Amor (ATA) cree que la propuesta del Gobierno para la reforma de las pensiones es un “hachazo” para los AUTÓNOMOS

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de marzo de 2023 , 19:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, cree que la propuesta sobre la reforma de pensiones presentada el viernes pasado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es “un hachazo”, ya que “no es buena para el empleo” y “allanará el camino a la economía sumergida”.



“No hay por dónde cogerla. No garantiza por ningún sitio que las pensiones sean sostenibles, es más, parece que dentro de tres años puede haber una vuelta de tuerca”, ha dicho Amor, en declaraciones a los medios, durante el IV Foro ATA.



El presidente de ATA ha asegurado que están estudiando el borrador pero solo ven “voracidad recaudatoria” por parte del Estado y una reforma que obligará al cotizante a “pagar más impuestos y cobrar menos pensión”.



Amor ha insistido en que los empresarios son conscientes de que hay que garantizar las pensiones, pero discrepan en que haya que hacerlo “apretando con cotizaciones sociales”.



Además, el presidente de los autónomos se ha mostrado particularmente crítico con la cuota de solidaridad que ha planteado el Gobierno como parte de la reforma para mejorar los ingresos del sistema.



Esta cuota se aplicará sobre la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).



Para Amor, se trata de “un impuesto enmascarado en cuota de solidaridad” y ha cuestionado que se considere “ricos” a “aquellos que cotizan por 4.495 euros y a lo mejor llegan a su cuenta 3.000 euros. “Es el colmo del despropósito”, ha insistido.



Además de la mesa de pensiones, los empresarios también tienen pendientes las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), aunque estas serán bipartitas con los sindicatos, el próximo 22 de marzo. “Vamos con las mejores de las disposiciones”, ha comentado Amor.



El presidente de ATA ha señalado que coinciden con los sindicatos en que “hay que subir salarios”, pero ha recordado que “la situación de los autónomos y las pymes es crítica”.



CONTEXTO ELECTORAL Y CAMPAÑAS CONTRA LOS EMPRESARIOS



Durante su discurso en la apertura de estas jornadas, Amor ha indicado que este 2023 estará marcado por el contexto político, con unas elecciones autonómicas y municipales en mayo, y otras generales.



El presidente de ATA ha advertido de que esto puede ser un “riesgo adicional para la recuperación económica” y ha recalcado la necesidad de mantener la “seguridad jurídica” y el “respeto a las empresas, empresarios y autónomos”.



“Estos son la solución y no el problema, a pesar de que hemos acudido a distintas campañas en su contra”, ha agregado Amor.



El presidente de ATA ha pedido al Gobierno que “refuerce su compromiso con los autónomos” y “no ponga más zancadillas ni piedras en el camino”. También ha instado al Ejecutivo a aliviar la carga fiscal a los autónomos y facilite su acceso a los fondos europeos para mejorar su competitividad y evitar la destrucción del tejido empresarial español.



Amor ha alertado de los malos datos en la afiliación de autónomos y pronostica un 2023 de “pérdida de autónomos”.



“Los datos de autónomos son un indicador adelantado de lo que puede ocurrir con el empleo”, ha pronosticado en su intervención.