Los empresarios de Toledo muy críticos con el plan de ahorro energético de Sánchez : "Son medidas irracionales, al margen de toda lógica y sentido común y coartan la libertad de empresa"

sábado 06 de agosto de 2022 , 20:30h

Los empresarios de Toledo han rechazado este viernes a través de la patronal Fedeto el contenido y "las formas" del Gobierno de España en relación con las medidas de fomento del ahorro y eficiencia energética "impuestas" mediante un real decreto ley.



En una nota de prensa, la organización empresarial ha considerado que las medidas son "precipitadas e improvisadas", y que se han adoptado sin debate parlamentario y "sin tener en cuenta ni consultar" a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos ni al resto de agentes implicados.



Asimismo, entiende que son medidas adoptadas de manera "unilateral", que resultan "irracionales" y que se sitúan "al margen de toda lógica y sentido común", al tiempo que "coartan la libertad de empresa" e introducen nuevos costes empresariales con un componente sancionador sustentando en una "gran inseguridad jurídica".



En este sentido, Fedeto ha incidido en que obligar a la instalación de nuevos sistemas de cierre de puertas, a elaborar "confusos" carteles informativos, adelantar las inspecciones de eficiencia energética, apagar los escaparates o la limitación de temperatura de los establecimientos, "no son las medidas que la delicada situación de España necesita en estos momentos".



También ha resaltado que las empresas son "las primeras interesadas en el ahorro energético", pero las medidas del Ejecutivo central "no preparan a la economía española para la crisis energética" que se va a agudizar en los próximos meses.



Por todo ello, ha considerado que la aplicación práctica del nuevo real decreto ley va a resultar "muy complicada" y que es más que previsible que las empresas no puedan poner en práctica las medidas, hasta el punto de que el propio Gobierno ha tenido que "matizar" ciertos aspectos relacionados con la hostelería y el turismo.



"Adoptar medidas populistas carentes de eficacia no es la mejor forma de afrontar la difícil situación que nos depara el futuro inmediato", ha apuntado Fedeto, que ha advertido de "impredecibles consecuencias que solo van a generar incertidumbre y la paralización de la economía y de la inversión", y ha abogado por medidas "claras, eficaces y eficientes" tomadas desde el "consenso y diálogo".