LECTURAS Belén Esteban abandona 'Sálvame' de urgencia tras sufrir un problema de salud

Belén Esteban abandona 'Sálvame' de urgencia tras sufrir un problema de salud

miércoles 26 de enero de 2022

Lecturas realiza un exhaustivo reportaje en el que enumera las propiedades de Ainhoa Armentia. Una "dote" que comparte en parte con su marido y que ahora tendrá que repartir.



Armentia, que trabaja desde 2019 en Imaz y Asociados, es analista contable, llevaba dos décadas casada y está en trámites de separación.



Hasta hace poco vivía en una vivienda de unos 150 metros cuadrados adquirida en 2016 con su entonces esposo en régimen de separación de bienes. La casa, de la que ella posee el 33 por ciento, era la residencia familiar y se adquirió mediante hipoteca. Está situada en el céntrico barrio vitoriano de Lovaina.



No es su única propiedad. También comparte con el padre de sus hijos otro piso de algo más de ochenta metros cuadrados y un garaje, y ostenta con su única hermana la titularidad compartida de la casa de su madre. Además, posee un apartamento en la localidad alicantina de Alfaz del Pi que compró en 2003.



Belén Esteban abandona 'Sálvame' de urgencia tras sufrir un problema de salud.-



Belén Esteban se perdía el agrio enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Marta Riesco en directo. La colaboradora se incorporaba al programa unos minutos más tarde por haber tenido que hacer una serie de "gestiones" personales y Jorge Javier Vázquez la ponía rápidamente al día. Hasta ahí todo normal si no llega a ser porque a media tarde la de Paracuellos, que no había tenido ni tiempo para comer, abandonaba el plató y no volvió, una ausencia que llamaba rápidamente la atención de los espectadores.



Tal y como ha publicado Look,Belén Esteban habría sufrido una fuerte bajada de azúcar por la cual tuvo que abandonar el programa de inmediato. La colaboradora se empezó a encontrar mal y el equipo no dudó en llamar a una ambulancia para que atendiera de urgencia esta recaída. Según dicha publicación, la situación provocó miedo e incertidumbre entre sus compañeros que siguieron adelante con el programa para no alertar a la familia de Belén.



Afortunadamente todo quedaba en un susto y Belén Esteban fue trasladada a su casa donde se recupera favorablemente. No es la primera vez que la colaboradora de televisión sufre un episodio de este tipo con respecto a la diabetes que padece desde que tenía 10 años. "Lo he pasado muy mal", reconocía abiertamente dando visibilidad a una enfermedad que padecen más de cinco millones de personas en nuestro país.



Fue hace más de 15 años cuando Belén sufrió tal crisis que la llevó a estar en coma: "Me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña cómo me llamaba, y era muy chiquitita. Oía a mis padres hablarme, mi padre me decía que volviera. Lo pasaron muy mal ahí", recordaba en una de sus entrevistas. Ahora, gracias a la bomba de insulina ha conseguido algo más de libertad aunque queda patente que tiene que estar alerta en cualquier momento.