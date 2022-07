Las quintas del 60 al 70 de Fuentenovilla se reúnen en un acto entrañable

domingo 24 de julio de 2022 , 21:34h

98 quintos y quintas de Fuentenovilla, amigos todos, nacidos entre los años 60 y 70 del siglo XX, se han reunido este fin de semana en la villa alcarreña, propiciando el reencuentro entrañable de una generación completa de nacidos u oriundos de la villa alcarreña que ahora tienen entre 52 y 62 años, para quienes el pueblo, y sus recuerdos en él, ocupan un lugar muy importante en sus vidas.



Además de los que aún viven en Fuentenovilla, acudieron también fuentenovilleros desde Madrid, Alcalá, Guadalajara, pero también desde Toledo o Salamanca. Muchos de ellos llevaban años sin haber vuelto al pueblo, bien por la pandemia, bien porque, por distintos motivos, habían dejado de visitar con frecuencia la villa alcarreña. Por todo ello, la alegría de la reunión fue inmensa.



La iniciativa se comenzó a gestar cuando una de las quintas, concretamente la del 67, organizó una cena en el año en el que todos llegaban al medio siglo de vida. Para conmemorarlo, hicieron unas camisetas que lucen con orgullo en algunos de los actos más señalados de la villa alcarreña, como por ejemplo, el día de la puesta del mayo.



Fue concretamente este día, recuperado tras la pandemia en 2022, cuando otras quintas quisieron sumarse a la iniciativa, propiciando con ello una velada entrañable de recuerdos. En una tarde inolvidable, en primer lugar, aprovechando la última luz de la tarde, todos se hicieron una foto en la Picota, el emblema de Fuentenovilla.



A continuación, visualizaron un video con fotos de entre los años 1960 y 2000 cedidas por cada uno de ellos para la ocasión, y cenaron, todos juntos, en la Plaza Mayor, aprovechando que la temperatura, en La Alcarria, había descendido hasta los 24 grados, propiciando una velada perfecta.



A continuación, abrieron su celebración al público, con la actuación de un DJ, Javier G, que se prolongó hasta las dos de la madrugada, naturalmente, con música de la época. “Me da mucha alegría ver a tanta gente que hacía tanto tiempo que no veía, celebrando nuestra amistad”, decía ayer Ángela de Lara. “Me siento orgulloso con la respuesta que ha tenido la propuesta. No esperábamos tanta afluencia. La gente ha acogido la iniciativa con ilusión, y a las pruebas me remito. Nos hemos juntado muchos amigos, que en algunos casos, llevábamos muchos años sin vernos por distintas circunstancias. Una cosa bonita”, añadía Francisco Cámara.