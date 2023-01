SOMBRA DE CORRUPCIÓN DEL PSOE DE CLM : Bono compra cinco casas en Toledo a través de una instrumental vinculada al director de la Policía, Francisco Pardo

jueves 12 de enero de 2023 , 07:02h

Según publica el periodista Alejandro Entrambasaguas en el diario digital EL DEBATE, el ex ministro socialista José Bono ha adquirido cinco propiedades inmobiliarias en Toledo a través de una sociedad instrumental que está vinculada a Francisco Pardo Piqueras, director de la Policía Nacional. El nexo entre ambos políticos del PSOE radica en la empresa Tecnove, proveedor del Ministerio de Defensa en la etapa de Bono como responsable ministerial.



Bono compró las casas mediante la compañía Tojasama 14 SL, de la que fue administrador único hasta diciembre de 2021, como ha publicado El Confidencial. Esta empresa comparte domicilio fiscal con otra denominada Tecnove SL, una compañía que fue vicepresidida entre 2012 y 2018 por Francisco Pardo Piqueras, director de la Policía Nacional.



Francisco Pardo Piqueras fue secretario de Estado de Defensa cuando Bono era ministro de esa misma cartera de Estado. Esto es, era su jefe directo. El hoy jefe de la Policía adjudicó entonces contratos públicos millonarios a Tecnove, empresa que, tras dejar la política, lo nombró vicepresidente.



Tecnove es una empresa radicada en Herencia (Ciudad Real) que, con el tiempo, ha ido ampliando sus servicios. En sus comienzos, arrancó dedicándose a la fabricación, reparación y mantenimiento de vehículos y contenedores especiales. En la actualidad, compagina esa misma labor con otras tan dispares como la preparación de comidas para eventos y la construcción de edificios. También se dedica a la gestión y asesoramiento de cuestiones forestales para instituciones públicas o privadas.



Según EL DBATE, el presidente de la compañía, Ramírez González-Ortega, está condenado por un delito consumado de cohecho. El 19 de abril de 2018, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central condenó a González-Ortega, tras una ardua investigación, que se inició en 2010 y que no concluyó hasta 2016. Los tribunales demostraron la existencia de una trama conformada por varios empresarios que se dedicaban a sobornar a funcionarios del Ministerio de Defensa a cambio de contratos públicos.



A pesar de estos precedentes, varios ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez han continuado adjudicando a Tecnove contratos. El digital EL DEBATE ha revelado algunos de ellos. El consejo de administración de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, adjudicó el pasado 4 de agosto de 2022 un contrato de 23,9 millones de euros a Tecnove para adquirir ocho grúas para arreglar trenes.



El PP-CLM, preocupado por el hecho de que la `sombra de la corrupción´ señale al PSOE de CLM: “Page debe salir a dar explicaciones de manera urgente”.-



La secretaria general del PP-CLM y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha exigido hoy a Page que salga a dar explicaciones de manera urgente para que aclare por qué aparece “Emiliano G. Page” en unos apuntes de un empresario que está siendo investigado por una presunta trama de corrupción relacionada con el PSOE valenciano.



Así se ha pronunciado Agudo, en Toledo, quien ha preguntado al Page, al mismo tiempo, si fue a dicha reunión en el año 2016 cuando ya era presidente de todos los castellanomanchegos.



En este sentido, ha insistido en que Page y el PSOE de CLM deben dar explicaciones inmediatas para que los castellanomanchegos sepan qué ha pasado o qué ocurrió en esa reunión y por qué su nombre aparece en esos apuntes.



“Al PSOE de Castilla-La Mancha y sus dirigentes se les llena la boca de hablar de presunta corrupción en otras casas, pero cuando está en la suya callan y tapan”, ha indicado.



De esta manera, ha preguntado si alguien piensa reprobar a Page por aparecer en esos documentos, si alguien va a reprobar lo que ocurre en el PSOE o si alguien va a decir algo de lo que está ocurriendo con los socialistas.



Así mismo, la secretaria general del PP-CLM ha insistido en que el Partido Popular está “preocupado y escandalizado” por el hecho de que la “sombra de la corrupción” socialista señale al PSOE de Castilla-La Mancha, ya que, ya se han conocido varios casos en este sentido como el que publica hoy un medio de comunicación sobre el que fue presidente de esta tierra, José Bono.



Agudo ha señalado que en las últimas horas han sido “muchas las llamadas” que hemos recibido después de que un medio digital haya publicado que Bono y su hija han comprado varias casas a una empresa vinculada con el ministerio de Defensa.



Un Bono que aún acompaña a Page en los actos del PSOE y que entendemos que hace de su “mentor”. “No sabemos si es para enseñar a Page a hacer bien este tipo de escándalos que estamos conociendo en medios de comunicación”, ha indicado.



Y esto, ha añadido, sumado a las informaciones que salieron a la luz hace unos días que vinculaban a “Emiliano G. Page” a una presunta trama de corrupción conocida como el caso “Azud” de sus colegas socialistas valencianos.



“Han pasado ya muchos días desde que se conocía esta noticia y no hemos escuchado ni una sola explicación de ningún dirigente del PSOE”, ha denunciado.



Por último, ha lamentado que se trata de un asunto que esté pasando desapercibido. “Al parecer la corrupción del PSOE no es noticia”