora el dúo Darkness de Valencia.



También se mantendrá la Jam Session del sábado por la mañana con miembros de las diferentes bandas que actúan "y además se ha invitado a todo aquel que quiera cantar o sepa tocar un instrumento y ya hemos superado las expectativas con más de una decena de personas", ha apuntado el organizador.



Habrá comidas populares el sábado y domingo, y las actuaciones, todas ellas gratuitas, tienen lugar en la plaza del pueblo.