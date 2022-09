Sigüenza acogerá la XV edición de Trofeo Quijotes en la modalidad de Orientación

miércoles 28 de septiembre de 2022 , 20:08h

FECAMADO, la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha, con el apoyo del club local, Club Orientación Guadalajara, espera la presencia en Sigüenza, de más de 1.000 deportistas, venidos de toda España, en las dos jornadas que se llevarán a cabo en la ciudad del Doncel los días 8-9 de octubre.



Sigüenza va a acoger la próxima edición, la XV, del Trofeo Quijotes, que precisamente, va a llevar el sobrenombre de "Ciudad del Doncel" en honor al municipio anfitrión, en el Deporte de la Orientación.



Tendrá lugar el fin de semana del 8 y 9 de octubre. El evento está organizado por FECAMADO, la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha, con el apoyo del Club Orientación Guadalajara, quien viene promocionando el deporte de la Orientación en la provincia desde el año 2003, organizando pruebas escolares y federadas. Entre ellas destaca la prueba de liga Nacional en Trillo-Cifuentes en el año 2006 y el Campeonato de España en Horche en el año 2011.



El Deporte de Orientación ha sido definido como “correr y pensar”. Es fácil aprender a orientarse, pero los desafíos que proporciona este deporte son infinitos. El Deporte de Orientación ofrece un desafío intelectual añadido al ejercicio físico. Así, en Sigüenza, los participantes recibirán un mapa sobre el que tendrán que llevar a cabo su carrera, pasando por cada uno de los puntos marcados en él. En la jornada del sábado por la mañana, 8 de octubre, las pruebas se llevarán a cabo en el pinar. En la del domingo, en el entorno de la localidad de Barbatona. Y, en la tarde del sábado, se llevará a cabo una carrera urbana, de parecidas características.



La orientación es un deporte para todo el mundo, no importa la edad ni la experiencia. El deporte de orientación es famoso por las competiciones de masas, en las cuales los orientadores de élite y los que practican este deporte como afición, hombres y mujeres, jóvenes y mayores pueden disfrutar del deportes y la naturaleza juntos. El Deporte de Orientación es un deporte donde puede participar la familia completa, es un deporte para todos. De hecho, en Sigüenza habrá participantes entre los 10 y los 75 años de edad.



La Orientación competitiva implica seguir un detallado mapa, con ayuda de una brújula, para navegar de un control a otro, los cuales se encuentran dibujados en el mapa. En el terreno unas balizas blancas y naranjas están colocadas en los lugares que corresponden con los puntos del mapa. Los competidores marcan su tarjeta de control en cada punto de paso (baliza). El vencedor de la competición es el participante que ha tardado menos tiempo en “visitar” todos los controles en el orden correcto. Correr rápido no es suficiente para ganar, además, los participantes deben elegir la mejor ruta entre los puntos de control y encontrar las balizas sin perder innecesariamente segundos.



Con la organización de todas estas pruebas, el club va abriendo zonas de práctica en la provincia dando a conocer el deporte y facilitando su acceso a la población. Así Guadalajara, Horche, Trillo, Cifuentes y Molina de Aragón tienen sus propios mapas elaborados por el Club. Se trata de mapas geolocalizados con gran precisión de los elementos que incluye el medio natural. El Club también ha puesto los mapas a disposición de numerosos centros educativos en toda la provincia. Colegios de Azuqueca, Villanueva, Jadraque, Alovera, El Casar, Pastrana, Sacedón, Cabanillas, Fontanar, Torrejón, Condemios, Humanes, Lupiana, Chiloeches, Torija y Trijueque, poseen un mapa que pueden usar en sus actividades escolares.



A este listado se incorpora Sigüenza, cuyo mapa se inició en el año 2005 con intención de ser utilizado en la prueba de liga nacional del año 2006. Entonces no pudo ser, y es ahora cuando llega la ocasión.



A pesar de que el plazo de inscripción a nivel nacional se cierra esta semana, la organización va a divulgar la prueba entre la población local, invitando a participar, de manera gratuita a los seguntinos que quieran probar suerte en este deporte. Para ello, representantes de la organización darán, el próximo martes, día 4 de octubre en el salón de actos del Torreón, una charla y unas nociones básicas de orientación a todos los interesados, a partir de las 18:30h. “Agradecemos a FECAMADO y al Club Orientación Guadalajara que hayan pensado en Sigüenza para llevar a cabo esta prueba, que va a traer nada menos que a 1.000 personas a nuestro municipio. Por eso vamos a incluir la celebración de la prueba como uno más de los actos del IX Centenario de Sigüenza”, valora Conchi Huelves, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Sigüenza.



La organización de la carrera cuenta con la colaboración de la Diputación de Guadalajara y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y también con el patrocinio de Font-Vella.