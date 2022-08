Las temperaturas oscilarán este martes en Sigüenza entre 18°C y 35°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección norte

Calor sofocante este martes de agosto en Guadalajara con 22ºC de mínima y 38ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 22ºC de mínima y 38ºC de máxima con un 11% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 17 km/h y de dirección este

martes 02 de agosto de 2022 , 06:43h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos despejados, creciendo durante las horas centrales intervalos de nubosidad de evolución, sobre todo en zonas de montaña.



Habrá probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales y dispersas en la mitad oriental durante la segunda mitad del día, principalmente en la Sierra de Alcaraz, donde no se descarta que sean puntualmente fuertes, y en el entorno de los Sistemas Ibérico y Central, que de forma aún más aislada pueden extenderse a la mitad occidental con menor probabilidad cuanto más hacia el oeste.



Las temperaturas no registrarán cambios significativos. Soplará viento flojo variable con predominio de la componente sur aumentando de intensidad por la tarde en zonas de tormenta.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 38ºC en Albacete, 22 y 39ºC en Ciudad Real, 21 y 37ºC en Cuenca, 22 y 38ºC en Guadalajara y entre 25 y 41ºC en Toledo.



Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado en su apartado de avisos meteorológicos las zonas que sufrirán un aviso amarillo y un aviso naranja por temperaturas máximas. Tras un mes de julio bochornoso, agosto sufrirá episodios de calidez extrema, especialmente durante su comienzo.



El termómetro continuará en ascenso en los próximos días, abriéndose camino hacia la zona mediterránea y el extremo norte. Comenzando desde el fin de semana pasado, las temperaturas no darán tregua de día ni de noche. Cuando caiga el sol, los grados podrían alcanzar los 20 o 22 puntos en gran parte del país, superando los 25 en zonas del centro, sur y costa del mediterráneo.



Por ello, la AEMET ha informado que nos encontramos ante una nueva ola de calor, siendo la tercera de todo el año, aunque en esta ocasión no será tan intensa, persistente y extensa como las anteriores. Aun así, el Ministerio de Sanidad mantendrá activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas, buscando concienciar de la importancia de evitar la exposición directa al sol y las actividades físicas en el exterior.



AEMET también ha comunicado varios casos por riesgo extremo por incendios forestales, que podrían afectar a Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Cabe recordar que gran parte del territorio se encuentra, asimismo, en un nivel de probabilidad muy alto.



¿Hace más calor de lo normal?



Julio siempre ha sido el mes con mayor temperatura en los registros, aunque agosto no se queda atrás y se sitúa en el segundo puesto. La temperatura media a nivel nacional esta fecha es de 23,9 grados centígrados, mientras que las precipitaciones se encuentran en los 23 litros por metro cuadrado. Es importante conocer que los primeros quince días del mes se encuentran dentro del periodo de tiempo donde se registran, estadísticamente, las temperaturas más altas del año. Esto es conocido como canícula.



La previsión de agosto, realizada por Eltiempo.es, señala que los valores podrán ser superiores a los normales. Este calor afectará a todos los territorios del país, pero afectará especialmente al Cantábrico, partes de Galicia y Andalucía, y las Islas Canarias. La AEMET también lanzó sus predicciones, subrayando que el trimestre de agosto a octubre será más cálido de lo normal.



¿Cuál será el día más caluroso?



Esta nueva ola de calor coincidirá con el día más caluroso de este año. Será el sábado 6 de agosto, cuando la media de temperatura a nivel nacional será de 24,3 grados centígrados. Las máximas también serán más altas, rondando los 30,7 grados centígrados en toda España. Sin embargo en cada provincia se muestra una media diferente, como en Vigo, que sufrió su día más cálido el 14 de julio.



La noche más calurosa será, por otro lado, la del día 7 de agosto. La madrugada de esa fecha rondará una temperatura media de 18 grados centígrados a nivel nacional.