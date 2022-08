Sigüenza volverá a vivir, con toda intensidad, las fiestas de San Roque en 2022 (VEA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de agosto de 2022 , 07:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con un programa que cuenta con un centenar de epígrafes, el Ayuntamiento, en estrecha colaboración con la comisión de festejos con la que se ha reunido en varias ocasiones, ha programado actividades para todos los gustos y edades. Sin dejar de lado la literatura o la pintura, la música será, de las artes, la protagonista principal de este San Roque 2022, con concierto de Andy&Lucas y de algunas de las mejores orquestas del panorama nacional, guiños a la clásica y por supuesto, también al rock.



No van a faltar los espectáculos taurinos, este año con una gran novillada picada mixta, televisada por Televisión Castilla-La Mancha, y concurso de recortes, y, por supuesto, destacará la vuelta, en todo su esplendor de las funciones religiosas y sus procesiones, como la Fiesta de Interés Turístico Regional que es la Procesión de los Faroles. Además, por primera vez en la historia, las fiestas van a contar con reina y rey, y damas y caballeros.



Sigüenza vuelve, después de dos años, a vivir su fiesta de San Roque, en todo su esplendor, en el año 2022. Después de varias reuniones de la comisión de festejos, las primeras de ellas aún virtuales, el consenso de todos ha generado un programa con más de un centenar de epígrafes, que recoge actos culturales, tradicionales y taurinos, lúdicos, musicales y deportivos.



Los últimos eventos del mes de julio ya se circunscriben a la programación de San Roque en 2022. Se trata de unas fiestas más que esperadas, que se han hecho de rogar, después de dos años sin este formato convencional. “Teníamos muchas, muchas ganas de fiesta. Creo que se ha notado en la especial participación de los peñistas y de los seguntinos en general en este programa de 2022, tan completo, tan trasversal y tan de consenso. Les agradezco su colaboración desinteresada, así como también a todas las empresas, grandes y pequeñas, que patrocinan nuestras fiestas patronales”, señala Conchi Huelves, concejala de Festejos.



El cartel de fiestas de este año es obra de Sara Aguilera. Una artista cacereña afincada en Sigüenza desde hace seis años. En 2017 se trasladó a la ciudad por motivos laborales en el ámbito sociosanitario. Sara quedó prendada desde el primer momento de sus monumentos y parajes, así como del trato acogedor de la gente. Y en la ciudad del Doncel ha continuado desarrollando su vocación artística. De hecho, este pasado mes de octubre expuso en la sala municipal de la Plazuela de la Cárcel su muestra 'Ojalá todo'. “El cartel está muy en la línea del trabajo que hice para la exposición. Es muy de mi estilo, con caras de mujer en el centro de la imagen. Nunca se le había dado protagonismo a las damas de fiestas, y por eso para ellas es la imagen principal. El resto, abarca cada parte de San Roque que me llama la atención. Por ejemplo, no había visto los faroles en los carteles de años anteriores… Viendo otros trabajos, quise hacer algo diferente”, dice.



Las XLVI Jornadas de Estudios Seguntinos, se celebran este año entre el 2 y el 4 de agosto, y se dedican a analizar la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, desde diferentes ángulos. Organizadas por la Asociación El Doncel de Amigos de Sigüenza y por la Fundación Martínez Gómez-Gordo, analizarán la actualidad del proyecto en tres interesantes disertaciones, de Pilar Martínez-Taboada, cronista oficial de la ciudad, Víctor López-Menchero, asesor de la Candidatura a Patrimonio Mundial, y Jesús de las Heras, deán de la catedral.



La Escuela de Arte Municipal, y su incipiente y creciente proyecto, ha hecho que cada año sean más los alumnos que quieren mostrar su creatividad en la ciudad del Doncel. Por tercer año consecutivo, los jóvenes artistas de Sigüenza han llenado de creatividad las sala de Exposiciones de la Plazuela de la Cárcel, entre los días 1 y 14 de agosto.



Entre las actividades culturales, destacan, como cada año, las presentaciones de libros que los seguntinos se reservan para las fiestas de San Roque. Es el caso de un clásico seguntino, como es Julio Robisco, que presentará su libro 'Los colores de mi otoño', o el alcalde emérito de Sigüenza, Juan Carlos García Muela, que presentará su último trabajo, 'Sigüenza y el tren', en una conferencia que prologará Javier Sanz, académico de número de la RANM.



Este año, el pregón de fiestas lo va a dar Pilar Martínez Taboada, como una de las principales valedoras de la Candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial, por la que venía abogando desde hace años, y que por fin, encontró el momento propicio en 2019.



Novedad este año es que, por primera vez, habrá reyes y reinas de las fiestas, que serán presentados, precisamente el día del pregón. El acto lo va a conducir la periodista seguntina Ángela Hornero.



Si la literatura tiene su sitio en el programa, también lo tiene, por supuesto, la pintura. Además, del habitual concurso infantil de pintura que cada año reúne en el paseo de La Alameda a cientos de niños y niñas, y del citado prólogo de la exposición de los jóvenes artistas, también van a tener lugar, a lo largo de las fiestas, dos exposiciones pictóricas más, una de Anna Zelinskaya, gran acuarelista y profesora de la Escuela Municipal de Arte de Sigüenza, y otra del pintor guadalajareño, concretamente oriundo de Cendejas de la Torre, Agustín González. Sus cuadros hiperrealistas no dejarán indiferente a ningún visitante.



Volverán, por fin, el día 12 de agosto, a las calles de Sigüenza los gigantes y cabezudos, para muchos, el verdadero comienzo de las fiestas. Sigüenza tiene tres gigantes y una docena de Cabezudos. El rey y la reina se remontan a principios del siglo XX siendo mucho más reciente y ligero el Doncel. Los Cabezudos son más modernos. Destacan el Payaso, el Diablo, el Torero y el Popeye, sin olvidar al más reciente Darth Vader.



El viernes, 12 de agosto, volverá el desfile de peñas y carrozas, con su recorrido tradicional y festivo hasta la plaza Mayor. La apertura de las fiestas, con el posterior chupinazo, corresponderá este año a Irene Bodega, reina de las fiestas, con la colaboración de las peñas La Peseta y El Tinte. Este año, la peña Los Pepinillos cumple nada menos que cincuenta años, como habían hecho ya otras, como el Tropezón, el Mendrugo y la Rampa, y como está a punto de hacer el Puntazo.



El sábado, 13 de agosto, comienzan los festejos taurinos, con el encierro por las calles y la suelta de reses que se van a lidiar por la tarde, en novillada mixta con picadores de la ganadería jienense de Guadalmena. Se lidiarán dos novillos para el caballero portugués David Gómes, y cuatro novillos para los acreditados novilleros Víctor Hernández y Manuel Caballero. La novillada la va a televisar Castilla-La Mancha Televisión.



El domingo, 14 de agosto, es el día de la camiseta arlequinada. Con motivo del 50 aniversario del Club Deportivo Sigüenza, el club invita a vestir la camiseta a toda la afición seguntina. La jornada comenzará, por otra parte, también taurina, con la suelta de reses por las calles. Por la tarde, habrá un gran concurso nacional de recortes, quiebros y saltos. Y por la noche, llegará la gran actuación de las fiestas, de San Roque en el año 2022, con Andy&Lucas en concierto.



El lunes, 15 de agosto, comenzará con la gran ofrenda floral a la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza, cuya imagen forma parte del recorrido de la exposición Atémpora, recién inaugurada. Contará con la participación de peñas, niños y mayores. Para la tarde, está programada una extraordinaria clase práctica de escuelas taurinas en las que participarán alumnos de Albacete, Guadalajara y Toledo, con reses de Polo Sáiz. Abrirá el cartel un chaval seguntino, Esteban Gordillo.



Además, ese día es el Día del Niño en las fiestas de San Roque, y por lo tanto concentra muchas actividades para los más pequeños -que también habrá otros días- como disparo de juegos japoneses, gigantes y cabezudos, parque infantil o fiesta del carretón y de la espuma.



El martes, 16 de agosto, habrá solmene función en honor a San Roque, santo protector frente a las pandemias, y patrono de Sigüenza, junto a la Virgen de la Mayor y Santa Librada.



El viernes, 19 de agosto, de la mano de la Fundación Impulsa, y con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha organizado una actividad de Escape Room, con el tesoro de Don Quijote como protagonista, para los más jóvenes. Se va a llevar a cabo entre los días 19 y 21 de agosto y es la primera de esta naturaleza que se programa en las fiestas de San Roque.



Y el domingo, 21 de agosto, vuelve la Procesión de los Faroles. En 2005 la procesión de los Faroles de Sigüenza fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Se celebra el domingo siguiente de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto y de la fiesta de San Roque, día 16, patrono de la ciudad. De hecho, es el broche final de las fiestas patronales en honor de este santo y de la Virgen de la Mayor.



La procesión por la ciudad de la imagen de la Virgen de la Mayor se remonta al siglo XV, en concreto al año 1493, pero no será hasta 1928 cuando por primera vez se acompañe de este llamativo Rosario. Sus Faroles fueron elaborados en los talleres Quintana de Zaragoza, realizados de forma artesanal por el profesor de la Escuela de Artes y Oficios de dicha ciudad, D. León Quintana Bianchi. Estan formados por un chasis con tirantes de hierro, adornados con piezas de hojalatería y latón y cubiertos sus espacios con vitrales de vidrio soplado con representaciones de la vida de Jesús y de la Virgen María.



La procesión de los faroles y de la Virgen en su carroza cuajada de lirios, sale de la catedral, y recorre la calle de Medina, el barrio de San Roque hasta la iglesia de San Francisco (Ursulinas) y el Paseo de la Alameda. Desde allí por las calles del Humilladero y de Guadalajara regresa a la catedral, donde la Virgen volverá a presidir durante todo el año su magnífico altar barroco.



“Van a ser unos días intensos. Deseo a seguntinos y visitantes unas felices fiestas de San Roque y de la Virgen de la Mayor. Deseo que disfrutemos, desde la moderación y el respeto, de un completo programa que tiene de todo y para todos. Quiero tener una especial dedicatoria para quienes hacen posible que todos disfrutemos mientras duran estos días, empezando por nuestra concejala de Festejos, Conchi Huelves, que ha hecho una labor magnífica, dedicando horas infinitas a la elaboración de este programa”, valora María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.



PROGRAMA DE ACTOS



SÁBADO, 30 DE JULIO

19:30h. En la Iglesia de Santiago, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Los colores de mi otoño” de Julio Luis Robisco Envid. Colección Signos. Editorial Huerga y Fierro.



22:00h. En la plaza de Toros, CONCIERTO DE MCLAN.



00:00h. En el Campo de Fútbol La Salceda FESTIVAL DJ’S – BALLESTEROS, KEELY C, ALEX LOOP Y OSCAR OROZCO. Patrocina: Font Vella



LUNES, 1 DE AGOSTO

20:30h. En el auditorio El Pósito CONCIERTO de GUITARRA ESPAÑOLA a cargo de Silvia Nogales y presentación del disco Seda. Organiza: Asoc. de Violeria y Organología Romanillos-Harris



MARTES, 2 DE AGOSTO

19:45h. Auditorio el Pósito - XLVIII Jornadas de estudios seguntinos "Conoce tu ciudad" -La candidatura de Sigüenza en la Lista Indicativa de la UNESCO.Un compromiso de calidad. A cargo de Maria Pilar Martínez taboada, Cronista Oficial de Sigüenza.



MIÉRCOLES, 3 DE AGOSTO

19:45h. Auditorio el Pósito- XLVIII Jornadas de estudios seguntinos "Conoce tu ciudad" -Atempora Sigüenza 2022. Una visión de la exposición entre bastidores. A cargo de Victor López-Menchero Bendicho, Comisario de la Exposición.



JUEVES, 4 DE AGOSTO

19:45h. Auditorio el Pósito XLVIII Jornadas de estudios seguntinos "Conoce tu ciudad" -La catedral de Sigüenza es un ser vivo. A cargo de Jesús de las Heras Muela, Deán de la Catedral.



VIERNES, 5 DE AGOSTO

20:00h. En el Auditorio El Pósito, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SIGÜENZA Y EL TREN” de Juan Carlos Gª Muela, presentación del acto Javier Sanz Serrulla.



23:30 h. En la Plaza Mayor, ACTUACIÓN DE LA RONDALLA SEGUNTINA Y SU GRUPO DE BAILE “VIRGEN DE LA MAYOR”



SÁBADO, 6 DE AGOSTO

09:00h. En el campo de tiro “El Rebollar”, entrenamientos para el Torneo de Caza San Roque.



11:00h. En el campo de tiro “El Rebollar” RECORRIDO DE CAZA TORNEO DE SAN ROQUE (Tiro al plato) Organiza: Sociedad Deportiva de Caza Segontia.



11:00h. En la terraza Quiosco Torbellino. CAMPEONATO DE MUS. Organiza Musolaris Unidos de Sigüenza (MUS) *ver programa aparte.



23:30h. En la Plaza Mayor PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Mª PILAR MARTÍNEZ TABOADA, PRESENTACIÓN DE REYES DE FIESTAS Y DAMAS DE HONOR SAN ROQUE 2022, entrega de premios del “Concurso de Carteles Fiestas de San Roque 2022”. Presentadora del acto Ángela Hornero, con la participación de la Banda de Música de Sigüenza.



00:30h. En el Paseo de la Alameda VERBENA POPULAR a cargo de la orquesta “ZOOM”



DOMINGO, 7 DE AGOSTO

12:00h. En la Piscina Municipal La Salceda. COMPETICIÓN INTERPUEBLOS DE NATACIÓN 2022. Organiza: Diputación Provincial de Guadalajara.



LUNES, 8 DE AGOSTO

20:00h. En la Ermita de San Roque inauguración de la EXPOSICIÓN DE PINTURA a cargo de Anna Zelinskaya. Organiza: Asociación Cultural SigüenzArte.



MARTES, 9 DE AGOSTO

10:30h. En el Paseo de la Alameda. CONCURSO INFANTIL DE PINTURA (ver bases). Patrocina: Font Vella



MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO

19:00 h. En el Paseo de la Alameda CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES.



Patrocina: Font Vella

21:30h. En el Paseo de la Alameda ENTREGA DE PREMIOS de las distintas competiciones deportivas y del concurso de pintura infantil.



JUEVES, 11 DE AGOSTO

11:00 h. En el Pº de la Alameda, JUEGOS INFANTILES organizados por Peña Kaos.



21:30 h. En la PLAZA DE TOROS “LAS CRUCES” CENA DE HERMANDAD DE PEÑAS amenizada por la Charanga de la Peña LA RAMPA.



00:30 h. En el Paseo de la Alameda. VERBENA POPULAR, amenizada por la Orquesta VERMUT MAMUT.



VIERNES, 12 DE AGOSTO

11:00h. En el Paseo de la Alameda CAMPEONATO DE PETANCA INFANTIL. Inscripciones hasta una hora antes.



13:30h. Desde la Plaza Mayor, PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: salida de la Plaza Mayor, Calle Medina hasta La Alameda, regreso a la Plaza Mayor por las calles Humilladero y Cardenal Mendoza, acompañados por la charanga de la peña LA RAMPA. Disparo de JUEGOS JAPONESES a su llegada a La Alameda, a cargo de Juan Gonzalo Somolinos y José María Fernández “El Peque”

20:00 h. Desde el Colegio Público “San Antonio de Portaceli”. DESFILE DE PEÑAS Y CARROZAS, con su recorrido tradicional hasta la Plaza Mayor. APERTURA OFICIAL DE LAS FIESTAS a cargo de la REINA DE FIESTAS, con la colaboración de las Peñas “LA PESETA” y “EL TINTE”.



Chupinazo. Patrocinado por el Estudio de Arquitectura Plaza y Vindel,



21:30h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR, amenizada por la Orquesta ETIQUETA SHOW.



00:30h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR, amenizada

por la Orquesta ETIQUETA SHOW.



01:30h. En el Recinto Ferial, junto a la Plaza de Toros TORO DE FUEGO (disparo de 1 toro-fuego sin correpies y 2 con correpies) * Ver Bando.



SÁBADO, 13 DE AGOSTO



08:00h. En el Paseo de las Cruces. ENCIERRO URBANO Y SUELTA DE RESES que se van a lidiar por la tarde.



11:30h. En el Recinto Ferial CUCAÑAS Y JUEGOS POPULARES a cargo de la Peña Mendrugo.



12:00h. En el Recinto Ferial PARQUE INFANTIL. Patrocina: Font Vella.



13:00h. Desde la Plaza Mayor, PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: salida de la Plaza Mayor, Calle Medina hasta La Alameda, regreso a la Plaza Mayor por las calles Humilladero y Cardenal Mendoza, acompañados por la charanga de las peñas GOLPE-KAOS-VERDUGOS, Disparo de JUEGOS JAPONESES a su llegada a La Alameda, a cargo de Juan Gonzalo Somolinos y José María Fernández “El Peque”.



14:00h. En el Paseo de la Alameda INAUGURACIÓN DEL BAILE VERMÚ DE FIESTAS a cargo de la Reyes y Damas de las Fiestas, en las siguientes localizaciones:

Quiosco El Torbellino- GRUPO MIXTO; Quiosco El Triunfo- PEÑAS LOS ESTRELLAOS, SIROKO Y ESTAFA; Bar Anya- PEÑA EL CHINGUI.



16:00h. En el Paseo de la Alameda, junto al Quiosco “El Triunfo” CONCIERTO 50 ANIVERSARIO Peña Pepinillos, a cargo del grupo “Dueños del Desierto”.



Organiza: Peña Pepinillos.



17:30h. En el Recinto Ferial PARQUE INFANTIL.



Patrocina: Font Vella

18:00h. Desde la Plaza de las Pirámides del Pº de la Alameda y hasta la Plaza de Toros PASACALLES acompañados por el Alguacilillo, Corporación, Reina y Damas de Fiestas y las Peñas GOLPE-KAOS-VERDUGOS Y RAMPA.



18:30h. En la Plaza Municipal de Toros “Las Cruces”. EXTRAORDINARIA NOVILLADA PICADA MIXTA. Ver programa aparte. (Cambios de tercio a cargo de las peñas GOLPE-KAOS-VERDUGOS Y RAMPA.



19:30h. En el Recinto Ferial ESPECTÁCULO INFANTIL “CHINCHETINES”.



20:30h. En el Pº de la Alameda, junto a la cafetería Tertulia, CONCIERTO a cargo de KLANDESTINOS BRASS BANDA. Organiza: Peña “El Tropezón

21:30h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR. Amenizada por la Orquesta “ESTRELLA CENTRAL”.



23:30h. En la Plaza Mayor, CONCIERTO “TRIBUTO A ESTOPA”.



00:30h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR. Amenizada por la Orquesta “ESTRELLA CENTRAL

01:30h. En el Recinto Ferial TORO DE FUEGO (disparo de 3 toro-fuego sin correpies y 1 con correpies) *Ver bando.



DOMINGO, 14 DE AGOSTO

“DÍA DE LA ARLEQUINADA” *Con motivo del 50 Aniversario del Club Deportivo Sigüenza, el Club os invita en este día vestir la camiseta del C. D. Sigüenza

08:00h. En la Plaza de Toros Las Cruces. SUELTA DE RESES POR RECORRIDO Y PLAZA DE TOROS.



10:00h. En el Paseo de la Alameda XXX DÍA DE LA BICICLETA habrá regalos y refrescos para los participantes y premios para el mejor disfraz y bicicleta más original.



Patrocina: Font Vella

12:00h. En el Recinto Ferial PARQUE INFANTIL Y “FIESTA DEL CARRETÓN Y DE LA ESPUMA”. Patrocina: Font Vella

13:30h. Desde la Plaza Mayor, PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: salida de la Plaza Mayor, Calle Medina hasta La Alameda, regreso a la Plaza Mayor por las calles Humilladero y Cardenal Mendoza, acompañados por la charanga de las peñas MENDRUGO-CHINGUI Y APAGÓN. Disparo de JUEGOS JAPONESES a su llegada a La Alameda, a cargo de Juan Gonzalo Somolinos y José María Fernández “El Peque”.



14:00h. En el Paseo de la Alameda BAILE VERMÚ DE FIESTAS en las siguientes localizaciones:

Quiosco El Torbellino- GRUPO MIXTO; Bar Barbacana- PEÑAS LOS ESTRELLAOS-SIROKO Y ESTAFA; Bar La Tertulia- PEÑA EL GOLPE-KAOS Y VERDUGOS; Quiosco El Triunfo PEÑA LA RAMPA

14:00h. En el Paseo de la Alameda BAILE VERMÚ DE FIESTAS en las siguientes localizaciones:

Quiosco El Torbellino- GRUPO MIXTO; Bar Barbacana- PEÑAS LOS ESTRELLAOS-SIROKO Y ESTAFA; Bar La Tertulia- PEÑA EL GOLPE-KAOS Y VERDUGOS; Quiosco El Triunfo PEÑA LA RAMPA

16:30h. En el Pº Alameda junto al Quiosco El Triunfo CONCIERTO TRIBUTO A EXTREMODURO. A cargo del Grupo La Pedrá. Organizan Peñas El Golpe- Verdugos y Kaos

17:30h. En el Recinto Ferial PARQUE INFANTIL. Patrocina: Font Vella

18:30h. Desde la Plaza de las Pirámides del Pº de la Alameda y hasta la Plaza de Toros Pasacalles acompañados por el Alguacilillo, Corporación, Reina y Damas de Fiestas, acompañados por la charanga de las peñas MENDRUGO-CHINGUI Y APAGÓN

19:00h. En la Plaza Municipal de Toros Las Cruces GRAN CONCURSO

NACIONAL DE RECORTES, QUIEBROS Y SALTOS.



19:30h. En el recinto ferial, ESPECTÁCULO INFANTIL “MENUDA ANIMALADA Patrocina: Font Vella

21:30h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR. Amenizada por el Dúo “ECLIPSE”

Durante la Verbena se celebrará el X Concurso de Baile para Jubilados (Organiza Asoc. Sigüenza Baila)

23:30h. En la Plaza Mayor, actuación “ANDY & LUCAS EN CONCIERTO” Patrocina: Font Vella.



00:30 h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR. Amenizada

por el grupo “LA SENDA”

01:30h. En el Recinto Ferial, junto a la Plaza de Toros TORO DE FUEGO (disparo de 1 toro-fuego sin correpies y 3 con correpies) *Ver bando.



LUNES, 15 DE AGOSTO “DÍA DEL NIÑO”

10:45h. En la Santa Iglesia Catedral Basílica. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LA MAYOR, con la participación de peñas, niños y mayores. Acompañados por la Corporación Municipal, Reina y Damas de Fiestas y cantada por La Rondalla Seguntina.



11:00h. En el Recinto Ferial GRAN PARQUE ACUÁTICO. Patrocina: Font Vella

11:30h. MISA en la Parroquia de San Pedro, presidida por el arzobispo emérito de Sevilla y el obispo de Sigüenza-Guadalajara.



12:30h. En el Paseo de las Cruces FIESTA DE LA ESPUMA

13:30h. Desde la Plaza Mayor, PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: salida de la Plaza Mayor, Calle Medina hasta La Alameda, regreso a la Plaza Mayor por las calles Humilladero y Cardenal Mendoza, acompañados por las dulzaineros de la Peña PENDÓN. Disparo de JUEGOS JAPONESES a su llegada a La Alameda, a cargo de Juan Gonzalo Somolinos y José María Fernández “El Peque”.



14:00h. En el Paseo de la Alameda BAILE VERMÚ DE FIESTAS en las siguientes localizaciones: Quiosco El Torbellino- GRUPO MIXTO; Bar Boliche- PEÑAS LOS ESTRELLAOS-SIROKO Y ESTAFA; Bar Barbacana- PEÑA EL GOLPE-KAOS Y VERDUGOS; Bar La Tertulia PEÑA MENDRUGO y Quiosco El Triunfo PEÑA LA RAMPA.



16:30h. En el Pº Alameda frente Bar Barbacana CONCIERTO TRIBUTO A LEÑO. A cargo del Grupo La Leñera. Organiza Peña El Golpe

17:30h. En el Recinto Ferial PARQUE INFANTIL ACUÁTICO. Patrocina: Font Vella

18:30 h. Desde la Plaza de las Pirámides del Pº de la Alameda y hasta la Plaza de Toros Pasacalles acompañados por el Alguacilillo, Corporación, Reina y Damas de Fiestas y la Charanga de las Peñas ESTRELLAOS, SIROKO Y ESTAFA.



19:00h. En la Plaza Municipal de Toros “Las Cruces” EXTRAORDINARIA CLASE PRÁCTICA DE ESCUELAS TAURINAS (Cambios de tercio a cargo de las peñas ESTRELLAOS, SIROKO Y ESTAFA).



21h. En la Plaza Mayor ACTUACIÓN INFANTIL “EL CIRCO DEL PAYASO TALLARÍN” CANTAJUEGOS.



Patrocina: Font Vella

21:30h. En el Paseo de la Alameda VERBENA POPULAR, amenizada por la Orquesta “GRAVITY”

00:00h. En la Plaza Mayor, ESPECTÁCULO DE DANZA “ILUSIÓN” UN RECORRIDO POR LA DANZA ESPAÑOLA. Compañía de Danza Nieves Jiménez.



00:30 h. En el Paseo de la Alameda VERBENA POPULAR, amenizada por la Orquesta “GRAVITY”

01:30h. En el Recinto Ferial, TORO DE FUEGO (disparo de 1 toro-fuego sin correpies y 3 con correpiés).



MARTES, 16 DE AGOSTO

11:30h. En la iglesia de las RR. Ursulinas SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR A SAN ROQUE, patrón de la ciudad, con procesión del santo acompañado por la Asoc. Cultural Dulzaineros de Sigüenza, asistiendo la Corporación Municipal, Representantes de los Núcleos Agregado, Reina de Fiestas y Damas de Honor.



12:30h. Desde la Plaza de Toros EMOCIONANTE ENCIERRO INFANTIL a

cargo de la peña LA RAMPA

13:00h. En el Templete de la Alameda CONCIERTO VERMÚ ofrecido por la Banda de Música de Sigüenza.



13:30h. Desde la Plaza Mayor, PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.



Recorrido: salida de la Plaza Mayor, Calle Medina hasta La Alameda, regreso a la Plaza Mayor por las calles Humilladero y Cardenal Mendoza, acompañados por la charanga de las Peñas ESTAFA-SIROKO-ESTRELLAOS. Disparo de JUEGOS JAPONESES a su llegada a La Alameda, a cargo de Juan Gonzalo Somolinos y José María Fernández “El Peque”.



14:30h. En el Paseo de la Alameda BAILE VERMÚ DE FIESTAS en las siguientes localizaciones:

Bar Barbacana- PEÑAS APAGÓN; Quiosco El Triunfo- PEÑA EL GOLPE-KAOS Y VERDUGOS.



17:00h. Visita de la charanga a las RESIDENCIAS DE MAYORES. Organiza las Peñas MENDRUGO-APAGÓN Y CHINGUI.



21:30h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR. Amenizada por la Orquesta “ADICCIÓN”.



00:30h. Plaza de Toros FUEGOS ARTIFICIALES (Los fuegos artificiales se podrán retrasar unos minutos dependiendo del tráfico ferroviario

01:00h. En el Paseo de La Alameda. VERBENA POPULAR amenizada por la Orquesta “ADICCIÓN”.



MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO

20:00 h. En la Ermita de San Roque inauguración EXPOSICIÓN DE PINTURA a cargo de Agustín González.



Organiza: Asociación Cultural SigüenzArte.



JUEVES, 18 DE AGOSTO

20:30h. En el Centro apícola de Sigüenza CONCIERTO de GUITARRA FLAMENCA a cargo de Antonia Jiménez.



Organiza: Asoc. de Violeria y Organología Romanillos-Harris.



VIERNES, 19 DE AGOSTO

10:00h. En la zona de Plaza de Toros ESCAPE-ROOM “El tesoro de D. Quijote”. Del 19 al 21 de agosto. *Ver cartel aparte. Organiza: Fundación Impulsa



20:30h. En el auditorio El Pósito CONCIERTO de arpa y violín a beneficio de la reconstrucción de la ERMITA DE SANTA LIBRADA. Organiza: Hermandad de Santa Librada



SÁBADO, 20 DE AGOSTO

20:00h. En el auditorio El Pósito CONCIERTO de piano a cargo de Gerardo López Laguna a beneficio de CÁRITAS.



DOMINGO, 21 DE AGOSTO

11:30h. MISA en su altar en honor a la VIRGEN DE LA MAYOR, patrona principal de Sigüenza. Presidida por el obispo diocesano y el arzobispo emérito de Sevilla.



21:00h. En la Santa Iglesia Catedral Basílica SANTO ROSARIO Y SOLEMNE PROCESIÓN DE LOS FAROLES, en honor de NTRA. SRA. DE LA MAYOR, con su tradicional recorrido: Catedral, C/ Medina, C/ San Roque, Pº de la Alameda, C/ Humilladero, C/ Cardenal Mendoza. Acompañados por la Banda de Sigüenza y con la asistencia de la Corporación Municipal, Reyes y Damas de Fiestas y Peñas de Sigüenza.



LUNES, 22 DE AGOSTO

20:00h. En el Salón de Actos del CSC Torreón. PRESENTACIÓN DE LIBRO

“La Sal del Rey” a cargo de José Rufino Torija Martí



MARTES, 23 DE AGOSTO

20:00h. En el Centro Apícola de Sigüenza CONFERENCIA “La miel hizo al ser humano”, ponente Antonio Nicolás Ochaíta. Durante la misma actuará el grupo musical AMUSE.



Organiza: Asociación de amigos de las Abejas de Sigüenza.



MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO

20:00h. En el Centro Apícola de Sigüenza CONFERENCIA “Los incendios forestales: un cambio de modelo energético”, PONENTE Diego Moreno Róquez.



Organiza: Asociación de amigos de las Abejas de Sigüenza.



SÁBADO, 27 DE AGOSTO

22:00h. Junto al campo de fútbol LA SALCEDA, FESTIVAL DE MÚSICA “Sigüenza no se calla” y “Pin-Pan-Punk”. Organiza: Asociación Musical Grupos Secuntinos.