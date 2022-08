Núñez reclama a Page “menos anuncios y más ayudas directas a agricultores y ganaderos para que el campo castellanomanchego pueda seguir siendo bandera de la economía regional”

viernes 05 de agosto de 2022 , 11:48h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado hoy “menos palabras, menos titulares, menos anuncios y mucha menos burocracia y más ayudas directas para que los agricultores puedan llegar a final de mes y puedan seguir siendo bandera de la economía de nuestra región”.



Así se ha pronunciado Núñez, -en Membrilla- (Ciudad Real), tras inaugurar la Feria Regional del Melón (FERIMEL), donde ha recordado que “sirve de muy poco” que llevemos 40 años abriendo guerras de agua cuando el que verdaderamente sufre este problema es el agricultor que no puede regar”.



En este sentido, ha advertido que “basta ya” de tener que pedir agua “lamentándonos” como si estuviéramos haciendo “un crimen”.



“Pedimos agua para nuestro campo porque sin agua no puede haber producción agrícola ni ganadera, y, por eso, vamos a reclamar con más fuerza que nunca agua para Castilla-La Mancha y agua para los agricultores y ganaderos de nuestra tierra”.



De esta manera, recalcado que no hay que pedir el agua como si “estuviéramos suplicando” a alguien, ya que, “pedimos agua porque es la parte fundamental para poder producir, porque sin agua, sin tierra y sin unas manos que trabajen en el campo no puede haber productos”.



Además de esto, ha preguntado de qué sirve haber firmado hace un año y medio un Pacto Regional por el Agua que fue negociado organizaciones agrarias, regantes, agricultores, ganaderos, empresarios, pueblos ribereños, si ese Pacto aún no ha sido trasladado al Palacio de la Moncloa”.



Así mismo, ha insistido en que existe un Pacto Regional por el Agua que defiende los intereses hídricos de nuestra tierra y que tiene que saberlo el Gobierno de España para que sepa que esta región “por fin se unió” para defender el agua por Castilla-La Mancha.



Por ello, Núñez ha reclamado al Gobierno de Page que saque del “cajón” el Pacto Regional por el Agua y que se lleve a Moncloa. “Y si el Gobierno regional no lo quiere hacer, el pueblo de Membrilla, su alcalde, y yo mismo nos comprometemos a entregárselo a Sánchez sin ningún miedo”.



Por último, ha recordado la importancia de que haya unos precios justos, así como compensar la alta inflación al campo castellanomanchego y eso es posible bajando impuestos. “Es urgente una bajada de impuestos temporal y transitoria para que el agricultor y el ganadero pueda llegar a final de mes pagando menos impuestos mientras que se consigue contener la inflación, como ya se está haciendo en otras regiones de Europa”.



“Es fundamental que todo el Gobierno una a todos los agricultores para comercializar nuestros productos con la calidad que tienen, presumiendo de ella y pregonándola”.