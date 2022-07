LETRAS VIVAS SEGUNTINAS : Regresan las Jornadas Medievales de Sigüenza

REDACCION

viernes 08 de julio de 2022 , 16:33h

Lo dice el refrán, que no hay mal que cien años dure, así que tras apaciguar la última peste moderna las calles de Sigüenza volverán a engalanarse para viajar a la edad media, regresarán (si es que alguna vez se fueron) toda una suerte de pícaros, ganapanes, caballeros, frailes, damas, siervos, peregrinos, obispos, clérigos, lazarillos y sirvientas, e incluso una reina abandonada en un país que no era el suyo por un rey traicionado, que acabaría siendo asesinado a manos de su hermanastro.



Los artesanos y comerciantes inundarán las plazas y callejuelas, no faltará el yantar y los brebajes en las tascas y tabernas, tampoco la música y los juglares, la cetrería, los caballos, las justas, los combates, los asaltos al castillo e incluso al llegar la noche, volverán las brujas a maldecir y recordar que no pudieron con ellas.



Todo para conmemorar un hecho cierto, hoy difuminado por la leyenda, el confinamiento durante 4 años a cargo del Rey Don Pedro I “el Justiciero” o “el Cruel” (según quien cuente la historia) de la reina Doña Blanca en el Castillo de Sigüenza. Mediaba el siglo XIV cuando por cuestiones políticas el rey ordenaba recluir a su esposa en estas tierras. Muy jovencita (frisaría los 16 años) y malcasada (repudiada tras la tercera noche de bodas), quedaba aquí custodiada por caballeros del rey y atendida por su pequeña corte de confianza. De Sigüenza la enviarían al sur donde al poco moriría, engrandeciendo su leyenda.



Decía el ingenioso hidalgo que “no hay memoria que el tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no consuma”.



La memoria nos sirve hoy para recordar de dónde venimos, el dolor para apreciar más las dichas buenas, la muerte para saber que aún estamos vivos, y el tiempo, que es el que nos ha tocado vivir, que es el único y ahora es nuestro, para festejar por fin con alegría y en amistad, de forma intensa, después de 3 años y durante 3 días y 3 noches, las tan esperadas XXII Jornadas Medievales de Sigüenza.



Jorge Sopeña

Guía en SIGÜENZA VISITAS GUIADAS