El Segontia Folk se abrió con 'Toques de Fiesta'

domingo 06 de marzo de 2022

En el disco-libro homónimo muchas de cuyas piezas interpretaron anoche en el Auditorio de El Pósito, Luis Ángel Fernández (dulzaina) y Jaime Vidal (percusión) abordan el repertorio y la técnica de dulzaina castellana a través de 30 nuevas composiciones de su autoría. Lo hicieron acompañados de Francisco García Olmedo, uno de los músicos amigos que han colaborado con ellos en este magnífico trabajo.



Luis Ángel Fernández (dulzaina) y Jaime Vidal (percusión), abrieron ayer la X Edición del Segontia Folk para traer hasta el Auditorio de El Pósito sus 'Toques de Fiesta'. El festival lo presentó Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, patrocinador junto a Font-Vella del evento, dando las gracias a la Asociación de Empresarios de Sigüenza por un evento que “después de diez ediciones, posiciona a Sigüenza como referente de la música folk”. Por su parte, Raúl Sales, director musical de Segontia Folk, aportó la información musical sobre la presente edición y agradeció los patrocinios.



'Toques de Fiesta' nació hace algo más de un año, a raíz de la pandemia. Fue entonces cuando estos dos amigos, Jaime de La Pedraja de Portillo y Luis Ángel de Aldeamayor de San Martin, en Tierra de Pinares (Valladolid), que llevaban años coincidiendo profesionalmente en diferentes propuestas musicales e incluso en la docencia de la Escuela de Dulzaina de Aldeamayor, encontraron el tiempo necesario para convertir sus composiciones en “algo más serio”, dice Jaime.



Ese fue el origen de estos 'Toques de Fiesta', 30 composiciones propias, que incluyen las partituras y anotaciones necesarias para que cualquier dulzainero, novel o experimentado, que se quiera acercar al repertorio, pueda hacerlo. “Hemos preparado materiales digitales, partituras y anotaciones para dotar al dulzainero del futuro y del presente de las herramientas necesarias para adquirir una mayor técnica”, dice Luis Ángel Fernández a propósito del libro. Con el disco que lo complementa, la música se abre a un público más amplio al que simplemente le gusta escuchar la dulzaina.



De forma paralela, Jaime y Luis Ángel llevan también su trabajo al escenario, mediante un espectáculo concebido para presentar estas canciones dentro de un contexto musical, para lo que se acompañan de músicos amigos que han participado en la grabación o inspirado el disco, como Fran García Olmedo, que tocó anoche con la pareja en Sigüenza.



Enamorado del sonido de la dulzaina, Luis Ángel suele decir que “a un tigre no le puedes pedir que haga miau”, en alusión a que la gaita es un instrumento de calle. “Aunque toquemos en conciertos sobre un escenario, y la podamos dulcificar, la dulzaina está creada con una función determinada y tiene un repertorio determinado, compuesto para ser tocado en la calle. El instrumento avanza, y las composiciones para el instrumento tienen que avanzar también. Tenemos que seguir enriqueciendo su repertorio, pero trabajamos en la línea de mantener su sonido, y la esencia para la que fue creado. Por eso, utilizamos los ritmos y las estructuras musicales de la dulzaina de siempre. Así, nuestro repertorio se puede adherir a cualquier repertorio que se haga en la fiesta de cualquier pueblo. 'Toques de Fiesta' no son composiciones de jazz, rock o funk, sino que son géneros dentro del repertorio tradicional de dulzaina”, señala Luis Ángel.



Después de la pandemia y el confinamiento, los músicos están “deseando salir a la calle”, dice Jaime, y “a los escenarios también”, pero tocar en los pueblos, “controlando con la música el ritmo de la fiesta, no tiene precio”, añade Luis Ángel. Por eso, los dos músicos están deseando que todo esto vuelva a la normalidad para tocar todas estas canciones en las fiestas de los pueblos.



Sobre el Segontia Folk, y sus diez ediciones, lo músicos afirmaron que ya es un referente de la música de raíz en España. “Todas estas iniciativas no es que estén bien, es que son fundamentales para la música, y más después de este tiempo que hemos pasado y el que podemos volver a pasar”, termina Jaime.



