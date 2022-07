Nacho Álvarez Oter, fino seguntino 2022

domingo 24 de julio de 2022 , 21:12h

El barman del kiosko El Triunfo ha firmado el mejor cóctel tiki de Castilla-La Mancha en 2022, así como también el mejor gin tonic, en 2019, y el segundo mejor, en 2018, en sendos concursos de coctelería organizados por ABCAM, la Asociación de Barmans regional. Además, también han sido homenajeados cinco veteranos de la hostelería seguntina: Ángela López, Esperanza Barbero, Montserrat García, Paulina Gutiérrez y Pedro Hombrados.

Coincidiendo con la celebración de las V Jornadas del Fino Seguntino (23-31 de julio), el Ayuntamiento de Sigüenza distingue, de manera anual, a hosteleros que han destacado por su trayectoria profesional en los últimos años, pero también hace un sentido homenaje a los veteranos de la profesión que lograron, a l largo de su trayectoria profesional, encumbrar a Sigüenza como un destino turístico de calidad. Como en ediciones anteriores, los premios se han entregado en el Parque de La Alameda, en el kiosko El Triunfo, hoy doblemente protagonista.

La gala la han preparado con cariño infinito José Antonio Arranz, concejal de Turismo e igualmente veterano de la profesión hostelera, y Avelina Melús, responsable de la Oficina de Turismo, contando con la inestimable colaboración de Juan Carlos García Muela, alcalde emérito de Sigüenza y gran conocedor de su hostelería, y en la distancia, aún convaleciente, de Pilar Martínez Taboada, cronista oficial de Sigüenza.

Ha prologado el acto la intervención de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, que en primer lugar, ha dado las gracias a todos los homenajeados por “toda una vida dedicada a la hostelería, a servir a los demás”, y les ha animado ahora a “disfrutar de una merecida jubilación”, además de dar la enhorabuena a Nacho Álvarez Oter, que desde su juventud, está empujando también a la hostelería seguntino”. Merino ha puesto en valor la labor conjunta del Ayuntamiento, “hacemos todo lo que está en nuestra mano para mejorar el atractivo de Sigüenza como destino turístico” haciendo referencia al espectáculo de video-mapping y a la inauguración de Atémpora este fin de semana, y de la hostelería local. “A partir de ahora, y hasta 2024, nos quedan por vivir muchas actividades culturales y de ocio relacionadas con el IX Centenario, y, en este camino es importante con una restauración y hostelería del nivel de la que tenemos en Sigüenza”.

Este año, la distinción fino seguntino 2022 ha recaído en Nacho Álvarez Oter. Nació en Guadalajara, pero siempre ha vivido en Sigüenza, donde ha desarrollado su trayectoria laboral, junto a su hermano Javier. Comenzó a trabajar en el Parador de Turismo con 17 años como camarero extra para bodas y eventos. Con 20 años, asumió la responsabilidad de hacerse propietario del Pub Oboe, igualmente con su hermano Javier.

En 2006, trabajando en Pub Óscar, empezó a interesarse por la coctelería. Desde el 2017, ha sabido convertir el kiosko El Triunfo en un icono de la hostelería seguntina, en pleno Parque de La Alameda. Nacho ha creado además The Corner Cocktails, una barra portátil con la que acude a diferentes eventos donde se solicita su presencia.

En 2019 se interesó por la formación relacionada con Hostelería y Turismo. Lo que más le gusta de la profesión es la satisfacción que la profesión brinda al cliente.

Nacho es delegado provincial de ABCAM (Asociación de Barmans de Castilla-La Mancha), que forma parte de FABE Federación de Asociaciones de Barmans de España. Entre sus logros profesionales está haber firmado el mejor cóctel Tiky de 2022. También es suyo el mejor gin tonic 2019, el segundo mejor en 2018, y el segundo mejor tiraje de cerveza en 2017, siempre en los concursos regionales convocados por ABCAM.

En 2022, han sido cinco los veteranos de la profesión a quienes Sigüenza ha distinguido su trayectoria profesional.

Ángela López y Esperanza Barbero han sido camareras en el comedor del Parador de Turismo de Sigüenza hasta su jubilación.

Montserrat García, fue, desde 1993, camarera también del Parador, donde ha ejercido la profesión hasta su jubilación. Ha servido a presidentes de todos los gobiernos de España (Calvo Sotelo, Aznar, Zapatero, Felipe González, o Rajoy) y también al rey de España, entonces príncipe Felipe.

Paulina Gutiérrez nació en Tordesillas (Valladolid), y con 23 años se vino al Parador de Turismo de Sigüenza, que acababa de abrir. Allí ha permanecido hasta su jubilación, y también en el Parador conoció a muchas de sus amigas y compañeras que trabajaron codo a codo con ella, algunas presentes en el homenaje, como Angelita, Esperanza y Montse, pero también a otras muchas.

Pedro Hombrados nació en 1956 en Alcolea del Pinar. Empezó a trabajar a la pronta edad de quince años, no sin olvidar que desde bien pequeño se dedicaba a ayudar a su padre a cuidar de los animales que tenían en casa. Su primer puesto de trabajo fue en el Hostal Mavi de Alcolea del Pinar. Casado con Yolanda, en el año 1982 el matrimonio abrió su propia empresa, el Kentia, inicialmente fue un bar-marisquería, pues no había ningún otro sitio que trabajase ese producto en muchos kilómetros a la redonda. La mejor suerte que ha tenido, ha sido contar con el trabajo, esfuerzo y ayuda de su mujer e hijos, Yolanda, Alvaro y Cristina. Sin ellos no habría sido posible conseguir los objetivos para poder realizar el sueño de su vida, construir el Hotel HC Sigüenza.

Este acto se escenifica siempre en el marco de las Jornadas del Fino Seguntino, que reivindican este cóctel de invención local, al que envuelve una curiosa leyenda, creado por hosteleros seguntinos en los años de posguerra. En la V Ruta del 'Fino Seguntino' participan 20 bares y restaurantes a lo largo de dos fines de semana consecutivos, de este caluroso mes de julio, con una propuesta refrescante de la popular bebida, acompañada de tapa, al precio de 2.50 euros.

El resto de los finos seguntinos de otros años han sido el inventor del cóctel, Boni Anguita (2016), que fallecía en 2019, y también una representación de hosteleros de la etapa de posguerra en la ciudad; los hermanos Pérez, Enrique y Eduardo, del restaurante El Doncel, el primer establecimiento seguntino que fue galardonado con una estrella de la prestigiosa guía roja (2018); Samuel Gordo, chef de El Molino de Alcuneza (2019), que lograba igualmente su primera Estrella Michelin; y de Jorge Maestro y María Viqueira (2021), por su Sol Guía Repsol 2021 y distinción Guía Michelín “Bid Gourmand”.

La relación de participantes adheridos a esta V Ruta del Fino Seguntino, que permanecerá abierta también el próximo fin de semana, la componen los restaurantes y bares Restaurante La Granja de Alcuneza, Restaurante Don Rodrigo, Mesón Los Soportales, Alameda Tapas, Atrio, Anya, Taberna Calle Rompeculos, Parador de Turismo, Kiosko El Triunfo, Lantigua, Café París, Bar Barbacana, Restaurante Sánchez, Bar Gayusa, Taberna El Boliche, Cafetería Avenida, Fielato, Bar La Tertulia, Terraza Torbellino y Bar La Estación.

Los visitantes que acudan a Sigüenza durante estos dos fines de semana tendrán la ocasión de comprobar in situ el dicho que entonan los hosteleros de la ciudad: “Si visitan la ciudad de Sigüenza, no se marchen sin probar nuestro delicioso y genuino, Fino Seguntino”.

¿Qué es el “Fino Seguntino”?

La receta tradicional establece que el 'Fino Seguntino' consta de diez partes, ocho de gaseosa de la marca 'Segontia', que se fabrica en la Ciudad del Doncel, una parte de vermú rojo, si puede ser de Reus como el original, mejor, y la última de espuma o fuerza de la cerveza.

Javier Sanz, miembro de la Real Academia de la Medicina, dedica uno de los capítulos del libro de cócteles, 'Mezclados', editado por el restaurante El Doncel, a esta bebida representativa de Sigüenza. En la obra, el doctor Sanz relata que su origen sucedió una tarde de agosto, después de una novillada para aficionados. Un torero, de nombre Paco Berlanga, apodado “El Fino”, feliz por haber salido ileso ante un becerro de malas intenciones, decidió darse un homenaje. Para ello, el torero y su cuadrilla acudieron, sedientos, a Casa Anguita donde pidieron un refresco al joven Boni Anguita para aplacar la sed. Fue en San Roque del año 1947, cuando el hostelero se sacó de la manga este combinado que ha llegado hasta nuestros días, pues es raro el seguntino que no alterna con este cóctel.