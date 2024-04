El Mercado Medieval de Tamajón llega a su XXV Edición en el puente de mayo (VER PROGRAMA)

Declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial, esta edición va a ser especial, debido a que se cumple su vigésimo quinta edición. Tendrá además, un matiz solidario, puesto que comenzará recibiendo a los a los participantes de la Marcha Solidaria por Noelia, vecina de Tamajón afectada por una enfermedad rara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de abril de 2024 , 12:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los próximos días 4 y 5 de mayo el Mercado Medieval de Tamajón va a cumplir su XXV edición. Será, por lo tanto, una edición especial, en la que el aniversario estará presente en cada momento de la celebración.



El Mercado comenzará con un momento especial, haciendo gala de la proverbial solidaridad de Tamajón. A las once de la mañana, del día 4 de mayo, se recibirá a los participantes de la 'Marcha Solidaria por Noelia', vecina de Tamajón. Noelia Moya es una niña de doce años afectada por una enfermedad rara, el Síndrome CTNNB1.



En España hay diagnosticados poco más de una veintena de casos, y algo más de 400 en todo el mundo. Para continuar la investigación sobre esta enfermedad y hallar posibles curas, la Asociación CTNNB1 convoca diferentes eventos. En este caso se trata de un reto solidario de 100 kilómetros, en una Marcha que discurrirá entre Madrid-El Casar y Tamajón. En ella, padres de niños afectados, acompañados por deportistas alcarreños, van a realizar una marcha solidaria deportiva de 100 kms. La Salida tendrá lugar el día 3 de mayo, desde la Puerta del Sol de Madrid, y la llegada tendrá lugar el día 4 de mayo, al mercado Medieval de Tamajón en su 25 Aniversario, con una parada técnica de avituallamiento en El Casar. Los interesados en colaborar pueden adquirir su dorsal solidario (15 euros) haciendo bizum (09050). Además, a lo largo del Mercado Medieval, los organizadores de la marcha tendrán un puesto informativo.



Poco después de que llegue la marcha solidaria a Tamajón, comenzará el Mercado Medieval. Antes, las calles de Tamajón se habrán convertido, un año más, y van ya 25, en un perfecto escenario para albergar una feria que no da un respiro al visitante en los dos días que dura. Cada año, la decoración va creciendo y extendiéndose por más lugares del pueblo, incluyendo pendones representativos de los escudos de los apellidos agalloneros más tradicionales encontrados en los archivos municipales desde el siglo XVIII, tales como Montúfar, Gamo, Lozano o Esteban.



El Ayuntamiento de Tamajón vuelve a confiar la organización del Mercado Medieval a Professional History, la empresa que lleva haciéndolo desde 2006. El pregón, previsto para el sábado, 04 de mayo, a las 11:30 horas, lo va a dar el alcalde de Pareja, y diputado provincial, Javier del Río. Lo hará acompañado por el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban de la Morena, y justo después de que hagan acto de presencia los músicos, bailarinas, cetreros, malabaristas y los extraños personajes, que en ediciones anteriores -nunca los mismos- llamaron poderosamente la atención del numeroso público asistente.



Con motivo de la XXV Edición del Mercado, el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, agradece “su participación a todos los feriantes, comerciantes, actores, pregoneros y visitantes que nos han acompañado durante todos estos años”, y por supuesto “a la implicación de los tamajoneros, para quienes este ayuntamiento hace todos sus esfuerzos”, añade el regidor. Esteban califica esta edición como “especial” por el aniversario, y también recuerda que “es el momento, junto con nuestras fiestas patronales, de mayor afluencia de visitantes a nuestro pueblo, por lo que aprovecharemos para mostrarles a todos la progresión de nuestro Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica, que cada año recibe más visitantes y cuenta con más fondos e interés, además de todos los monumentos y atractivos de nuestro pueblo, que son muchos”.



Los niños van a ser protagonistas especiales de la celebración. En primer lugar, podrán asistir a la forja de una espada, que llevará a cabo, nada más terminar el pregón, el artesano Michel Redrado. Y, a continuación, se enfrascarán en una batalla medieval infantil participativa, con catapultas a tamaño real, que dispararán… globos de agua.



Ya por la tarde tienen otro espectáculo participativo. En este caso, se trata de la “Búsqueda del tesoro de los Godos”. Cuenta la leyenda que cuando fueron derrotados, su jefe escondió todo su oro en las inmediaciones de Tamajón. Por eso, los más pequeños, guiados por los monitores de Professional History, deberán encontrarlo, convertido en monedas de chocolate.



Como en todas las ediciones anteriores, en esta también están previstos talleres, que cada año varían su contenido y condición. En esta ocasión, se va a poner en marcha un taller de cartografía en el Aula Gótica, una antigua escribanía donde los monjes calígrafos enseñarán a los más pequeños a trazar las

fronteras de los reinos en la Edad Media, además de enseñarles a escribir con la caligrafía propia de la época.



El Mercado Medieval de Tamajón acerca a los visitantes, cada año, un Aula de Educación Ambiental, en la que expertos naturalistas hablan sobre las especies de rapaces que se exhiben en la plaza de Tamajón, de manera que, además de llevar a cabo exhibiciones de vuelo y adiestramiento, también se pone en valor la importancia medioambiental de cada una de las especies que participan en la exhibición.



Los espectáculos no dan tregua en ningún momento, de manera que en los dos días del Mercado Medieval hay uno cada media hora. Por supuesto, protagonistas son la danza y el teatro, que cada año son diferentes. Este año, y en alusión al enorme trabajo que llevaron a cabo los sanitarios durante la pandemia, cuyo trabajo es especialmente valorado y reconocido en Tamajón, puesto que en la villa serrana se halla su Centro de Salud, que al mismo tiempo es un punto de atención continuada, el teatro de calle tendrá una representación dedicada a 'Los médicos de la peste'. No faltará el teatro de títeres, con la representación de la obra “El hada de la cueva”.



El Mercado Medieval de Tamajón se caracteriza también por la gran calidad de sus espectáculos de magia, que este año no van a faltar, en la tarde del sábado.



Y cuando la tarde se haga noche, habrá desfile con antorchas. Será entonces cuando seres del sabinar tamajonero lleguen al Mercado Medieval. Habrá música en vivo, combates con espadas de fuego y malabares, e incluso reparto de una pócima sagrada (queimada popular).



El espectáculo se prolongará hasta el domingo, 5 de mayo, con nuevas representaciones teatrales, talleres, y con la visita guiada a la exposición de armas en el campamento Medieval, con batalla participativa infantil y desfile acompañado por los músicos.



Como en todas las ediciones anteriores, se contará con la presencia de los Gaiteros Mirasierra, con los grandes Antonio Garrido y Valentín Pérez a la cabeza, que además son hermanos de honor de la Hermandad de la Virgen de los Enebrales.



En este 2024, el Mercado Medieval, como tal, contará con cerca de cuarenta puestos centrados, fundamentalmente, en productos agroalimentarios y artesanos, siempre con la condición de estar hechos a mano. Quedarán instalados, como siempre, en la plaza del Coso, además de en la calle de Enmedio.



El de Tamajón, el segundo más antiguo de Guadalajara



El origen del Mercado Medieval está en un privilegio otorgado a la Villa de Tamajón por el Rey Alfonso X, el Sabio, que se confirmó dos veces posteriormente. Este documento, que ahora conserva como uno de sus grandes tesoros documentales y que cuenta con una gran reproducción en el salón de actos del Centro Cultural de Tamajón, dice así: “Toledo, veintiséis días andados del mes de Agosto, era de 1297 (año real 1258), el rey Alfonso X, concede, por hacer bien y merced a los hombres del Concejo de Tamajón, aldea de Ayllón (…) otorgámosles que hayan mercado cada semana, y sea el mercado el día del martes”.



Fue en 1999, siendo ya alcalde Eugenio Esteban, cuando se recuperó el Mercado Medieval en el siglo XX. En la actualidad el de Tamajón es el segundo más antigua de la provincia de Guadalajara, sólo superado por el de Hita, que arrancó en los años sesenta. Desde entonces, el Mercado medieval de Tamajón conmemora aquel privilegio, promociona el pueblo, y recuerda los últimos mercados que se celebraron todos los meses de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Enebrales, hasta la década de los años 50.



Sábado, 4 de mayo.



11.00 h. Recibimiento a los participantes de la marcha solidaria por Noelia (vecina de Tamajón)



11:30 h. Pasacalles. Llegada de músicos bailarinas, cetreros, malabaristas… y extraños personajes de la Fantasía Medieval.



11:45 h. Pregón de inauguración del Mercado Medieval de Tamajón, a cargo de Javier del Río, alcalde de Pareja y diputado provincial.



12:00 h. Comienzo de los talleres y teatro de calle con “Los médicos de la peste”



12:30 h. Forja de una espada en la herrería.



12:30 h. Batalla medieval infantil participativa con catapultas a tamaño real



13:00 h. Taller de cartografía en el Aula Gótica



13:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces y aula de educación medioambiental.



13:30 h. Pasacalles con músicos y bailarina de danza del vientre y taller de danzas de época con música en vivo.



14:00 h. Teatro de títeres “El hada de la cueva”.



17:30 h. Pasacalles. Llegada de tropas, músicos y diversos personajes y reapertura del mercado y apertura de los talleres.



18:30 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces y aula de educación medioambiental.



19:00 h. Forja de una espada en la herrería





19:30 h. La Búsqueda del Tesoro “El tesoro de los Godos”.



20:30 h. Espectáculo de magia.



21:00 h. Desfile con antorchas. Seres de los montes han llegado al Mercado…… Pasacalles y espectáculo de fuego. Las viejas deidades de los godos andan sueltas. La noche es su territorio. Música en vivo, combates de espadas de fuego, malabares de fuego, magia y reparto de la Pócima Sagrada

(queimada popular).



Domingo, 5 de mayo.



11:00 h. Pasacalles de Inauguración. Una familia de nobles llega al mercado buscando pretendientes para casar a su bella hija acompañados de los músicos y su séquito. Comienzo de los talleres.



12:00 h. Teatro en el Mercado. “El peine de oro”.



12:30 h. Forja de una espada en la herrería.



13:00 h. Taller de Cartografía y caligrafía en el Aula Gótica.



13:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces y Aula de Educación Medioambiental 13:30 espectáculo de danza del vientre y música en vivo.



14:00 h. Visita guiada a la exposición de armas en el campamento Medieval. A continuación, batalla participativa infantil y desfile acompañados de los músicos.



15:00 h. Pasacalles. “El Relato del señor del bosque. La civilización peligra. El enemigo se acerca con sus huestes, una invocación, una fiesta, la última y hasta el próximo año. Música en vivo, magia, danza y teatro.



DURANTE LOS DOS DÍAS



• Campamento Militar Medieval, con exposición de armas, catapulta e instrumentos quirúrgicos de la época.



• Músicos y Personajes de Época animando el evento.



• Talleres de Herrería, talla de madera, soplado de vidrio acuñación de moneda, disparos de catapulta, caligrafía y cartografía.



• Decoración con Banderas y Pendones.



• Aula gótica para desarrollar los talleres de caligrafía y cartografía.



• Exposición de máquinas de asedio a tamaño real.



• Mercado de época.



• Exposición continua de aves rapaces.