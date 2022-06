VOX quiere saber “si el Consejo Escolar de Guadalajara y el Ayuntamiento han hecho algo o se han quedado de brazos cruzados en el desafortunado proceso de escolarización de la ESO en la ciudad”

martes 21 de junio de 2022

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara interpelará al equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos, sobre las medidas que ha tomado el Consejo Escolar de la ciudad y el Gobierno municipal “para dar una solución a los alumnos que han pedido plaza en uno de los institutos de un barrio de la ciudad”, en palabras del portavoz de VOX en Guadalajara, Antonio de Miguel, quien aún siendo consciente de que las competencias en Educación las tiene la delegación provincial de la Junta, “esperábamos alguna acción concreta tanto del Consejo Escolar de la ciudad como del Ayuntamiento en este caso”.



De Miguel ha explicado que “este año en Guadalajara el proceso de matriculación en la ESO ha sido muy desafortunado. Un número inesperado y alto de solicitudes de plazas en los institutos de un barrio de Guadalajara han acabado con asignaciones de los chicos a otros centros o en espera de asignación por oficio”, añadiendo que “este hecho está suponiendo graves trastornos para estos alumnos y para sus familias debido, por un lado, a la enorme dificultad de adaptación que supone en este cambio educativo tan importante y, por otro lado, problemas de logística y de conciliación familiar por tener que llevar a sus hijos a otros institutos en la otra punta de la ciudad”.



Por este mismo motivo, el portavoz de VOX quiere conocer “si realmente el Consejo Escolar de la ciudad o el Gobierno municipal ha hecho algo en este asunto o se han quedado de brazos cruzados, excusándose en las competencias burocráticas y administrativas del proceso de escolarización”.



Solución urgente para las asociaciones que aún siguen en ‘El Fuerte’



Esta será una de las tres preguntas dirigidas al equipo de Gobierno de coalición y que formulará el portavoz de VOX en la ciudad, Antonio de Miguel en el pleno ordinario a celebrar este viernes. Otra de ellas tiene relación directa con la actividad que realizan diversas asociaciones en las naves de ‘El Fuerte’: “Se han puesto en contacto con VOX varias de las asociaciones que aún mantienen su actividad en las naves de ‘El Fuerte’. Los representantes de las mismas nos muestran su preocupación porque aún no se les ha dado una alternativa de ubicación por parte del Ayuntamiento para el traslado de su actividad. Saben que deben abandonar estos locales de forma inminente en las próximas semanas, pero aún no conocen, por parte del Ayuntamiento, ni cuándo ni dónde les van a ubicar”, concreta Antonio de Miguel, quien preguntará directamente por “¿cuándo van a dar una solución para reubicar a estas asociaciones que tienen que abandonar las naves de ‘El Fuerte’ y qué lugares o espacios de la ciudad les ofrecerán?”



Por último, VOX preguntará por los motivos por los que “el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos no ha recibido con los honores que se merece al atleta guadalajareño José Luis Martínez Catalán, campeón de España en carreras de montaña”, señala Antonio de Miguel, quien detalla, además, que “este guadalajareño, campeón de España en carreras de montaña para mayores de 70 años, continúa consiguiendo grandes triunfos en las durísimas pruebas de su disciplina. Es un ejemplo de inspiración de sacrificio, disciplina, esfuerzo y juego limpio deportivo. Es un magnífico ejemplo para las generaciones de jóvenes, que ven en él un espejo donde mirarse. Su trayectoria deportiva debería ser valorada y reconocida por el Ayuntamiento de Guadalajara y, por supuesto, llenarnos de orgullo por los hitos deportivos que ha conseguido y está consiguiendo”.