Desde A.U.P.A dicen BASTA YA de propuestas de cuotas sin conocer la realidad de los autónomos

COMUNICADO

martes 21 de junio de 2022

La nueva propuesta que se ha puesto sobre la mesa para calcular la cuota de ingresos reales de los autónomos es una aberración y no tiene nada que ver con su actividad económica ya que considera ingresos del autónomo cualquier tipo de ingreso aunque no tenga que ver con su negocio.



Según Raúl González, asesor Jurídico- económico de AUPA, en esta propuesta serian ingresos reales prácticamente todos los ingresos brutos que se tienen en cuenta para el cálculo de la renta personal aunque no provengan del negocio y vengan de otros trabajos realizados por la persona externos al negocio, con lo cual deja en desventaja a los autónomos con respecto a otro tipo de trabajadores.



Desde A.U.P.A (Autónomos Unidos para Actuar) resulta injusto el cálculo de la tabla de cuotas de la nueva propuesta ya que el porcentaje de cálculo de cuota en relación a los ingresos no corresponde de ninguna manera con la teoría de la progresividad impositiva y se dan casos como los siguientes:



Un autónomo con rendimientos de 670€ paga una cuota de 250€, eso es el 37,31% de sus ingresos.



Un autónomos con rendimientos de 1125€ paga una cuota de 270€, eso es el 23,11% de sus ingresos.



Un autónomo con rendimiento de 1900€ paga de cuota 400€, eso es el 21%



Un autónomo con rendimientos de 4500€ paga de cuota 550€, eso es el 12,2% de sus ingresos.



Según estos cálculos se sigue penalizando y asfixiando al autónomo que más lo necesita y que no llega al SMI.



Desde AUPA, pedimos que hagan propuestas basadas en la realidad y que hablen con los autónomos de a pie de calle para conocer la realidad y nuestra propuesta sigue siendo la misma en la que vamos insistiendo desde el principio.



“Cuota simbólica o cero para autónomos que no llegan al SMI con bonificaciones para no perder prestaciones, y para los autónomos que están por encima del SMI que tengan la opción de elegir su tramo de cotización igual que se ha hecho hasta ahora”



Solicitamos al Ministro Escrivá que escuche al autónomo de la calle y no solo a estas asociaciones subvencionadas que dicen representarnos.